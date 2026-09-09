Deportes

Cúcuta Deportivo anunció el regreso a los entrenamientos de Jaime Peralta: el jugador había presionado su transferencia

El delantero en el último partido de Cúcuta Deportivo como local recibió un mensaje de la barra brava en donde rechazaban la manera en la que estaba presionando su salida

Jaime Peralta con Cúcuta Deportivo ha jugado 64 partidos y ha marcado 20 goles - crédito Cúcuta Deportivo
Jaime Peralta con Cúcuta Deportivo ha jugado 64 partidos y ha marcado 20 goles - crédito Cúcuta Deportivo
Guardar

Jaime Andrés Peralta volvió a entrenarse con Cúcuta Deportivo este miércoles 9 de septiembre, después de una reunión con el director técnico Nicolás Chiesa. El club informó la decisión mediante un comunicado publicado en su cuenta de X.

El delantero quedó a disposición del cuerpo técnico para las tareas del primer equipo y la planificación deportiva. La institución no precisó si el atacante podrá integrar la convocatoria para el próximo partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026.

PUBLICIDAD

Cúcuta Deportivo comunicó que Peralta retomó las prácticas habituales tras el encuentro con Chiesa. El mensaje estuvo dirigido a los hinchas, periodistas, medios de comunicación, patrocinadores y la opinión pública.

“Que el jugador Jaime Andrés Peralta, luego de una reunión previa con el Director Técnico Nicolás Chiesa, se reintegra oficialmente a los entrenamientos del primer equipo a partir del día de hoy”, indicó el club.

La entidad añadió que el delantero queda disponible para el cuerpo técnico. Su reincorporación abarca las actividades deportivas previstas para el plantel profesional y la organización de los próximos trabajos.

Jaime Peralta había presionado la salida del Cúcuta Deportivo para jugar en el fútbol internacional - crédito Cúcuta Deportivo
Jaime Peralta había presionado la salida del Cúcuta Deportivo para jugar en el fútbol internacional - crédito Cúcuta Deportivo

“Quedando a disposición del cuerpo técnico para el desarrollo de las actividades deportivas y la planificación correspondiente”, agregó Cúcuta Deportivo en el comunicado difundido en X.

PUBLICIDAD

Nicolás Chiesa, director técnico de Cúcuta Deportivo, sostuvo una reunión previa con Peralta antes de que el club anunciara su regreso. La institución no divulgó el contenido del diálogo ni explicó las condiciones del acuerdo.

El comunicado tampoco detalló cuánto tiempo estuvo apartado el delantero de los entrenamientos. Tampoco informó si existió una medida disciplinaria, un permiso especial o una diferencia contractual.

La novedad devuelve a Peralta a la dinámica del grupo principal. Su situación deportiva queda ahora bajo la decisión de Chiesa y de su cuerpo técnico. El retorno del atacante se produjo luego de versiones periodísticas que señalaron una posible renuncia del jugador para facilitar una transferencia internacional.

El Rubin Kazán de Rusia presentó una propuesta para adquirir los derechos deportivos de Peralta. La oferta habría sido de USD 1,5 millones. La dirigencia de Cúcuta Deportivo rechazó el planteamiento económico del club ruso. A partir de ese desacuerdo, surgió la posibilidad de que el delantero presentara su renuncia formal.

La institución rojinegra no hizo referencia a esa negociación en su mensaje de X. Tampoco confirmó contactos con Rubin Kazán ni una oferta vigente por el futbolista.

Así va Cúcuta Deportivo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

-crédito David Jaramillo/Colprensa
-crédito David Jaramillo/Colprensa
  1. América de Cali: 20 puntos / +15 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  2. Deportes Tolima: 16 puntos / +4 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  3. Independiente Medellín: 15 puntos / +5 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  5. Millonarios FC: 12 puntos / +3 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  6. Llaneros FC: 11 puntos / 0 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  9. Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  10. Once Caldas: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  11. Cúcuta Deportivo: 9 puntos / -5 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  12. Deportivo Cali: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.

