Selección Colombia de baloncesto anunció cambio de localía por el terremoto y sus efectos en Cali

Colombia se impuso ante Venezuela en el último partido de la primera ronda de clasificación al Mundial FIBA de Qatar 2027 - crédito FIBA

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El próximo 27 de agosto de 2026 la selección Colombia de baloncesto tiene programado el inicio de su participación en la ronda final de clasificación para el Mundial que se celebrará en 2027, en Catar.

El roster nacional inició su participación en el grupo C, ubicado junto a Brasil, Chile y Venezuela. Con un balance de 3-3, Colombia clasificó a la ronda final en segundo lugar, solamente superada por Brasil.

A días del inicio de su aparición en la ronda final para disputarse un lugar en el Mundial, se anunció un cambio de última hora en la localía de Colombia para su debut ante México, programado para el 27 de agosto en el Coliseo Evangelista Mora de Cali.

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En un comunicado oficial, la Federación Colombiana de Baloncesto (FCB) anunció un intercambio de localía con México para el partido de clasificación, luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 y a la fecha ya deja más de 300 muertos, cerca de 4.500 heridos y más de 400 desaparecidos en 15 departamentos del país.

La Federación Colombiana de Baloncesto anunció un cambio de localía con México, al no poder dar garantías logísticas para recibir el partido en este momento - crédito @colombiabasketball/Instagram

Cabe recordar que el Coliseo Evangelista Mora está ubicado en el barrio San Fernando, uno de los más afectados en la capital vallecaucana por los efectos del terremoto.

Tomando en cuenta lo anterior, la FCB informó que el encuentro, que debía disputarse en territorio colombiano, se trasladará a Zacatecas, México, donde se jugará el 27 de agosto a las 9:10 p. m. hora de Colombia. Esto, ante la imposibilidad de garantizar las condiciones logísticas necesarias para la competencia en medio de la emergencia nacional.

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El terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó al 18 de agosto 312 muertos, 4.611 heridos y 290 desaparecidos, según la Ungrd - crédito @Alcaldiapereira/X

Según el texto del comunicado, “esta decisión responde a las circunstancias excepcionales que vive Colombia y busca garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la competencia”. El organismo rector del baloncesto colombiano precisó que el ajuste implica un intercambio completo de localías: Colombia jugará como visitante este partido y recibirá al conjunto mexicano en casa en la siguiente fecha entre ambas selecciones.

El terremoto, con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, fue catalogado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) como el sismo de mayor magnitud registrado en la historia reciente del país. Al corte del 18 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportaba 312 fallecidos, 4.611 heridos, y 290 desaparecidos .

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La FCB cerró su comunicado con un mensaje de apoyo a las víctimas: “Desde la Federación reiteramos nuestra solidaridad y acompañamiento a todos los colombianos afectados por esta emergencia”.

El camino de la selección Colombia de baloncesto en la clasificación

Colombia iniciará la segunda ronda rumbo al Mundial FIBA 2027 enfrentando a México y Estados Unidos - crédito FIBA

Para la ronda final, Colombia jugará sus dos primeros partidos como visitante en la primera ventana, ante México y Estados Unidos, dos de los favoritos a clasificarse al Mundial. El partido ante los estadounidenses se disputará el 31 de agosto en el CareFirst Arena de Washington.

De acuerdo con el formato de clasificación de la FIBA, los doce clasificados son reorganizados en dos grupos de seis y disputan partidos únicamente contra equipos no enfrentados previamente. Además, el puntaje alcanzado en la primera ronda se acumulará para los siguientes partidos

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Por ese motivo, Colombia tendrá como rivales a Estados Unidos, México y República Dominicana. Por lo tanto, si bien Chile y Brasil completan el grupo, Colombia no jugará ante ellos al haber sido ya sus rivales en la primera ronda.

En esta instancia, los tres mejores clasificados aseguran su tiquete al Mundial, mientras que el cuarto jugará un repechaje con el cuarto del otro grupo para definir el último cupo de América al torneo.

Colombia aspira a conseguir su segunda clasificación de la historia a un Mundial de Baloncesto, ya que sea por primera vez desde la duela, pues su participación en 1982 tuvo lugar cuando fue el país anfitrión.

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