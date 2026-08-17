Laura Barjum explotó tras críticas por el lunar de su rostro mientras pedía ayuda por el terremoto: " “Me empezó a hervir la sangre”

La presentadora pidió aportes para las familias afectadas en Buenaventura tras el terremoto del 10 de agosto, pero recibió mensajes centrados en la desaparición de su marca facial y respondió con indignación - crédito rechismes / Instagram

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La emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto reunió a numerosas figuras públicas en campañas de ayuda para los afectados. Una de ellas, Laura Barjum, exreina y presentadora, recurrió a sus redes sociales para solicitar donaciones y apoyo para las familias damnificadas.

Sin embargo, en lugar de recibir respuestas enfocadas en la tragedia, la conversación se desvió hacia comentarios sobre su apariencia física, especialmente la ausencia de su característico lunar en el rostro. La reacción de Barjum no tardó en llegar y dejó clara su indignación.

La respuesta de Laura Barjum en medio de la emergencia

En un video publicado en sus historias de Instagram, Laura Barjum expresó su molestia por la cantidad de comentarios centrados en su físico. “Me iba a quedar callada, pero me empezó a hervir la sangre, se me calentó el pecho de la rabia viendo los comentarios en el ‘post’ donde estoy pidiendo ayuda para la gente de Buenaventura. ¿Qué hacen tirándome ‘hate’ y preguntando por el lunar? Pregunta a dónde llevas las ayudas, repostea a ver si alguien de tus conocidos puede ayudarnos”, afirmó la modelo y actriz.

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Laura Barjum pidió donaciones en redes sociales para las familias afectadas por el terremoto en Colombia del 10 de agosto - crédito rechismes / Instagram

El mensaje iba dirigido a quienes, en vez de sumarse a la campaña solidaria, se dedicaron a cuestionar el motivo por el cual Barjum ya no tenía el lunar que durante años fue un rasgo distintivo de su imagen pública.

La modelo remarcó que la prioridad debe ser la solidaridad con las víctimas del sismo y no los cambios en la apariencia de quienes promueven la ayuda. La exseñorita Colombia ha utilizado sus plataformas digitales para coordinar campañas de recolección y distribución de donaciones, sumándose a otras personalidades del entretenimiento nacional que han buscado canalizar la ayuda hacia las comunidades más afectadas.

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El lunar y su significado en la carrera de la presentadora

Laura Barjum, nacida en Cali y criada en Cartagena, fue Señorita Colombia 2017 y representó al país en Miss Universo, certamen en el que obtuvo el título de primera finalista.

El lunar de Laura Barjum se convirtió en una marca personal desde su etapa como Señorita Colombia 2017 y primera finalista de Miss Universo - crédito @laurabarjum/Instagram

Durante su carrera, el lunar cerca de su boca se convirtió en una marca personal. La presentadora contó que este rasgo fue blanco de críticas en su juventud, aunque con el tiempo aprendió a verlo como una fortaleza tras ingresar al mundo de los reinados.

El lunar, además de distinguirla en el ámbito público, la llevó a ser comparada con figuras internacionales como Cindy Crawford. No obstante, la reciente desaparición de este detalle físico generó sorpresa entre sus seguidores y, luego de la publicación relacionada con el terremoto, dio pie a una ola de comentarios en redes sociales.

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Además de su paso por los reinados de belleza, Laura Barjum se ha desempeñado como actriz y presentadora en la televisión colombiana, participando en series y programas como Klass 95 y MasterChef Celebrity. Su historia personal y profesional ha estado ligada a la exposición mediática y, en ocasiones, a cuestionamientos sobre su imagen.

Motivos de salud detrás del cambio físico

Laura Barjum explicó que retiró el lunar por recomendación médica después de que creciera y encendiera una señal de alarma. - crédito @laurabarjum/Instagram

La propia Barjum aclaró días antes en sus redes sociales que retiró el lunar por una recomendación médica. “Esta vez me dijeron que estaba creciendo y me tocó quitarlo”, explicó la exreina en un video.

Detalló que, aunque siempre se sintió orgullosa de ese rasgo, el crecimiento del lunar representaba una señal de alarma que debía atender con prioridad. “Pensé en dejarlo y dejar mi destino en manos de Dios, pero después de hablar con mi familia decidí retirarlo. Yo no solo soy mi lunar”, compartió la presentadora entre lágrimas.

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El procedimiento fue una medida preventiva ante el riesgo de que el lunar pudiera convertirse en una lesión maligna. Con este mensaje, la cartagenera buscó cerrar la conversación sobre su aspecto y centrar la atención en las necesidades urgentes de los damnificados por el terremoto.