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Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Continúan las labores para dar con el mayor Fredy Alexis Russi González, patrullera Erika Tatiana Monroy y patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña, pertenecientes al Grupo Investigativo Contra el Terrorismo, adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol

Una grabación muestra cómo sujetos armados interceptaron el vehículo de tres miembros de la Dijín sobre la vía Cúcuta-Ocaña y los obligaron a subir a otras camionetas bajo amenazas - crédito Suministrado a Infobae Colombia

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El Ministerio de Defensa activó un operativo especial de búsqueda tras el secuestro de tres miembros de la Policía Nacional en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Según el comunicado oficial, los uniformados identificados como mayor Fredy Alexis Russi González, patrullera Erika Tatiana Monroy y patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña fueron interceptados por hombres armados en el sector conocido como La Curva, en jurisdicción del municipio de Bucarasica, mientras se desplazaban por la vía que conecta a Cúcuta con Ocaña.

Las primeras investigaciones indican que el secuestro podría estar relacionado con retaliaciones de grupos armados ilegales, en respuesta a recientes operaciones de la fuerza pública en la zona

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Ante esta situación, el Gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella y su líder de la cartera de Defensa, el general (r) Jorge Mora, dispuso el despliegue de todos los recursos disponibles para localizar y liberar a los policías.

Dentro de lo que ordenó el jefe de Estado se incluye el empleo de capacidades de inteligencia, unidades de reacción rápida y una estrecha coordinación interinstitucional para delimitar el área de búsqueda y reunir información clave que permita establecer el paradero de los uniformados y las circunstancias en que se produjo el secuestro.

El Ministerio de Defensa vinculó el secuestro con una retaliación de grupos armados ilegales por los resultados operacionales en Catatumbo y Norte de Santander - crédito @mindefensa / X
El Ministerio de Defensa vinculó el secuestro con una retaliación de grupos armados ilegales por los resultados operacionales en Catatumbo y Norte de Santander - crédito @mindefensa / X

En el comunicado presidencial, se condenó el secuestro y se instruyó a los equipos operativos a “traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal”. Además, se advirtió que quienes atenten contra la integridad de policías y soldados enfrentarán “todo el peso de la ley”.

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Las autoridades mantienen máxima alerta en Norte de Santander ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia

El Catatumbo es una región que a lo largo de la historia reciente ha sido impactada por la presencia de grupos armados ilegales y conflictos asociados al control territorial y al narcotráfico; esto complica las labores de seguridad y protección tanto para la población civil como para los miembros de la Fuerza Pública.

Las labores de búsqueda incluyen la recolección de testimonios de testigos, revisión de cámaras y puntos de control, patrullajes terrestres y, cuando las condiciones lo permiten, el apoyo aéreo en el rastreo.

Además, se ha reforzado la coordinación con la Fiscalía y las instancias judiciales para acelerar las investigaciones y posibilitar la captura de los responsables.

En la respusta oficial del Gobierno de De la Espriella se da prioridad de proteger la vida de los policías secuestrados y de actuar con rapidez y precisión para evitar que este caso derive en un episodio de mayor violencia o en un patrón de secuestros selectivos contra miembros de la Policía.

El secuestro de tres funcionarios de la Policía Nacional en Norte de Santander desató una advertencia del ministro de Defensa de Colombia a las organizaciones armadas ilegales - crédito @mindefensa / X
El secuestro de tres funcionarios de la Policía Nacional en Norte de Santander desató una advertencia del ministro de Defensa de Colombia a las organizaciones armadas ilegales - crédito @mindefensa / X

Mientras avanza el operativo, las familias de los tres policías y la comunidad local esperan recibir información veraz y oportuna sobre el desarrollo de las acciones y el estado de los uniformados.

Las autoridades reiteran su compromiso de no escatimar esfuerzos hasta lograr su regreso y garantizar la seguridad en la región.

El ministro de Defensa hizo advertencia por secuestro de tres policías en Norte de Santander

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, aifirmó el lunes 17 de agosto que el Estado “no se arrodilla” tras el secuestro de tres policías en Norte de Santander, un hecho que el Gobierno vincula con una represalia de grupos armados ilegales por los resultados operacionales de la fuerza pública en el Catatumbo y que activó un despliegue para ubicarlos con vida.

La retención ocurrió cerca de las 12:30 p. m. en la zona rural de La Curva, en jurisdicción del municipio de Bucarasica, cuando los uniformados se desplazaban entre Ocaña y Cúcuta.

Los captores, según la información oficial, se movilizaban en dos camionetas, hicieron disparos de advertencia y obligaron a los agentes a bajar del vehículo en el que viajaban.

Los tres integrantes de la institución pertenecen al Grupo Investigativo Contra el Terrorismo, adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

Los tres policías iban de civil a bordo de un Chevrolet Spark rojo. El automóvil fue hallado después con el vidrio trasero roto, impactos de bala y grafitis con la leyenda “Farc-EP”, elementos que orientaron las primeras líneas de investigación hacia una posible participación de disidencias de las Farc o del Ejército de Liberación Nacional.

A través de X, Mora rechazó el secuestro y aseguró que ya fueron dispuestas todas las capacidades de la fuerza pública para encontrar a los uniformados. El ministro escribió: “No descansaremos hasta encontrarlos”.

Jorge Eduardo Mora afirmó que el Estado no cede ante la violencia y ordenó desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para hallar a los policías - crédito @generaljmora / X
Jorge Eduardo Mora afirmó que el Estado no cede ante la violencia y ordenó desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para hallar a los policías - crédito @generaljmora / X

En el mismo mensaje fijó la posición del Ejecutivo frente a los grupos armados: “Que les quede absolutamente claro: el Estado no se intimida, no se arrodilla y no retrocede. Quienes atenten contra nuestros soldados y policías y desafíen a la institucionalidad enfrentarán toda la fuerza del Estado y responderán ante la justicia. No habrá impunidad”.

La búsqueda se concentra en Bucarasica y en las rutas usadas por los captores

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda con unidades especializadas en inteligencia y análisis forense en la zona donde ocurrió la retención.

Los investigadores revisan las rutas utilizadas por los secuestradores y las pruebas recolectadas en el lugar, entre ellas un video que registra el momento exacto del secuestro.

En esa área operan estructuras como el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, aunque ninguna de esas organizaciones se había atribuido oficialmente el hecho.

El vehículo atacado quedó convertido en una de las principales piezas de la investigación por los disparos y los grafitis encontrados.

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