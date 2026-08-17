Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Laura Barjum explotó tras críticas por el lunar de su rostro mientras pedía ayuda por el terremoto: " “Me empezó a hervir la sangre”

La exreina reaccionó con molestia después de que varios usuarios comentaran sobre su rostro en una publicación, mientras ella buscaba reunir apoyo para las familias afectadas por la emergencia en Buenaventura

La presentadora pidió aportes para las familias afectadas en Buenaventura tras el terremoto del 10 de agosto, pero recibió mensajes centrados en la desaparición de su marca facial y respondió con indignación - crédito rechismes / Instagram

Guardar

La emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto reunió a numerosas figuras públicas en campañas de ayuda para los afectados. Una de ellas, Laura Barjum, exreina y presentadora, recurrió a sus redes sociales para solicitar donaciones y apoyo para las familias damnificadas.

Sin embargo, en lugar de recibir respuestas enfocadas en la tragedia, la conversación se desvió hacia comentarios sobre su apariencia física, especialmente la ausencia de su característico lunar en el rostro. La reacción de Barjum no tardó en llegar y dejó clara su indignación.

La respuesta de Laura Barjum en medio de la emergencia

En un video publicado en sus historias de Instagram, Laura Barjum expresó su molestia por la cantidad de comentarios centrados en su físico. “Me iba a quedar callada, pero me empezó a hervir la sangre, se me calentó el pecho de la rabia viendo los comentarios en el ‘post’ donde estoy pidiendo ayuda para la gente de Buenaventura. ¿Qué hacen tirándome ‘hate’ y preguntando por el lunar? Pregunta a dónde llevas las ayudas, repostea a ver si alguien de tus conocidos puede ayudarnos”, afirmó la modelo y actriz.

PUBLICIDAD

Laura Barjum pidió donaciones en redes sociales para las familias afectadas por el terremoto en Colombia del 10 de agosto - crédito rechismes / Instagram
Laura Barjum pidió donaciones en redes sociales para las familias afectadas por el terremoto en Colombia del 10 de agosto - crédito rechismes / Instagram

El mensaje iba dirigido a quienes, en vez de sumarse a la campaña solidaria, se dedicaron a cuestionar el motivo por el cual Barjum ya no tenía el lunar que durante años fue un rasgo distintivo de su imagen pública.

La modelo remarcó que la prioridad debe ser la solidaridad con las víctimas del sismo y no los cambios en la apariencia de quienes promueven la ayuda. La exseñorita Colombia ha utilizado sus plataformas digitales para coordinar campañas de recolección y distribución de donaciones, sumándose a otras personalidades del entretenimiento nacional que han buscado canalizar la ayuda hacia las comunidades más afectadas.

PUBLICIDAD

El lunar y su significado en la carrera de la presentadora

Laura Barjum, nacida en Cali y criada en Cartagena, fue Señorita Colombia 2017 y representó al país en Miss Universo, certamen en el que obtuvo el título de primera finalista.

Laura Barjum se preguntó si el equilibrio emocional debería ser una exigencia en altos niveles del poder - crédito @laurabarjum/Instagram
El lunar de Laura Barjum se convirtió en una marca personal desde su etapa como Señorita Colombia 2017 y primera finalista de Miss Universo - crédito @laurabarjum/Instagram

Durante su carrera, el lunar cerca de su boca se convirtió en una marca personal. La presentadora contó que este rasgo fue blanco de críticas en su juventud, aunque con el tiempo aprendió a verlo como una fortaleza tras ingresar al mundo de los reinados.

El lunar, además de distinguirla en el ámbito público, la llevó a ser comparada con figuras internacionales como Cindy Crawford. No obstante, la reciente desaparición de este detalle físico generó sorpresa entre sus seguidores y, luego de la publicación relacionada con el terremoto, dio pie a una ola de comentarios en redes sociales.

Además de su paso por los reinados de belleza, Laura Barjum se ha desempeñado como actriz y presentadora en la televisión colombiana, participando en series y programas como Klass 95 y MasterChef Celebrity. Su historia personal y profesional ha estado ligada a la exposición mediática y, en ocasiones, a cuestionamientos sobre su imagen.

