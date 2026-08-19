Terremoto en Colombia provocó acciones por parte del Ministerio de Cultura: así protegerán los bienes culturales que quedaron en riesgo

La ministra de Cultura, Paola Holguín, expidió la Resolución 0536 de 2026 para autorizar intervenciones de emergencia en los bienes de interés cultural y centros históricos afectados por el sismo del pasado 10 de agosto.
La medida se adoptó ocho días después del evento telúrico de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el cual deja un saldo aproximado de 312 personas fallecidas y 4.611 heridas.
El acto administrativo establece los protocolos para la ejecución de obras de primeros auxilios y acciones urgentes en los inmuebles que integran el patrimonio cultural en los departamentos impactados por el terremoto.
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La normativa busca prevenir colapsos adicionales y resguardar la infraestructura histórica durante la fase de atención de la emergencia nacional.
Acciones autorizadas en los bienes culturales en medio de la emergencia nacional
La titular de la cartera de Cultura detalló en una declaración oficial el alcance de los procedimientos autorizados por la resolución ministerial para la preservación de la infraestructura patrimonial.
“El día de hoy, desde el Ministerio de Cultura expedimos la Resolución 0536 de 2026, por medio de la cual autorizamos intervenciones en la modalidad de primeros auxilios y acciones urgentes en los bienes de interés cultural y centros históricos ubicados en las zonas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto”, señaló la ministra.
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Paola Holguín agregó: “Este documento especifica cuáles son las acciones autorizadas sobre los bienes de interés cultural y la ruta que debe existir para su recuperación durante la emergencia”.
Entre los procedimientos habilitados figuran el retiro controlado y la protección de materiales sueltos que generen riesgo, el apuntalamiento de muros y placas constructivas, la protección provisional de cubiertas y vanos, así como la instalación de cerramientos temporales y señalización preventiva en las estructuras en riesgo.
La medida contempla además actividades de embalaje y almacenamiento temporal de bienes muebles vinculados a inmuebles patrimoniales. Las labores autorizadas incluyen la limpieza de escombros, la contención de tierras y el control de filtraciones de agua para evitar un deterioro mayor en la infraestructura histórica.
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Holguín precisó el alcance de las obras autorizadas bajo el marco legal de la emergencia: “Es muy importante que sigamos esta resolución que desde el Ministerio de Cultura autoriza lo que es de carácter estrictamente preventivo, temporal y de emergencia, donde además se limitan las acciones que son señaladas para garantizar que vamos a salvaguardar los bienes patrimoniales, que vamos a garantizar la seguridad también de las personas”.
Procedimiento para el reporte de intervenciones
Las autoridades o encargados que adelanten intervenciones en los inmuebles patrimoniales deberán cumplir con un protocolo de registro e informe técnico ante la entidad gubernamental.
“Recuerden que para poder hacer estas intervenciones es muy importante que realicen un registro previo y el informe que incluya las fotografías sobre los trabajos adelantados. Se debe enviar al correo electrónico servicioalciudadano@mincultura.gov.co. Recuerden, los registros y los informes deben ser enviados a servicioalciudadano@mincultura.gov.co”, puntualizó la ministra de Cultura.
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Al cierre de su pronunciamiento, la ministra envió un mensaje a las familias de las víctimas y a los trabajadores del sector cultural en las regiones impactadas por el evento telúrico: “De nuevo, nuestra solidaridad con todos los familiares de las víctimas, de los heridos, de los desaparecidos. Y un abrazo desde el ministerio a los artistas, artesanos y creadores. Recuerden que no están solos”.
Terremoto también golpeó el patrimonio cultural
La medida del Ministerio de Cultura se integra a las acciones de reconstrucción y gestión del riesgo que adelanta el Gobierno nacional en el occidente y centro del país tras el movimiento telúrico.
El sismo de magnitud 7,4 afectó 124 bienes y lugares de interés cultural en siete departamentos, según el inventario del Ministerio de Cultura. De los 40 bienes de interés cultural nacionales afectados, 22 presentan daños altos.
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La emergencia también impactó 12 centros históricos, además del Paisaje Cultural Cafetero, y alteró ocho manifestaciones culturales inmateriales, entre ellas la salsa caleña, el Carnaval de Riosucio y la partería afro del Pacífico.
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