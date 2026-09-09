Cúcuta Deportivo anunció el regreso a los entrenamientos de Jaime Peralta: el jugador había presionado su transferencia

Jaime Peralta con Cúcuta Deportivo ha jugado 64 partidos y ha marcado 20 goles - crédito Cúcuta Deportivo

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Jaime Andrés Peralta volvió a entrenarse con Cúcuta Deportivo este miércoles 9 de septiembre, después de una reunión con el director técnico Nicolás Chiesa. El club informó la decisión mediante un comunicado publicado en su cuenta de X.

El delantero quedó a disposición del cuerpo técnico para las tareas del primer equipo y la planificación deportiva. La institución no precisó si el atacante podrá integrar la convocatoria para el próximo partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026.

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Cúcuta Deportivo comunicó que Peralta retomó las prácticas habituales tras el encuentro con Chiesa. El mensaje estuvo dirigido a los hinchas, periodistas, medios de comunicación, patrocinadores y la opinión pública.

“Que el jugador Jaime Andrés Peralta, luego de una reunión previa con el Director Técnico Nicolás Chiesa, se reintegra oficialmente a los entrenamientos del primer equipo a partir del día de hoy”, indicó el club.

La entidad añadió que el delantero queda disponible para el cuerpo técnico. Su reincorporación abarca las actividades deportivas previstas para el plantel profesional y la organización de los próximos trabajos.

Jaime Peralta había presionado la salida del Cúcuta Deportivo para jugar en el fútbol internacional - crédito Cúcuta Deportivo

“Quedando a disposición del cuerpo técnico para el desarrollo de las actividades deportivas y la planificación correspondiente”, agregó Cúcuta Deportivo en el comunicado difundido en X.

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Nicolás Chiesa, director técnico de Cúcuta Deportivo, sostuvo una reunión previa con Peralta antes de que el club anunciara su regreso. La institución no divulgó el contenido del diálogo ni explicó las condiciones del acuerdo.

El comunicado tampoco detalló cuánto tiempo estuvo apartado el delantero de los entrenamientos. Tampoco informó si existió una medida disciplinaria, un permiso especial o una diferencia contractual.

La novedad devuelve a Peralta a la dinámica del grupo principal. Su situación deportiva queda ahora bajo la decisión de Chiesa y de su cuerpo técnico. El retorno del atacante se produjo luego de versiones periodísticas que señalaron una posible renuncia del jugador para facilitar una transferencia internacional.

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El Rubin Kazán de Rusia presentó una propuesta para adquirir los derechos deportivos de Peralta. La oferta habría sido de USD 1,5 millones. La dirigencia de Cúcuta Deportivo rechazó el planteamiento económico del club ruso. A partir de ese desacuerdo, surgió la posibilidad de que el delantero presentara su renuncia formal.

La institución rojinegra no hizo referencia a esa negociación en su mensaje de X. Tampoco confirmó contactos con Rubin Kazán ni una oferta vigente por el futbolista.

Así va Cúcuta Deportivo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

-crédito David Jaramillo/Colprensa

América de Cali: 20 puntos / +15 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Deportes Tolima: 16 puntos / +4 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Independiente Medellín: 15 puntos / +5 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Millonarios FC: 12 puntos / +3 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Llaneros FC: 11 puntos / 0 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Águilas Doradas: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Once Caldas: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 9 puntos / -5 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Deportivo Cali: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.

Así va Cúcuta Deportivo en la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026

El partido entre Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo terminó 1-1, con gol de penal de Cristian Dájome, empate de Carlos Rentería y expulsión final de Miguel Pernía-crédito @Cucutaoficial/X

20. Boyacá Chicó: 91 puntos / -27 diferencia de gol / 103 partidos jugados / 0.88 promedio.

19. Jaguares FC: 24 puntos / -18 diferencia de gol / 26 partidos jugados / 0.92 promedio.

18. Cúcuta Deportivo: 25 puntos / -18 diferencia de gol / 27 partidos jugados / 0.93 promedio.

16. Alianza FC: 110 puntos / -24 diferencia de gol / 104 partidos jugados / 1.06 promedio.