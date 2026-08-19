América de Cali en El Campín: este es el único detalle que falta para que los Diablos Rojos se muden a Bogotá en forma temporal

América de Cali está a solo un paso de confirmar El Campín como su nueva sede temporal - crédito Sencia

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América de Cali no pudo jugar en el estadio Pascual Guerrero debido al terremoto en Colombia del 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4, que afectó a ciudades como Cali, capital del Valle del Cauca, donde se concentró la mayor cantidad de personas muertas por la tragedia.

Por eso, los Diablos Rojos eligieron el estadio El Campín y solo les faltó un detalle: aunque la solicitud ya tenía la aprobación de todas las partes involucradas, vieron a Bogotá como la mejor sede para la institución mientras la Alcaldía de Cali habilitaba el otro escenario deportivo.

Cabe recordar que Sencia, administrador del estadio en Bogotá, le confirmó a Infobae Colombia el viernes 14 de agosto que le dio el aval al América para usar el escenario el tiempo que fuera necesario, pues allí ya hubo tribunas llenas en el partido ante Internacional de Bogotá, que fue local, en la primera fecha de la Liga BetPlay.

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¿Qué falta para que América sea local en El Campín?

América de Cali busca Bogotá como sede provisional para sus próximos partidos de local tras el terremoto que afectó a varias ciudades de Colombia y tuvo repercusiones en Cali, una decisión ligada a los daños leves en el estadio Pascual Guerrero y a la prioridad que hoy tienen las tareas de atención, rescate y reparación en la capital del Valle del Cauca.

El club ya envió cartas a los equipos que juegan como locales en Bogotá y recibió una respuesta favorable. Según contó Iván Vélez, gerente deportivo de América de Cali, en el programa Blog Deportivo de Blu Radio, solo faltan detalles para confirmar que el equipo jugará en la capital colombiana lo que queda de este mes y parte del próximo.

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El estadio El Campín es administrado por Sencia desde octubre de 2024, junto con sus alrededores para su renovación - crédito Sencia

Vélez explicó al medio que las gestiones comenzaron justo después del terremoto: “Desde la semana anterior empezamos a hacer las averiguaciones pertinentes. Enviamos unas cartas a los equipos que juegan de local en Bogotá. Nos han dado una respuesta afirmativa, han sido solidarios con el club y ya solo faltan detalles para confirmar que jugamos en Bogotá lo que resta de este mes y parte del próximo”.

América está a la espera de la reunión del comité de seguridad y convivencia del fútbol, en el que el Distrito, junto con otras partes, decidirá si el club es aceptado en la ciudad porque uno de los puntos a analizar es la logística para acoger a sus aficionados en la ciudad, pero debe ser anunciado antes del miércoles 26 de agosto, pues ese día juega de local ante Junior por la fecha 7 de la Liga BetPlay.

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El Distrito debe definir si acepta al América en Bogotá, según la logística de seguridad para sus hinchas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Vélez señaló además que en las conversaciones sobre escenarios han aparecido distintas propuestas y que en ese análisis intervienen opciones vinculadas con Pereira, Once Caldas, Deportivo Cali y el propio América: “Hay que escuchar las propuestas. Si bien los equipos aceptados principalmente son Pereira, Once Caldas, Deportivo Cali y América, hay que poner por encima el interés de todos, de la mayoría. Hay que pensar en lo mejor para el campeonato”.

El club evalúa partidos benéficos para ayudar a los afectados

América de Cali también analiza organizar partidos benéficos, incluso frente a equipos internacionales, para destinar recursos a las personas afectadas por el terremoto. La medida incluiría, además, apoyo para algunos trabajadores del club que sufrieron las consecuencias del movimiento telúrico.

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“Sí, hemos contemplado la posibilidad de jugar partidos benéficos con equipos internacionales y, con el paso del tiempo, miraremos si se puede hacer. En los partidos de local en Bogotá, parte de la boletería va a ir para los afectados y algunos trabajadores del club que han sufrido lo del terremoto”, sostuvo Vélez, citado por la publicación.

América de Cali es líder de la Liga BetPlay con 12 puntos y desea seguir en la punta con sus partidos en Bogotá - crédito Colprensa

El dirigente también se refirió a la opción de utilizar el estadio de Deportivo Cali, aunque aclaró que no es una alternativa prioritaria. La razón, explicó, está asociada a la necesidad de proteger el patrimonio y evitar daños adicionales en el contexto actual.

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“Es sobre todo por el tema del patrimonio. El Deportivo Cali, por un grupo de personas que no comprenden el contexto de las cosas, puede generar daños. Por eso no se ha pensado en pedirles a ellos el estadio, porque podría generar mayores problemas, y lo menos que queremos es generar más daños en este momento”, explicó.

La hoja de ruta del club, por ahora, es radicarse en Bogotá el tiempo necesario, pues allí cuenta con dos opciones importantes: “El principal es El Campín. Ya, si no se puede, sería en el Metropolitano de Techo”.