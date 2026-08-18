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Greeicy y Mike Bahía se sumaron al cartel de ‘Colombia: Voces por la Vida’ en el Vive Claro en Bogotá

La pareja fue confirmada como parte del evento que se celebrará en la capital del país, a beneficio de los damnificados por el terremoto del 10 de agosto de 2026

Mike Bahía y Greeicy Rendón se sumaron al concierto solidario “Colombia: Voces por la Vida” del 23 de agosto para recaudar fondos tras el terremoto del 10 de agosto que afectó el centro y occidente del país - crédito @greeicy y @mikebahia/Instagram
Mike Bahía y Greeicy Rendón se sumaron al concierto solidario “Colombia: Voces por la Vida” del 23 de agosto para recaudar fondos tras el terremoto del 10 de agosto que afectó el centro y occidente del país - crédito @greeicy y @mikebahia/Instagram
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Mike Bahía y Greeicy Rendón se sumaron al cartel de más de 20 artistas que participará el próximo domingo 23 de agosto en el concierto solidario “Colombia: Voces por la Vida”, una jornada creada para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de viviendas y zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La pareja fue anunciada en las últimas horas como parte del cartel que ya incluye nombres como Andrés Cepeda, Beéle, Luis Alfonso, Maluma, Manuel Medrano, ChocQuibTown, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Miguel Bosé, Nanpa Básico, Pedro Capó, Draco Rosa, Bonka, Eladio Carrión, Laura Pérez, Maisak, Juliana y TIMØ, entre otros. Karol G participará de manera remota en colaboración con su Fundación Con Cora.

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La iniciativa busca reunir a la industria musical y al público alrededor de una misma causa: financiar la reconstrucción de viviendas en las zonas golpeadas por el terremoto que a la fecha.

La organización del evento aclaró que todos los involucrados —artistas, productores, técnicos y proveedores— trabajarán sin remuneración ni cobro de costos directos, con el fin de destinar el total de los recursos recaudados a la reconstrucción de las áreas más afectadas.

El cartel de “Colombia: Voces por la Vida” reúne a más de 20 artistas, mientras Karol G participará de manera remota - crédito Páramo Presenta
El cartel de “Colombia: Voces por la Vida” reúne a más de 20 artistas, mientras Karol G participará de manera remota - crédito Páramo Presenta

La recaudación será gestionada por Presentes Corporación, entidad con 43 años de experiencia en gestión de emergencias, que distribuirá los recursos junto a un comité de ejecución y seguimiento. Según el comunicado, “el 100% de los aportes realizados será donado a la Presentes Corporación para apoyar la reconstrucción de las zonas más afectadas”.

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Las donaciones se podrán realizar desde 100.000 pesos colombianos a través de Ticketmaster. Quienes contribuyan recibirán entradas para asistir al evento. Las personas o empresas interesadas en donar sin asistir podrán hacerlo por los canales indicados, y el evento está abierto tanto a ciudadanos en Colombia como en el exterior.

El mensaje de Greeicy a los damnificados

Justamente con Karol G viene viajando por estos días Greeicy, como acto de apertura en su gira Viajando Por El Mundo Tropitour. Durante su primera fecha en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante más de 70.000 personas, la caleña tomó el micrófono para pedir al público que valorara cada día como un privilegio, en un mensaje que apuntó directamente a la crisis que atraviesan colombianos y venezolanos por los terremotos recientes.

La artista caleña abrió la noche en el SoFi Stadium de Los Ángeles con un discurso sobre la gratitud y la solidaridad - crédito @somoselcomercio/IG

La cantante destacó que la tragedia había borrado diferencias y despertado una solidaridad colectiva: “Por un momento dejamos de preguntar: ‘¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿En qué crees?’. Todo eso se nos olvidó”, expresó.

Más tarde, cuando Karol G ya estaba en escena, Greeicy la acompañó en escena para enviar un mensaje sobre la situación de Colombia, mientras ambas levantaban la bandera nacional como señal de unión y respaldo a los afectados.

La vallecaucana abrió el Tropitour en el SoFi Stadium de Los Ángeles y, tras interpretar "Amiga mía" con la Bichota, le pidió al público que mantuviera la solidaridad con Colombia - crédito @reggaetoncolombiano/TikTok

Mike Bahía participará también en un segundo evento para apoyar a familias de Chocó

Desde los primeros días posteriores a la emergencia, el cantante se dejó ver en las labores de ayuda a los damnificados. De acuerdo con la información distribuida por su equipo, en Cali, su ciudad natal, se vinculó como voluntario a grupos de rescate y acompañó el trabajo de distintos centros de acopio.

Su participación solidaria no se limitará al concierto del 23 de agosto. El artista también fue anunciado para “Si nos organizamos cabemos todos”, un evento organizado por The Juanpis Live Show que se realizará el sábado 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá.

En ese segundo encuentro, los fondos estarán destinados específicamente a apoyar la reconstrucción de viviendas de familias afectadas por el terremoto en Chocó, zona del epicentro del terremoto. Allí compartirá escenario con Feid (que también se sumó mediante su fundación Good Kidz), Carlos Vives, Kapo, Manuel Turizo, Nidia Góngora, ChocQuibTown, Piso 21, Santiago Cruz, Monsieur Periné, Manuel Medrano y Luis Alfonso.

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