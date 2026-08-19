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Kevin Serna convirtió con Fluminense y clasificó a los cuartos de final en la Copa Libertadores

El colombiano ingresó en el segundo tiempo y le dio la ventaja al conjunto carioca en su visita a Independiente Rivadavia, pese a contar con un jugador menos

Kevin Serna convirtió para Fluminense ante Independiente Rivadavia en los octavos de final de la Copa Libertadores - crédito Ramiro Gomez/REUTERS
Kevin Serna convirtió para Fluminense ante Independiente Rivadavia en los octavos de final de la Copa Libertadores - crédito Ramiro Gomez/REUTERS
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Fluminense visitó a Independiente Rivadavia en su afán de asegurarse una plaza en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Tras el empate en la ida disputada en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, el Tricolor se jugaba sus chances contra la Lepra en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El guion del partido quedó trazado desde el pitido inicial. Independiente Rivadavia apostó por dos líneas de cuatro compactas, con el objetivo de reducir los errores al mínimo y cerrar los espacios a un Fluminense que, bajo la conducción interina de Marcão —tras la marcha de Zubeldía—, dispuso en ataque a los veteranos Paulo Henrique Ganso y Hulk, acompañados por Canobbio y Soteldo, uno de los más incisivos en el partido de ida.

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El encuentro se perfilaba como una serie en la que los detalles decantarían el resultado, y los primeros minutos confirmaron esa lectura: las ocasiones brillaron por su ausencia. La más clara llegó a los 35 minutos, cuando Thiago Silva apareció sin marca en el área mendocina en un córner y remató de derecha en el aire. La pelota, sin embargo, golpeó en Canobbio, quien de forma involuntaria desvió lo que pudo haber sido el 1-0.

Thiago Silva tuvo una de las opciones más claras del primer tiempo - crédito Ramiro Gomez/REUTERS
Thiago Silva tuvo una de las opciones más claras del primer tiempo - crédito Ramiro Gomez/REUTERS

La Lepra respondió con lo que tuvo y, antes del descanso, avisó con un cabezazo de Elordi que rozó el palo del arco de Fábio.

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En el segundo tiempo, a los 58 minutos, llegó el momento que torció la serie. Canobbio, ya con tarjeta amarilla por una entrada violenta en el primer tiempo, volvió a entrar con dureza sobre Matías Fernández y el árbitro no dudó: roja directa.

Pese a la inferioridad numérica, el Fluminense no acusó el golpe de inmediato. El equipo de Alfredo Berti no arriesgó demasiado y por poco lo pagó caro: el recién ingresado Luciano Acosta probó desde 40 metros con Bolcato adelantado, y la pelota se marchó rozando el travesaño.

En el momento más complejo para la visita, hizo su ingreso al campo de juego el colombiano Kevin Serna en lugar de Hulk. Su velocidad comenzó a hacerse notar, y al minuto 75 desequilibró el partido tras recibir un pase de Hércules a la espalda de la defensa. El atacante ingresó al área con balón dominado y batió al arquero Nicolás Bolcato con un remate colocado al vertical izquierdo cuando salió a achicarle.

Al minuto 85 Serna protagonizó una jugada en velocidad en la que superó a dos jugadores, pero el arquero Bolcato logró detenerlo cuando ingresaba al área y se disponía a rematar. En la recta final del partido el árbitro colombiano Andrés Rojas decretó una mano del defensor de Fluminense, Ignacio, en el área, en tiempo de reposición. Álex Arce asumió el cobro y batió a Fábio con un remate colocado al lado derecho, alargando la definición hasta los penaltis.

En la última jugada del partido, Serna tuvo nuevamente la victoria en sus pies, luego de capturar el rebote de un remate de Hércules, pero en esta ocasión su disparo se fue por encima del arco de Bolcato, por lo que la clasificación se decidió en la tanda de penaltis.

Luciano Acosta falló el segundo de Fluminense, mientras que José Florentín falló el tercero de Rivadavia, llevando la definición a muerte súbita. Allí Fábio le atajó el cobro a Rodrigo Atencio, dándole la clasificación al Tricolor a los cuartos de final. Ahora esperan al ganador en la serie entre Platense y Coquimbo Unido.

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