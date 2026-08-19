Rock Al Parque confirmó la lista completa de los artistas distritales para sus 30 años

Del 10 al 12 de octubre, Rock Al Parque celebrará sus 30 años de historia en el Parque Simón Bolívar - crédito Rock al Parque

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Con 20 ganadores de la convocatoria distrital a la cabeza, el Festival Rock al Parque 2026 poco a poco va revelando los nombres que conformarán su cartel para la celebración de sus 30 años, que se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre en la plazoleta de eventos del parque Simón Bolívar, en Bogotá.

La celebración reune hasta el momento 26 agrupaciones y artistas de la escena local en géneros que oscilane entre el metal, el neo soul, el ska, el rock alternativo, y los ritmos latinoamericanos, a los que todavía falta por sumar varios nombres.

La selección de los 20 actos distritales se definió mediante convocatoria pública hace algunas semanas. En el metal destacan nombres como Valore, proyecto de death metal progresivo fundado en 2022 por Ricardo Stiglich, encabeza la lista con una propuesta que combina voces limpias y guturales. La banda cuenta con dos álbumes a la fecha, The Witch (2022) e Iron Hand (2025).

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Narcocracia lleva una propuesta de metal con denuncia social, sátira y humor ácido sobre la desigualdad y la doble moral, y estrenó en 2026 la canción Tendencia. Vein, agrupación orientada al death metal y el groove metal, ha participado en escenarios como Rock al Parque, Altavoz y Hell & Heaven, en México. Ataque de Pánico aborda en su propuesta de groove metal temas líricos como la ansiedad o la depresión; Mashkera, banda de groove thrash metal de origen venezolano radicada en Colombia con temáticas sociales y políticas. Solegnium, proyecto de brutal death metal formada en Soacha en 2006 con circulación en Ecuador y Venezuela, completa el bloque de propuestas más extremas del cartel distrital.

En el punk y el hardcore destaca No Dependiente, activa desde 2001, es una referencia del hardcore en Bogotá, entrecruzando influencias punk rock, nu metal y hip-hop en su repertorio. Rendirse No Es Opción (2025) es su más reciente larga duración. Lutter Band, por su parte, se orienta más al punk rock y el pop punk, con elementos del ska y el reggae en algunas de sus composiciones. Por su parte, La Brigada RPF y Alto Grado cierran la cuota de ska.

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Lo Mismo Decían de Juana, banda de fusión con 10 años en la escena independiente, tres EP y un álbum de estudio, también figura entre los seleccionados. Es creadora del Independencia Tour, iniciativa colaborativa de música alternativa independiente. Casi fusiona el rock con músicas colombianas —cumbia, merengue, salsa, dub, reggae, bolero y punk— y lanzó en 2026 el álbum Si el Tiburón se Come el Cable.

Dentro de los actos de rock alternativo destaca Lika Nova, que combina guitarras, sintetizadores y una sensibilidad pop contemporánea, y ha realizado aperturas para Imagine Dragons, Two Door Cinema Club y The Neighbourhood.

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V For Volume es uno de los 20 grupos que ganó su lugar en Rock Al Parque por la convocatoria distrital del Idartes - crédito @tomasreinales/@vforvolume/Instagram

V For Volume, grupo veterano de la escena local y recordado por canciones como Bruce Lee o Cheap Universe, tiene planes de lanzar un nuevo álbum de estudio en el segundo semestre, que llevará por título Via. Boca de Serpiente, dúo integrado por Juan C. Marín y Santiago Torrents con sonidos agresivos y una puesta en escena de alta intensidad. Pez Errante, trío de stoner rock, espera presentar su segundo álbum, Animales domésticos, en Rock Al Parque. Stayway, banda de rock alternativo con 20 años de trayectoria, ha sido acto de apertura de Royal Blood, Aerosmith y Dead Kennedys.

