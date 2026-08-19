Daniela Álvarez busca apoyar a víctimas del terremoto que perdieron una extremidad: “Queremos encontrarlos, acompañarlos”

La iniciativa contempla acompañar a los sobrevivientes que requieran amputaciones y posteriormente necesiten una prótesis - crédito Gobernación del Valle del Cauca

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país —sobre todo a Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca— el 10 de agosto de 2026 dejó, hasta ahora, 312 personas fallecidas, 4.611 heridas, 29.548 viviendas destruidas, 134.124 averiadas y 290 personas desaparecidas, con corte al 18 de agosto.

Entre las consecuencias de la emergencia hubo víctimas que, tras permanecer atrapadas bajo los escombros, podrían enfrentar lesiones irreparables y la necesidad de perder alguna de sus extremidades. Para ellas, Daniela Álvarez anunció una iniciativa de acompañamiento.

La barranquillera conoció de cerca el proceso que implicó adaptarse a una nueva condición física. En 2020 perdió una de sus piernas debido a una grave complicación de salud y, desde entonces, convirtió su experiencia en una plataforma para hablar sobre inclusión, movilidad y prótesis.

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Ahora quiso poner ese conocimiento al servicio de los sobrevivientes que atravesaran una situación similar. Su propuesta buscó acompañar a quienes, después de las lesiones provocadas por el terremoto, debieran iniciar un proceso de recuperación que podía cambiar por completo su movilidad y sus actividades cotidianas.

Daniela Álvarez convirtió su experiencia con una amputación en una plataforma para promover la inclusión y el acceso a prótesis -crédito danielaalvareztv/Instagram

Las condiciones en las que permanecieron algunas víctimas explican parte de la preocupación. De acuerdo con Álvarez, pasar horas o incluso días atrapado entre estructuras colapsadas puede ocasionar aplastamientos, fracturas irreparables, infecciones y daños severos en brazos o piernas. En algunos casos, las lesiones pueden alcanzar un nivel de gravedad en el que conservar una extremidad deja de ser posible. La presentadora explicó esa realidad al referirse a las decisiones médicas que pueden surgir después de una emergencia de estas características.

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“Cuando ya no existe posibilidad de salvarlas y pone en riesgo la vida, la amputación se convierte en la única alternativa”, señaló Álvarez al explicar la situación que podrían enfrentar algunas personas afectadas por la tragedia. Su iniciativa parte precisamente de ese escenario. La exseñorita Colombia 2011-2012 pretende que los sobrevivientes que tengan que someterse a una amputación puedan encontrar orientación y acompañamiento durante una etapa que exige adaptarse a cambios físicos importantes.

“Con la Fundación Daniela Álvarez queremos encontrarlos, acompañarlos y ayudarlos en todo el proceso de protetización. Para lograrlo necesitaremos la solidaridad de todas las empresas, entidades gubernamentales, voluntarios y personas que quieran sumarse a esta causa tan importante. Nuestro objetivo será recaudar los fondos necesarios para que cada persona afectada pueda tener acceso a una prótesis y recuperar su autonomía y su calidad de vida”, precisó.

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La barranquillera perdió una de sus piernas en 2020 y desde entonces habla públicamente sobre su proceso de adaptación - crédito @danielaalvareztv/ Instagram

Para desarrollar esta propuesta, la también presentadora contará con el respaldo de referentes mundiales en el campo de las prótesis. La intención es brindar alternativas a quienes necesiten recuperar movilidad después de perder alguna de sus extremidades como consecuencia de las lesiones sufridas durante el terremoto. La experiencia personal de Álvarez tiene un papel central en esta iniciativa.

Esa trayectoria le permite acercarse a las víctimas desde una perspectiva distinta. Más allá de la atención inicial de las heridas, algunas personas tendrán que afrontar un proceso prolongado de adaptación física y emocional después de la pérdida de una extremidad. El anuncio busca que ese camino no tenga que recorrerse sin acompañamiento. Álvarez pretende utilizar los conocimientos que ha adquirido durante los últimos años y vincularlos con especialistas que puedan aportar soluciones para quienes necesiten recuperar movilidad.

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Dentro de ese panorama, las personas que sufran amputaciones tendrán que iniciar una recuperación con necesidades específicas. La posibilidad de acceder a prótesis y recibir orientación puede convertirse en una parte importante de su proceso para recuperar autonomía.

Daniela Álvarez busca sumar a empresas, entidades públicas, voluntarios y ciudadanos para financiar los dispositivos y apoyar la recuperación de las víctimas - crédito @alejoeder/X

Álvarez busca que su propia historia sirva como referencia para quienes ahora se enfrentan a una situación que ella ya conoce. Su experiencia le permite mostrar que la pérdida de una extremidad implica cambios importantes, pero también que existen herramientas para volver a desarrollar actividades y recuperar independencia.