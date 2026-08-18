EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: ida de octavos de final en directo en línea

Deportes Tolima arranca los octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle en Ibagué - crédito Deportes Tolima / Independiente del Valle

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO, minuto a minuto online, del partido entre el Deportes Tolima e Independiente del Valle, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El compromiso, que arranca a las 7:30 p. m., hora colombiana, también podrá ver en televisión por el canal deportivo Espn, así como por la plataforma Disney+ Premium para cualquier dispositivo.