Hernán Orjuela lanzó contundente mensaje contra Diana Ángel por criticar la entrega de balones de De la Espriella: “Ojalá vuelva a la cordura”

Los famosos protagonizaron un cruce de trinos por sus desacuerdos - crédito Hernán Orjuela y Diana Ángel / Instagram

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Hernán Orjuela es uno de los presentadores más recordados del país por haber sido el conductor de programas como Día a día, También caerás y Sábados Felices. Sin embargo, tras dejar de aparecer en la pantalla chica —porque se mudó a Estados Unidos—, se convirtió en una de las figuras activas en redes sociales, donde aborda temas relacionados con la política nacional.

El famoso se ha declarado, en varias oportunidades, en contra del expresidente Gustavo Petro y de quienes lo siguen abiertamente, algo que volvió a demostrar en una de sus publicaciones más recientes a través de su cuenta oficial en la plataforma X.

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Y es que Hernán Orjuela lanzó un mensaje contra la actriz Diana Ángel, después de que ella rechazó la entrega de balones con el logo de la campaña de Abelardo de la Espriella, en medio de su visita al Chocó y Buenaventura durante la atención a los damnificados por el terremoto de 7,4 que se presentó el 10 de agosto de 2026, que azotó con fuerza al occidente colombiano.

El presentador reaccionó a la publicación de una noticia de Infobae Colombia con el comentario que realizó la actriz y no dudó en hacer una descalificación directa contra ella: “Ojalá Diana vuelva algún día a la cordura y al respeto”, respondió al post de este medio.

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Hernán Orjuela respondió a una publicación de Infobae en la que se informó que la actriz nuevamente criticó a Abelardo - crédito Infobae Colombia / X

La polémica surgió después de que Diana Ángel publicara en sus redes sociales el siguiente texto: “De Señorita Colombia repartiendo besos a Papá Noel, en segundos”, un mensaje que escribió después de la visita de De la Espriella al Chocó y a Buenaventura, donde no solo entregó el balance de la tragedia, sino que llevó balones a los afectados por la tragedia.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la actriz arremete en contra del presidente De la Espriella y sale en defensa de Gustavo Petro, teniendo en cuenta que se ha mostrado como seguidora de la izquierda.

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Así, el intercambio expuso tensiones entre las figuras del entretenimiento por sus posturas ideológicas y no dudó en generar reacciones entre los seguidores de los dos personajes.

Entre los comentarios se encuentran algunos como: “Recuerde Hernán, esa niña hace rato tiene achicharrado el cerebro”, “No Hernán, hay casos irremediables” y “Con mucho respeto deje de darle visibilidad a gente que poco o nada sirven para el país por personas como USTED es que esa gente se hacen famosas, deje de darle importancia.. si de verdad le importa el proyecto del nuevo presidente menos importancia a la gente mala”.

En contraste, otros criticaron al presentador: “Que pesar don Hernán verlo caer también en las peleas del ring X”, “Los que usted perdió hace rato... Hasta la altura moral para criticar a alguien” y “Eso debería de tener usted y no por ir ni por la izquierda ni derecha”.

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Hernán Orjuela sigue dando de qué hablar en redes sociales - crédito @hernanorjuelab/Instagram

Algunos televidentes recuerdan a la actriz por su paso en La casa de los famosos Colombia y su cercanía con el comediante Culotauro, con el que tuvo una relación pasajera al aire y que también es reconocido por sus posturas de izquierda.

Ante la controversia, la polémica en redes sociales continúa encendida, aunque la ciudadanía está centrada en los avances en la entrega de ayudas por el terremoto.

Diana Ángel sigue generando polémica con sus publicaciones - crédito @dianaangel01/Instagram

Debido a las publicaciones de crítica por parte de Diana Ángel, hay algunos de los internautas que le piden parar con la polarización tras la emergencia ocasionada por el movimiento de tierra que sacudió al país.

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Las reacciones indican lo siguiente: “Entre todos y ayudando sin divisiones, no sembrando más división podemos salir adelante” y “No hay que meter el tema político para seguir dividiendo en el momento en el que más tenemos que unirnos”.