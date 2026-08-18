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EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: ida de octavos de final en directo en línea

El Vinotinto y Oro disputa la llave, aplazada una semana por el terremoto en Colombia, ante el mejor equipo de Ecuador en el estadio Manuel Murillo Toro

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Tolima vs. Independiente del Valle
Deportes Tolima arranca los octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle en Ibagué - crédito Deportes Tolima / Independiente del Valle

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO, minuto a minuto online, del partido entre el Deportes Tolima e Independiente del Valle, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El compromiso, que arranca a las 7:30 p. m., hora colombiana, también podrá ver en televisión por el canal deportivo Espn, así como por la plataforma Disney+ Premium para cualquier dispositivo.

19:40 hsHoy

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el duelo de octavos de final por Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima e Independiente del Valle se han enfrentado en dos ocasiones oficiales previas, las cuales ocurrieron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022

Deportes Tolima e Independiente del Valle jugarán por el duelo de ida en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, el próximo martes 18 de agosto a las 7:00 p.m. - crédito Deportes Tolima/Independiente del Valle
Deportes Tolima e Independiente del Valle jugarán por el duelo de ida en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, el próximo martes 18 de agosto a las 7:00 p.m. - crédito Deportes Tolima/Independiente del Valle

Deportes Tolima será el primer equipo del fútbol profesional colombiano en tener acción, después del parón proovoado por el terremoto de 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto. Lo hará ante Independiente del Valle este martes 18 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, a partir de las 7:30 p. m., hora de Colombia y Ecuador.

Leer la nota completa
19:29 hsHoy

Así va la ida de octavos de final

  • Fluminense 0-0 Independiente Rivadavia
  • Estudiantes LP 1-1 Universidad Católica de Chile
  • Platense 1-1 Coquimbo Unido
  • Palmeiras 1-1 Cerro Porteño
  • Cruzeiro 1-1 Flamengo
  • Mirassol 1-1 LDU Quito
  • Rosario Central 0-0 Corinthians
  • Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: martes 18 de agosto, 7:30 p. m.
19:26 hsHoy

Por su parte, Independiente del Valle quiere volver a ser protagonista de la Copa Libertadores, pues desde que fue finalista de la edición 2016 no volvió a llegar lejos en el torneo, además de que quiere sacarse la “espina” de ser eliminado por un colombiano en rondas finales, como ocurrió con Atlético Nacional en 2016 y Deportivo Pereira en 2023.

19:24 hsHoy

Deportes Tolima le apunta a tomar ventaja en la serie para acercarse a cuartos de la Copa Libertadores, cuenta con una plantilla competitiva y efectividad en condición de local, en donde también pide el apoyo de los aficionados para darles una alegría en casa.

19:23 hsHoy

Después de una semana, por fin comenzará una de las llaves que llama la atención en los octavos de final, pues se miden el mejor conjunto de Ecuador en los últimos años ante una de las sorpresas colombianas y recurrente miembro de las finales en la Liga BetPlay, en el escenario de Ibagué.

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