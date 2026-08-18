Forbes Colombia destacó cuatro figuras del entretenimiento nacional en su lista ‘30 Under 30′

Hamilton, Francisca Estévez, Ela Taubert y Kapo fueron las figuras de la farándula reconocidas por Forbes Colombia en su listado '30' Under 30' - crédito @hamiltongram @itsfrancisca @elataubert y @yosoytukapo/Instagram

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Cuatro figuras del entretenimiento y la farándula colombiana integran el listado 30 Under 30 de Forbes Colombia, un ejercicio tradicional de la publicación producto de un proceso editorial independiente que combina investigación periodística, análisis de datos y evaluación de expertos, con el fin de identificar a los jóvenes menores de 30 años que generan mayor impacto en sus industrias.

Los candidatos que incluyeron deportistas, emprendedores y empresarios, fueron analizados a partir de factores como impacto, crecimiento, innovación, creatividad, liderazgo y capacidad de ejecución. Para ser considerados, debían tener nacionalidad colombiana o residir en el país, contar con 29 años o menos al 31 de julio de 2026 y no haber aparecido en ediciones anteriores del listado.

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Kapo ingresó al 30 Under 30 de Forbes Colombia por su impacto en el afrobeats y por el éxito de "Ohnana" y "Uwaie" en Billboard Latin Rhythm Airplay - crédito @yosoytukapo/Instagram

En el ámbito del entretenimiento destacó la presencia de cantantes, siendo tres los que aparecieron en la publicación. Kapo, con 28 años, fue uno de los elegidos gracias a su impacto como uno de los referentes del afrobeats, y el éxito de sus temas Ohnana —certificada como platino por la Recording Industry Association of America (RIAA) en Estados Unidos—y Uwaie, que se ubicaron en la cima del Billboard Latin Rhythm Airplay, llevándolo a superar los 22 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Ela Taubert fue reconocida por Forbes Colombia tras ganar el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2024 y ampliar su proyección internacional - crédito cortesía Universal Music

Otra figura en ascenso en la música colombiana, la bogotana Ela Taubert, fue destacada tras llevarse el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2024. A ese reconocimiento se suman un Premio Lo Nuestro y un Premio Juventud.

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El éxito de ¿Cómo Pasó?, su colaboración con el músico estadounidense Joe Jonas, la proyectó internacionalmente. A esto se sumó el lanzamiento de su álbum debut Preguntas a las 11:11 y la preparación de un segundo del que ya presentó las canciones La Gente Cambia y Hasta El Fin Del Mundo.

La única de las elecciones de la revista no vinculadas a la música fue Francisca Estévez. La actriz de 23 años ganó reconocimiento por su protagónico en las cuatro temporadas de La primera vez, de Netflix, a lo que se sumaron sus apariciones en La nieta y Los Billis, y hasta una aparición en el largometraje ganador del Óscar a Mejor Guion Original, Hermosa Venganza.

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Francisca Estévez fue la única seleccionada del entretenimiento no vinculada a la música, por su trabajo como protagonista en la serie 'La primera vez' - crédito Netflix

Hamilton, de Cartagena a la portada

Leimor Hamilton Solera, el cartagenero de 26 años que firma como Hamilton —y que sus seguidores conocen como el AfroRockStar—, fue uno de los cuatro colombianos que protagonizaron la portada de la más reciente edición de la revista, junto a Valentina Agudelo, cofundadora de Salva Health; Santiago Acevedo, cofundador de Kargoru, y el futbolista Gustavo Puerta.

Su perfil tiene raíces profundas en los ritmos afrocaribeños de Chapacua, el barrio de Cartagena donde creció. “Siempre estuvo presente en mi vida. Crecí rodeado de ritmos afrocaribeños, champeta, reggae y sonido urbano”, contó en entrevista con Forbes Colombia.

Hamilton fue uno de los cuatro colombianos que aparecieron en la portada de la edición reciente de 'Forbes Colombia' - crédito @hamiltongram_/Instagram

Esa identidad local se tradujo en números globales: su canción Morena acumula más de 46 millones de vistas en YouTube, mientras que Madrid, con Zaider y The Prodigiez, suma 35 millones; Mi Reina, con Nanpa Básica, 19 millones, y 14 millones A Poca Luz con Ryan Castro, para el que abrió sus fechas por Estados Unidos en el Sendé: The Last Dance Tour este año.

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En declaraciones para la revista, la líder de relaciones con artistas y sellos discográficos para la región Andina de Spotify, Manuela Echeverry; atribuyó parte de ese crecimiento al auge de la champeta y los afrobeats colombianos, géneros que registran incrementos de más del 600% y el 300% en reproducciones a nivel mundial, respectivamente. En ese mismo periodo, la audiencia mensual de Hamilton creció más de 1.200%, hasta aproximadamente 2 millones de oyentes mensuales.

“Su audiencia mensual aumentó más de 1.200%, reflejando cómo un artista con una identidad profundamente local puede construir una audiencia global sin dejar de sonar auténtico”, señaló Echeverry.

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La publicación destacó que 2026 podría ser el año de mayor proyección para el artista., destacando logros como su selección en el YouTube Foundry 2026 como el único colombiano en la 11.ª edición del programa global de desarrollo para artistas independientes, en el que han participado figuras como Dua Lipa, Rosalía, Natanael Cano, Eladio Carrión y Blessd. A eso se suma su nominación a los Premios Juventud 2026 en la categoría Afrobeat del Año por Botecito, junto aJuan Duque.