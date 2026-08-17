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Luis Alfonso denunció que el camión con ayuda humanitaria que iba para Chocó recibió 12 tiros en Antioquia

Luego del violento episodio en carretera, el artista lanzó una advertencia sobre los viajes nocturnos con insumos solidarios y pidió reforzar la protección en los trayectos hacia las zonas afectadas por el sismo

El intérprete explicó que el transportador escapó sin heridas del asalto armado ocurrido en Antioquia - crédito @luisalfonso/IG

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El artista Luis Alfonso denunció que un camión con ayuda humanitaria que envió hacia Chocó, zona del epicentro del terremoto del lunes 10 de agosto, fue atacado a tiros en Antioquia.

“Por allá, cerca de Ciudad Bolívar, se le pegaron tres motos a quererlo robar. Le pegaron 12 tiros a la cabina del camión”, afirmó en un mensaje publicado en redes sociales, en el que se veía la preocupación del artista por lo que podría estar ocurriendo en los caminos que conducen a los municipios afectados por el sismo.

El hecho ocurrió en Ciudad Bolívar, Antioquia, cuando el vehículo iba desde Itagüí hacia Unión Panamericana, en Chocó, según la información revelada hasta ahora por el artista de género popular. En su relato, el cantante explicó el origen del envío y el contenido de la carga.

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Luis Alfonso presumió la organización de la recolección en Medellín para ser distribuida al Chocó - crédito @luisalfonso/IG

“Ayer despachamos un camioncito lleno de comidita para la Unión Panamericana del Chocó. Salió desde La Macarena”, dijo. El reporte preliminar del cantante señaló que habrían participado cuatro hombres en dos motocicletas y que inicialmente se habló de cuatro impactos, sin afectación a los insumos transportados.

El estado del conductor y el pedido del artista

Luis Alfonso aseguró que el conductor no resultó herido durante el ataque. “Gracias a Diosito, el conductor no tuvo ninguna herida. Salió ileso, se pudo escapar del atentado”, sostuvo.

Tras lo ocurrido, el artista pidió extremar medidas de seguridad en los recorridos por carretera con donaciones. “No viajen de noche solitos por ahí con ayuditas. Pídanle acompañamiento a la policía”, reclamó.

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El balance oficial del terremoto

El país sigue en emergencia por el sismo y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que, con corte a las 6:30 p. m. del domingo 16 de agosto, el balance era de 287 fallecidos, 4.147 heridos, 194 desaparecidos y 355 rescatados.

Los artistas como Luis Alfonso no solo se sumaron para cantar, sino que estuvieron apoyando con las donaciones - crédito Luis Alfonso / Instagram
Los artistas como Luis Alfonso no solo se sumaron para cantar, sino que estuvieron apoyando con las donaciones - crédito Luis Alfonso / Instagram

En el mismo reporte, la entidad indicó que se registran 496 animales rescatados, 768 animales afectados, 127.608 viviendas averiadas, 26.392 viviendas destruidas y 197 edificios colapsados.

Esto había dicho inicialmente sobre las ayudas que recolectó

Antes de denunciar el ataque, el cantante había publicado un mensaje de agradecimiento por los resultados de la jornada solidaria Colombia, Medellín te quiere, realizada el sábado 15 de agosto en el centro de eventos La Macarena.

En ese video, Luis Alfonso se mostró “demasiado contento” y “demasiado agradecido con Dios, con la vida y con toda la gente hermosa, de buen corazón, que se sumó al proyecto”.

El artista agradeció a un amplio grupo de participantes. “Muchas gracias a todas las empresas, muchas gracias a todos los restaurantes, muchas gracias a todos los artistas, los influencers, los presentadores, a la Alcaldía de Medellín”, enumeró.

El cantante contó que reunieron 6.000 millones de pesos para ayudar a los damnificados - crédito @luisalfonso/IG

El resultado de la jornada superó las expectativas. Según el propio cantante, la campaña logró reunir más de 6.000 millones de pesos en donaciones y más de 30 toneladas de comida, que el mismo día de la jornada salieron en camiones hacia las zonas más afectadas del país.

Luis Alfonso también aclaró que las cifras aún podían crecer. Varios restaurantes se unieron a la causa con el compromiso de donar un porcentaje de sus ventas del día, dinero que todavía estaba pendiente de ingresar al momento de su mensaje.

“Todavía estamos esperando que llegue otro poquito de platica porque los restaurantes, algunos restaurantes se unieron a la causa y de las ventas de ayer van a donar un gran porcentaje de sus ventas. Entonces, todavía también falta otra platica por entrar”, explicó.

El cantante cerró su mensaje con un llamado a la unidad. “Más de 6.000 palos, más de treinta toneladas de comida, muchos corazones, señores alegres. Muchísimas gracias por unirse a la causa. Colombia, Medellín te quiere. Los amo. Gracias, mi gente hermosa. Gracias, Colombia. ¡Ánimo!”, concluyó.

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