Motivos de salud detrás del cambio físico

Laura Barjum en una foto de sus redes sociales desde un evento al que asistió
Laura Barjum explicó que retiró el lunar por recomendación médica después de que creciera y encendiera una señal de alarma. - crédito @laurabarjum/Instagram

La propia Barjum aclaró días antes en sus redes sociales que retiró el lunar por una recomendación médica. “Esta vez me dijeron que estaba creciendo y me tocó quitarlo”, explicó la exreina en un video.

Detalló que, aunque siempre se sintió orgullosa de ese rasgo, el crecimiento del lunar representaba una señal de alarma que debía atender con prioridad. “Pensé en dejarlo y dejar mi destino en manos de Dios, pero después de hablar con mi familia decidí retirarlo. Yo no solo soy mi lunar”, compartió la presentadora entre lágrimas.

El procedimiento fue una medida preventiva ante el riesgo de que el lunar pudiera convertirse en una lesión maligna. Con este mensaje, la cartagenera buscó cerrar la conversación sobre su aspecto y centrar la atención en las necesidades urgentes de los damnificados por el terremoto.

Temas Relacionados

Laura BarjumRedes socialesTerremoto en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Terremoto golpea al comercio de Pereira: 70% de los negocios reportan afectaciones

El Gobierno prepara un plan de reconstrucción con medidas de alivio para comerciantes y microempresarios que buscan recuperar sus actividades y proteger los empleos

Terremoto golpea al comercio de Pereira: 70% de los negocios reportan afectaciones

La oposición pide la renuncia del ministro de Vivienda por sus supuestas vacaciones en medio de la emergencia por el terremoto

Los registros audiovisuales que ubicarían al jefe de cartera en Santa Marta durante el puente festivo generaron reproches por su ausencia pública mientras su despacho lidera la respuesta tras el fuerte sismo que sacudió al país

La oposición pide la renuncia del ministro de Vivienda por sus supuestas vacaciones en medio de la emergencia por el terremoto

David Vélez, dueño de NuBank, aportó una millonada para las víctimas del terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella dijo cuánto fue

De acuerdo con lo registrado hasta ahora, la contribución representa uno de los mayores gestos de apoyo privado ante la emergencia que enfrenta el país

David Vélez, dueño de NuBank, aportó una millonada para las víctimas del terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella dijo cuánto fue

Gustavo Puerta debutó en La Liga de España, con Racing de Santander: terminó ovacionado por la hinchada

El equipo del colombiano igualó 2-2 con Villarreal, en el estadio Sardinero, donde oficia como local Racing

Gustavo Puerta debutó en La Liga de España, con Racing de Santander: terminó ovacionado por la hinchada

Equipo de Churo Díaz entregó balance de su salud tras su caída de una tarima: será sometido a un procedimiento quirúrgico

La caída en pleno show forzó una pausa en la agenda del reconocido artista, que ahora se recupera rodeado por su familia y equipo mientras que los médicos preparan el próximo paso en su recuperación

Equipo de Churo Díaz entregó balance de su salud tras su caída de una tarima: será sometido a un procedimiento quirúrgico
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Equipo de Churo Díaz entregó balance de su salud tras su caída de una tarima: será sometido a un procedimiento quirúrgico

Equipo de Churo Díaz entregó balance de su salud tras su caída de una tarima: será sometido a un procedimiento quirúrgico

Alina Lozano apareció calva y sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio: “No es fácil despedirse”

La Segura dice que Dios le avisó del terremoto en un sueño, pero lo entendió hasta después de que ocurrió: “Tenía que contarlo”

Tatán Mejía hizo una reflexión tras el terremoto: “¿Ya se dieron cuenta de que no estamos tan divididos como nos quieren hacer creer?”

“Su corazón fue frágil, pero ella nunca lo fue”: Catalina Aristizábal despide a Yamile Humar con una emotiva publicación

Deportes

Jorge Carrascal se luce con Flamengo: gol y dos asistencias en goleada 5-1 ante Mirassol

Jorge Carrascal se luce con Flamengo: gol y dos asistencias en goleada 5-1 ante Mirassol

Luis Uribe, nadador colombiano, confesó que necesita ayuda psicológica para volver a competir, por las secuelas que le dejó el terremoto

Elías Valle, entrenador de la selección Colombia de patinaje, contó cuál será el equipo que competirá en el suramericano de Argentina

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, se refirió a los rumores que lo vinculan como nuevo entrenador de Nacional

Leonardo Castro, delantero de Millonarios, habló sobre sus lágrimas al ver las donaciones: “No eran de tristeza, sino de mucha alegría”