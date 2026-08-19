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Falcao habló sobre la posibilidad de sumarse como asistente técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia y aclaró rumores

El delantero fue uno de los hombres que apareció en la supuesta lista de candidatos para ser colaborador de Néstor Lorenzo, en reemplazo de Luis Amaranto Perea

Radamel Falcao es el máximo anotador en la historia de la selección Colombia de mayores - crédito FCF
Radamel Falcao es el máximo anotador en la historia de la selección Colombia de mayores - crédito FCF
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La selección Colombia empezará un nuevo proceso con el entrenador Néstor Lorenzo, al que renovaron contrato para continuar con su trabajo tras el Mundial 2026, pero ahora con el objetivo de ser protagonista en la Copa América 2028 y la Copa de la FIFA 2030 en España, Marruecos y Portugal.

Además de eso, la Tricolor busca asistente para el técnico y una de las opciones era Falcao García, el cual sonó en las últimas semanas por su cercanía a la plantilla y al argentino, además de que es el máximo goleador histórico del combinado nacional con 35 anotaciones.

Cabe recordar que el “Tigre” aún no anuncia su retiro y su último partido fue con Millonarios en mayo de 2026, contra O’Higgins de Chile por la Copa Sudamericana, y desde entonces se encuentra como agente libre, radicado en Panamá y mirando ofertas mientras el mercado continúa abierto.

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La decisión de Falcao con la selección Colombia

Radamel Falcao García descartó que vaya a integrarse como asistente técnico del entrenador Néstor Lorenzo en la selección Colombia y afirmó que nadie lo contactó para ese cargo, pese a los rumores en las últimas semanas.

“Yo no me he preparado para ser entrenador, realmente estoy preparándome más con un curso que realiza la FIFA, específicamente management deportivo, pero no como entrenador. No sé de dónde salió ese rumor, conmigo nadie habló, entonces lo veo poco viable, porque no corresponde al no tener tampoco la formación necesaria como para estar en un cuerpo técnico”, dijo en diálogo con ESPN.

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Falcao viene de ser comentarista deportivo en el Mundial 2026, en los partidos de la selección Colombia - crédito Agustín Marcarián/REUTERS
Falcao viene de ser comentarista deportivo en el Mundial 2026, en los partidos de la selección Colombia - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

La versión sobre una posible llegada al cuerpo técnico tomó fuerza después de la eliminación de Colombia del Mundial y la salida de Luis Amaranto Perea como asistente, y luego, desde Caracol Radio, apareció la versión de que era una de las posibilidades para Néstor Lorenzo.

Falcao no hizo oficial su retiro del fútbol profesional, aunque no tiene actividad desde el 26 de mayo de 2026, cuando jugó más de 30 minutos en la derrota de Millonarios 1-2 ante O’Higgins de Chile por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Su continuidad en el club no prosperó por el final de su contrato y las dificultades para renovarlo, en medio del alto valor asociado al impuesto al patrimonio.

Falcao
Esta fue la versión sobre Falcao como candidato a ser asistencia en la selección Colombia para el nuevo proceso rumbo a 2030 - crédito @VBarCaracol/X

Desde entonces, se lo vio en tareas ligadas al fútbol, como comentarista de la Copa del Mundo, y en compromisos benéficos por el terremoto en Colombia, además de atender sus otros negocios afuera del fútbol.

Otro argentino en el cuerpo técnico

La selección Colombia ya estaría cerca de su nuevo asistente al cuerpo técnico: el argentino José María Bazán, de 54 años, para acompañar al entrenador Néstor Lorenzo, tras la salida de Luis Amarando Perea, que asumió como técnico de Independiente Medellín.

El periodista César Augusto Londoño, de Caracol Radio, informó que Bazán ya se incorpora al equipo de trabajo de Lorenzo. Según detalló, el argentino fue defensor central y trabajó como asistente de Óscar Pareja en Orlando City, además de pasos por FC Dallas, Audax Italiano, Tijuana y Pumas de la UNAM.

José María Bazán
José María Bazán sería la persona elegida para ser el asistente de Néstor Lorenzo en la selección Colombia - crédito @cesaralo/X

Bazán nació el 14 de octubre de 1971 en Corral de Bustos (Argentina). Como futbolista, jugó en Platense, Blooming, Atlético Rafaela, Godoy Cruz, Iraty, WTAMU Buffaloes y Defensores de Belgrano, y también integró la Selección Argentina Sub 20.

Su carrera como asistente comenzó en 2014 junto a Óscar Pareja y se extendió hasta diciembre de 2023, con trabajos en Dallas FC, Xolos de Tijuana y Orlando City. En 2024 pasó a integrar el cuerpo técnico de Gustavo Lerma en Pumas UNAM y Audax Italiano.

Entre 2011 y 2023, Bazán fue entrenador en la Dallas FC Academy, donde dirigió a futbolistas como Weston McKennie, Daryl Dike, Chris Richards, Brian Reynolds, Reggie Cannon, Paxton Pomykal y Jesús Ferreira. Además, tuvo a José Néstor Pékerman como formador en Argentinos Juniors, un entrenador que, según el reporte, conoce bien a Lorenzo.

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