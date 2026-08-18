Juan Tamariz y el Festival Internacional del Humor: así fue el día en que “predijo” la suerte del público con sus cartas

El ilusionista realizó un acto en la televisión colombiana que involucró al público del estudio pero también a los televidentes - crédito Caracol Televisión

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Juan Tamariz, el ilusionista español reconocido como uno de los nombres más importantes de la cartomagia a nivel mundial, murió este martes 18 de agosto de 2026 en Madrid, a los 83 años. Su hija Ana dio a conocer la noticia en redes sociales, revelando que falleció mientras se encontraba dormido.

“Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre”, escribió, “una persona increíble, muy querida y admirada por todos”. La hija del mago —ilusionista como su padre— también agradeció todo el amor que recibió, tanto de él como de “la Magia”. “Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros”, concluyó en su publicación.

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El ibérico era un nombre especialmente conocido en España y América Latina por sus actuaciones. Colombia en particular lo tiene en la memoria gracias a sus apariciones constantes como parte del Festival Internacional del Humor, formato ideado por el también fallecido Alfonso Lizarazo como una prolongación de Sábados Felices.

Una de las actuaciones más recordadas de Tamariz se produjo en el Festival Internacional del Humor de 1994. En esa oportunidad, el madrileño involucró a un estudio entero —y a los espectadores desde sus casas— en un ritual de cartas que presentó como un método para “saber lo que le va a pasar los siete próximos años” en lo referente a tener buena o mala suerte.

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Tamariz repartió siete cartas al público del estudio y una instrucción simultánea para quienes seguían el programa desde sus televisores. “El que quiera saber lo que le va a pasar los siete próximos años, tiene que hacer lo mismo que haga yo aquí”, anunció el mago al inicio del número, con esa mezcla de solemnidad fingida y complicidad que le caracterizaba.

La mecánica del juego avanzó por etapas. Primero, cada participante mezclaba sus siete cartas —con el sonido onomatopéyico que Tamariz exigía en voz alta: “¡Chaca-chaca-chaca-chaca-chaca!”— y apartaba una, designada como “la carta de la mala suerte”. Con las seis restantes, volvía a mezclar y cortaba el mazo. La carta que quedaba en la parte inferior tras el corte era declarada “la carta de la buena suerte”, y cada participante debía marcarla con una cruz para identificarla.

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La actuación de Juan Tamariz en el Festival Internacional del Humor de 1994 giró en torno a un ritual de cartas sobre la buena y la mala suerte - crédito Teatro Quintero/Europa Press

A partir de ese momento, Tamariz condujo al público a través de una secuencia precisa: la carta de la mala suerte se colocaba cara arriba en el centro del mazo, flanqueada por tres cartas a cada lado. Luego venían tres cortes para “perder” las cartas dentro del paquete.

El mago guió entonces el ritual de eliminar, una a una, las cartas que representaban distintos males: “los males muy graves, como la muerte, como enfermedades gravísimas”; los “males colectivos” como el hambre, los terremotos o la guerra; las pérdidas económicas; y los “males del amor”. Cada carta expulsada era lanzada al aire al grito colectivo de “¡Fuera!”, con el estudio entero participando a coro.

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El procedimiento para deshacerse de cada carta seguía un patrón matemático encubierto: antes de revelar la siguiente “carta del mal”, Tamariz daba la instrucción de pasar la carta superior al fondo del mazo —lo que representó como “el paso de los años”, aludiendo al sol que recorre el cielo— e intercalar otra en el medio. Esa secuencia de movimientos, aparentemente arbitraria y envuelta en humor, era en realidad el mecanismo que garantizaba el resultado final.

El truco del español se basó en una secuencia matemática de la cartomagia que llevaba la carta señalada a una posición predecible - crédito Europa Press

Al cabo de todas las eliminaciones, cada participante debía tener en la mano una sola carta. Tamariz pidió que nadie la mirara antes de tiempo —“da mala suerte”, advirtió—, y anunció que él mismo tenía la suya. “Amigos, amigas, a mí me ha salido la carta de la suerte”, dijo, y recorrió con la mirada a los colaboradores en el escenario. Uno a uno, todos confirmaron que la carta marcada con la cruz era la que les había quedado. La ovación del estudio cerró el número.

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El efecto descansaba sobre un principio clásico de la cartomagia: una secuencia predeterminada de movimientos —mezclas, cortes y transposiciones— que, sin importar el orden inicial de las cartas ni los cortes realizados por los participantes, siempre conduce la carta señalada a una posición específica y predecible. Tamariz lo envolvió en un relato sobre el destino, los años venideros y la fortuna personal, transformando un ejercicio matemático en una experiencia compartida con el público colombiano que fue testigo de su actuación.

La vida de Juan Tamariz

Desde 2008 hasta su muerte, Juan Tamariz estuvo casado con la colombiana Consuelo Lorgia, maga y hermana de Gustavo Lorgia - crédito @consuelolorgia/Instagram

Juan Tamariz-Martel Negrón nació en Madrid el 18 de octubre de 1942. Su primer contacto con la magia fue a los cuatro años, cuando su padre lo llevó a ver un espectáculo en un teatro. Ingresó a la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI) a los 18 años y se formó junto a Arturo de Ascanio, figura determinante en su desarrollo como mago. Estudió ciencias físicas y luego cine, y en 1970 cofundó la Escuela de Magia de Madrid.

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El reconocimiento internacional llegó en 1973, cuando obtuvo el Primer Premio Mundial de Cartomagia en el congreso de la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM) celebrado en París, con una rutina que combinó manipulación de cartas, ilusión y humor. El legendario mago Dai Vernon declaró que, en más de ochenta años de magia, nadie lo había engañado como lo hizo Tamariz. David Blaine lo describió como “el mago de cartas más grande e influyente vivo”.

A lo largo de casi medio siglo fue una presencia habitual en la televisión española y latinoamericana, y actuó en ciudades de todo el mundo, desde Nueva York hasta Tokio, pasando por Bogotá, Londres y El Cairo. Publicó seis libros traducidos al inglés, entre ellos Mnemonica y The Magic Way, obras de referencia en la teoría de la magia de cerca. En 2008 se casó con la colombiana Consuelo Lorgia, maga de profesión y hermana del mago Gustavo Lorgia. La relación se mantuvo hasta la muerte de Tamariz.

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