En lo que se refiere a cantautoras, destaca la presencia de Laura Pérez, que llegará al festival tras el lanzamiento de La Chinita, su primer álbum de estudio, y una gira nacional. Elsa Riveros, recordada por su paso como vocalista de Pasaporte y su presencia en el Concierto de Conciertos de 1988, es una de las voces históricas del rock colombiano y actualmente desarrolla una carrera solista. Brina Quoya, nombre artístico de la bajista Ana González, desarrolla una propuesta de trip hop, neosoul, rock y jazz de vanguardia y trabaja en el EP V. Todas las Hebras, del que ya reveló su sencillo Balada Frigia.

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Al margen de la convocatoria distrital, el cartel incluye artistas vinculados a la Beca LEP de celebración de los 30 años de Rock al Parque.

Los beneficiados por el Idartes en esta línea son Perpetual Warfare, banda de thrash metal con dos décadas de historia, que ha compartido escenario con Megadeth, Slayer y Behemoth y desarrolló una de las carreras más duraderas del metal colombiano; y Skampida, formada en Bogotá en 1998 que alcanzó reconocimiento gracias a su fusión de ska, punk, klezmer, polka y rockabilly y una trayectoria que ya roza las tres décadas.

La programación se completa con cuatro propuestas descritas por el Idartes como de mediana trayectoria: La Monky Band, una propuesta que mezcla ska, punk, metal, funk, hardcore y electrónica que ya tuvo experiencias previas en Rock Al Parque, El Punto Ska que celebra una década de carrera y desarrolló una carrera en exansión en México, Syracusæ, agrupación bogotana fundeada en 2014 con influencias del metalcore y el metal progresivo, y el cantautor Lucio Feuillet, nariñense radicado en Bogotá que apuesta por un formato marcado por la sensibilidad de los ritmos andinos ya sea desde lo acústico o desde la murga carnavalera.

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Rumores sobre el cartel internacional

La filtración surgió tras una historia de Instagram con el itinerario mundial del grupo finlandés, donde se lee una presentación el 10 de octubre en el festival gratuito de Bogotá, aún sin aval de Idartes - crédito Apocalyptica/Instagram

La edición de los 30 años de Rock al Parque también ha generado expectativa en torno a su programación internacional, aunque Idartes todavía no se ha pronunciado oficialmente ante lo que parecen ser filtraciones durante los últimos días.

La banda finlandesa Apocalyptica fue la primera en generar ruido: la agrupación publicó en sus historias de Instagram un cartel con sus próximas presentaciones mundiales, donde figuraba una actuación el 10 de octubre de 2026 en Rock al Parque, así como una fecha previa en Medellín. La información no ha sido validada oficialmente, pero fue interpretada por seguidores como una confirmación tácita.

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Días después, la banda argentina Rata Blanca anunció en su cuenta de Instagram que estaría en octubre en Bogotá, sin precisar fecha exacta ni confirmar de manera explícita su presencia en el festival. La agrupación, fundada en Buenos Aires en 1985 por el guitarrista Walter Giardino, es considerada una de las más influyentes del heavy metal y hard rock en español.

Rata Blanca anunció en Instagram que estará en octubre en Bogotá, pero no confirmó de forma explícita su presencia en Rock al Parque - crédito Rata Blanca/Instagram

A estos rumores se suma la posible participación de End It, banda de hardcore proveniente de Baltimore, Estados Unidos, cuyo nombre circula en foros y redes sociales de fanáticos colombianos. De confirmarse, la agrupación aportaría diversidad al cartel de la edición 2026.

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Otra especulación gira alrededor de Serú Girán, uno de los nombres emblemáticos del rock latinoamericano, que volvió a girar aunque sin la presencia de Charly García. En una reciente entrevista con Mario Pergolini en Vorterix, Pedro Aznar deslizó que uno de los próximos destinos de su gira sería Rock Al Parque. Cabe recordar que la banda ya estuvo en Colombia en 2025, como parte del Festival Cordillera.

El anuncio oficial del programa internacional se espera en las próximas semanas.