Así va Cúcuta Deportivo en la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026

El partido entre Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo terminó 1-1, con gol de penal de Cristian Dájome, empate de Carlos Rentería y expulsión final de Miguel Pernía-crédito @Cucutaoficial/X
El partido entre Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo terminó 1-1, con gol de penal de Cristian Dájome, empate de Carlos Rentería y expulsión final de Miguel Pernía-crédito @Cucutaoficial/X
  • 20. Boyacá Chicó: 91 puntos / -27 diferencia de gol / 103 partidos jugados / 0.88 promedio.
  • 19. Jaguares FC: 24 puntos / -18 diferencia de gol / 26 partidos jugados / 0.92 promedio.
  • 18. Cúcuta Deportivo: 25 puntos / -18 diferencia de gol / 27 partidos jugados / 0.93 promedio.
  • 16. Alianza FC: 110 puntos / -24 diferencia de gol / 104 partidos jugados / 1.06 promedio.

Temas Relacionados

Cúcuta DeportivoJaime PeraltaLiga BetPlayFútbol ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: GOL del equipo del colombiano Luis Javier Suárez, en la Uefa Champions League 2026-2027

El delantero de la selección Colombia volvió a adueñarse de la titular en el equipo de Lisboa, tras los rumores de su transferencia y marcar cuatro goles en los cinco primeros partidos

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: GOL del equipo del colombiano Luis Javier Suárez, en la Uefa Champions League 2026-2027

La emoción de Valentín Escalante, el jugador argentino cedido en Unión Magdalena, al ver a su mamá en el estadio: “Gracias por cruzarte a la otra punta por estar”

El delantero que pertenece a San Lorenzo se llevó una bonita sorpresa al ver a su familia en el estadio Sierra Nevada previo al partido entre el equipo de Santa Marta y Barranquilla FC

La emoción de Valentín Escalante, el jugador argentino cedido en Unión Magdalena, al ver a su mamá en el estadio: “Gracias por cruzarte a la otra punta por estar”

La selección Colombia ya tiene el horario para su partido amistoso ante México por la fecha FIFA: cuándo, dónde ver en vivo

Los amistosos de septiembre y octubre quedaron programados con sedes y horarios para lo que será la segunda etapa del ciclo de Néstor Lorenzo

La selección Colombia ya tiene el horario para su partido amistoso ante México por la fecha FIFA: cuándo, dónde ver en vivo

Gustavo Puerta recibió elogios de su técnico tras debutar con gol en el Olympiacos de Grecia: “Nos ayudó mucho”

El español José Luis Mendilibar destacó el buen posicionamiento del colombiano y su influencia para generar múltiples llegadas en la Copa de Grecia contra el Volos, y solo pone el foco en los dos goles recibidos en el cierre

Gustavo Puerta recibió elogios de su técnico tras debutar con gol en el Olympiacos de Grecia: “Nos ayudó mucho”

El Avellino, de la segunda división de Italia, presentó oferta oficial por James Rodríguez: un año de contrato y condiciones para la renovación

El colombiano jugó su último partido el 7 de julio con la selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Suiza

El Avellino, de la segunda división de Italia, presentó oferta oficial por James Rodríguez: un año de contrato y condiciones para la renovación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Ella es Stephanie Fernández, la modelo colombiana que mantiene una relación con Zion Hwang, el influencer coreano que le pidió a Abelardo de la Espriella ayudarle con la nacionalidad

Ella es Stephanie Fernández, la modelo colombiana que mantiene una relación con Zion Hwang, el influencer coreano que le pidió a Abelardo de la Espriella ayudarle con la nacionalidad

Milena López reveló por qué se arrepiente de hacerse un diseño de sonrisa cuando entró a la televisión: “Fue el peor error”

Creador de contenido La Piquiña sufrió un intento de robo mientras hacía un en vivo en las calles de Cali: su sistema de seguridad intervino

Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios a “farmear aura”: “Vamos a ver si me acepta una batalla”

Shakira y Maluma volvieron a unirse musicalmente con ‘Agua’, su primer tema juntos en ocho años

Deportes

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: GOL del equipo del colombiano Luis Javier Suárez, en la Uefa Champions League 2026-2027

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: GOL del equipo del colombiano Luis Javier Suárez, en la Uefa Champions League 2026-2027

La emoción de Valentín Escalante, el jugador argentino cedido en Unión Magdalena, al ver a su mamá en el estadio: “Gracias por cruzarte a la otra punta por estar”

La selección Colombia ya tiene el horario para su partido amistoso ante México por la fecha FIFA: cuándo, dónde ver en vivo

El Avellino, de la segunda división de Italia, presentó oferta oficial por James Rodríguez: un año de contrato y condiciones para la renovación

El colombiano Yáser Asprilla recibió multa por insólito motivo con el Girona de España: “Dios tiene el control”