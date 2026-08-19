Terremoto en Colombia provocó acciones por parte del Ministerio de Cultura: así protegerán los bienes culturales que quedaron en riesgo

Paola Holguín detalló la ruta a seguir para la recuperación del patrimonio cultural y se envía un mensaje de solidaridad a los afectados - crédito @PaolaHolguin/X

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La ministra de Cultura, Paola Holguín, expidió la Resolución 0536 de 2026 para autorizar intervenciones de emergencia en los bienes de interés cultural y centros históricos afectados por el sismo del pasado 10 de agosto.

La medida se adoptó ocho días después del evento telúrico de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el cual deja un saldo aproximado de 312 personas fallecidas y 4.611 heridas.

El acto administrativo establece los protocolos para la ejecución de obras de primeros auxilios y acciones urgentes en los inmuebles que integran el patrimonio cultural en los departamentos impactados por el terremoto.

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La normativa busca prevenir colapsos adicionales y resguardar la infraestructura histórica durante la fase de atención de la emergencia nacional.

Ministra de Cultura, Paola Holguín, aseguró que busca evitar nuevos colapsos, proteger las estructuras patrimoniales y garantizar la seguridad de las personas durante la emergencia - crédito @mincultura - @PaolaHolguin/X

Acciones autorizadas en los bienes culturales en medio de la emergencia nacional

La titular de la cartera de Cultura detalló en una declaración oficial el alcance de los procedimientos autorizados por la resolución ministerial para la preservación de la infraestructura patrimonial.

“El día de hoy, desde el Ministerio de Cultura expedimos la Resolución 0536 de 2026, por medio de la cual autorizamos intervenciones en la modalidad de primeros auxilios y acciones urgentes en los bienes de interés cultural y centros históricos ubicados en las zonas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto”, señaló la ministra.

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Paola Holguín agregó: “Este documento especifica cuáles son las acciones autorizadas sobre los bienes de interés cultural y la ruta que debe existir para su recuperación durante la emergencia”.

La ministra Paola Holguín aclaró que las obras autorizadas tienen carácter preventivo, temporal y de emergencia, por lo que no corresponden todavía a procesos definitivos de restauración - crédito @SenadoGovCo/X

Entre los procedimientos habilitados figuran el retiro controlado y la protección de materiales sueltos que generen riesgo, el apuntalamiento de muros y placas constructivas, la protección provisional de cubiertas y vanos, así como la instalación de cerramientos temporales y señalización preventiva en las estructuras en riesgo.

La medida contempla además actividades de embalaje y almacenamiento temporal de bienes muebles vinculados a inmuebles patrimoniales. Las labores autorizadas incluyen la limpieza de escombros, la contención de tierras y el control de filtraciones de agua para evitar un deterioro mayor en la infraestructura histórica.

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Holguín precisó el alcance de las obras autorizadas bajo el marco legal de la emergencia: “Es muy importante que sigamos esta resolución que desde el Ministerio de Cultura autoriza lo que es de carácter estrictamente preventivo, temporal y de emergencia, donde además se limitan las acciones que son señaladas para garantizar que vamos a salvaguardar los bienes patrimoniales, que vamos a garantizar la seguridad también de las personas”.

La estructura de Cañasgordas, en Cali, sufrió importantes afectaciones tras el terremoto, con daños visibles en el exterior y en el segundo piso del inmueble - crédito @mincultura/X

Procedimiento para el reporte de intervenciones

Las autoridades o encargados que adelanten intervenciones en los inmuebles patrimoniales deberán cumplir con un protocolo de registro e informe técnico ante la entidad gubernamental.

“Recuerden que para poder hacer estas intervenciones es muy importante que realicen un registro previo y el informe que incluya las fotografías sobre los trabajos adelantados. Se debe enviar al correo electrónico servicioalciudadano@mincultura.gov.co. Recuerden, los registros y los informes deben ser enviados a servicioalciudadano@mincultura.gov.co”, puntualizó la ministra de Cultura.

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Al cierre de su pronunciamiento, la ministra envió un mensaje a las familias de las víctimas y a los trabajadores del sector cultural en las regiones impactadas por el evento telúrico: “De nuevo, nuestra solidaridad con todos los familiares de las víctimas, de los heridos, de los desaparecidos. Y un abrazo desde el ministerio a los artistas, artesanos y creadores. Recuerden que no están solos”.

La Escuela Apostólica de Santa Rosa quedó gravemente afectada por el terremoto de magnitud 7,4, que dejó daños estructurales en distintas edificaciones de la zona - crédito @mincultura/X

Terremoto también golpeó el patrimonio cultural

La medida del Ministerio de Cultura se integra a las acciones de reconstrucción y gestión del riesgo que adelanta el Gobierno nacional en el occidente y centro del país tras el movimiento telúrico.

El sismo de magnitud 7,4 afectó 124 bienes y lugares de interés cultural en siete departamentos, según el inventario del Ministerio de Cultura. De los 40 bienes de interés cultural nacionales afectados, 22 presentan daños altos.

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La emergencia también impactó 12 centros históricos, además del Paisaje Cultural Cafetero, y alteró ocho manifestaciones culturales inmateriales, entre ellas la salsa caleña, el Carnaval de Riosucio y la partería afro del Pacífico.