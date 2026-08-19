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Shakira envió mensaje de aliento al Chocó tras el terremoto: “Colombia está sufriendo, pero no está rota”

La cantante visitó el departamento acompañada del millonario Howard Buffett, y confirmó una millonaria ayuda a través de su fundación Pies Descalzos, en alianza con el FIFA Global Citizen Education Fund y la productora Live Nation

Shakira visitó el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto, y anunció una contribución millonaria para contribuir a la reconstrucción de las escuelas y colegios afectados - crédito @shakira/Instagram
Shakira visitó el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto, y anunció una contribución millonaria para contribuir a la reconstrucción de las escuelas y colegios afectados - crédito @shakira/Instagram
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Shakira visitó el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia y anunció una serie de aportes benéficos para los afectados por el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar.

En su publicación realizada a través de Instagram, la cantante barranquillera ratificó que el FIFA Global Citizen Education Fund, creado con motivo del pasado Mundial de fútbol gracias a los ingresos generados por su canción Dai Dai, destinará 500.000 dólares para apoyar el regreso de niños a las aulas, en trabajo conjunto con su fundación Pies Descalzos. Ese monto será igualado por Live Nation, lo que eleva la contribución combinada a un millón de dólares.

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Shakira estuvo en Chocó acompañada de Howard Buffett, emnpresario y filántropo estadounidense, hijo de Warren Buffett - crédito @shakira/Instagram
Shakira estuvo en Chocó acompañada de Howard Buffett, emnpresario y filántropo estadounidense, hijo de Warren Buffett - crédito @shakira/Instagram

“Colombia está sufriendo, pero Colombia no está rota. Estos últimos días, he visto gente poderosa apareciendo el uno para el otro, especialmente para nuestros hijos”, escribió Shakira en la red social, como un mensaje de aliento dirigido a los afectados.

De igual modo, la artista confirmó que destinará recursos propios a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica de Quibdó, institución afectada por el terremoto que sacudió el centro y occidente del país.

Adicionalmente, la artista confirmó que Howard G. Buffett, hijo del magnate Warren Buffett que la acompañó en su visita al Chocó, se sumará a la causa colaborando con la Fundación Pies Descalzos para construir 10 escuelas en todo el departamento.

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La cantante confirmó que Buffett, se comprometió junto a la Fundación Pies Descalzos a concretar la construcción de 10 escuelas en Chocó - crédito @shakira/Instagram
La cantante confirmó que Buffett, se comprometió junto a la Fundación Pies Descalzos a concretar la construcción de 10 escuelas en Chocó - crédito @shakira/Instagram

“También me complace anunciar que la Fundación Buffett se ha comprometido a construir, junto a Pies Descalzos, 10 nuevas escuelas en Chocó. Todo el mundo puede unirse al esfuerzo para ayudar a nuestros hijos a superar esta crisis”, escribió la artista. En la publicación invitió a todas las organizaciones sin fines de lucro para colaborar y contribuir a resolver el complejo panorama del departamento producto del terremoto.

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Shakira se presentará en Europa con una residencia en España, a partir de septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Shakira se presentará en Europa con una residencia en España, a partir de septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El año comenzó para la cantante con una serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes reunidos.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechó su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollaron entre junio y julio, a los que se sumó su aparición tanto en la apertura como en la clausura del certamen, el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos que siguen en el itinerario de la barranquillera para 2026:

  • 18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)
  • 21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

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