Águilas Doradas cambió las boletas por donaciones para su partido ante Llaneros en la Liga BetPlay 2026-II

'Águilas Solidarias' es la iniciativa del equipo del fútbol colombiano, Águilas Doradas que consiste en cambiar las boletas de ingreso al estadio por donaciones para los damnificados por el terremoto en Colombia - crédito Águilas Doradas

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El fútbol colombiano volverá a tener una jornada marcada por la solidaridad. Águilas Doradas decidió cambiar el tradicional mecanismo de venta de entradas por una campaña de donaciones para el partido frente a Llaneros, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II, que se disputará este miércoles 19 de agosto, desde las 4:00 p. m., en el Estadio Cincuentenario.

La iniciativa se produce después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La emergencia ha dejado, según las cifras actualizadas, 304 personas fallecidas, más de 4.500 heridas y pérdidas económicas estimadas en $30 billones. Ante este panorama, diferentes sectores del país han puesto en marcha campañas para apoyar a las familias afectadas.

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Águilas Doradas decidió llevar esa ayuda al terreno deportivo. Para ingresar al encuentro contra Llaneros, los aficionados no tendrán que comprar una boleta, sino entregar alimentos o elementos de primera necesidad en la puerta principal del estadio Cincuentenario, ubicada en la Tribuna Metro.

La decisión fue explicada por Paula Salazar en Win Sports, donde destacó que el objetivo es recolectar productos que puedan llegar directamente a las familias damnificadas. “Queremos que, en vez de tener boletería, lleve una donación y, a través de esa donación, se permita el ingreso de las personas al encuentro deportivo”, señaló.

Estas son las cosas que se pueden donar en el estadio Cincuentenario, de Rionegro, donde oficia como local Águilas Doradas - crédito Águilas Doradas

¿Qué se puede donar a los damnificados por el terremoto en Colombia?

Entre los alimentos que podrán entregar los aficionados están agua, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjoles, garbanzos y arvejas. También se recibirán productos enlatados y alimentos como harina de trigo y maíz, panela, chocolate, avena, frutos secos, colada en polvo y leche en polvo.

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La campaña también contempla artículos de primera necesidad. Los asistentes podrán aportar jabón, champú, crema dental, toallas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas y mantas. La intención del club es que las donaciones permitan cubrir necesidades básicas de las personas que perdieron sus pertenencias como consecuencia de la emergencia.

Salazar explicó que el club optó por no recibir dinero. “No queremos recoger dinero porque eso es muy complejo. Nuestro objetivo es ayudar a recuperar todo lo que perdieron las familias para que tengan su día a día más normal”, afirmó en Win Sports.

Águilas Doradas cambió las boletas por donaciones para los damnificados por el terremoto en Colombia, de cara a su partido ante Llaneros - crédito @aguilasdoradasr/Instagram

La dirigente también aseguró que Águilas Doradas ya comenzó a reunir ayudas internamente. “Ya tenemos cuatro o cinco toneladas de comida internas de nuestro club y la idea es seguir trabajando en eso para transportarlo la próxima semana”, manifestó.

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La campaña no se limitará al partido contra Llaneros. Según Salazar, la intención es mantener la recolección durante el proceso de recuperación. “Esto es continuo, no puede parar porque la reconstrucción toma tiempo”, indicó, al tiempo que invitó a los colombianos a sumarse a las diferentes iniciativas de ayuda.

“Así sea una libra de azúcar, lo más pequeño puede ser lo más grande para las personas que lo perdieron todo”, expresó. Para la dirigente, el fútbol puede cumplir una función adicional en medio de la emergencia: permitir que las personas vuelvan a encontrarse alrededor de un espectáculo, mientras los clubes aprovechan su capacidad de convocatoria para movilizar ayudas.

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Paula Salazar asumió la presidencia de Águilas Doradas desde el pasado abril de 2015 - crédito Águilas Doradas

¿Desde qué hora se puede ingresar al Estadio Cincuentenario?

El ingreso tendrá algunas condiciones. El acceso al público general será habilitado desde las 3:00 p. m. y estará disponible únicamente la tribuna familiar, correspondiente a Occidental. Además, no se permitirá la entrada de hinchas con camisetas alusivas al equipo visitante.

También habrá restricciones de seguridad: los aficionados no podrán ingresar con correas ni con sombrillas que tengan punta. El mecanismo dispuesto por Águilas Doradas busca convertir la asistencia al partido en una oportunidad para contribuir con las familias afectadas por el terremoto.

“Nosotros en Antioquia no sufrimos, pero sentimos el temor, la angustia y el pánico”, explicó Salazar, quien además consideró que el fútbol debe retomar su actividad después de las suspensiones provocadas por la emergencia. “A una crisis no le podemos sumar más crisis. Ya tenemos una dificultad que estamos afrontando todos y debemos tener la tranquilidad de seguir adelante”, concluyó.

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