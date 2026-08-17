Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Senadora del Centro Democrático se refirió al voto del partido respecto a las salidas de Gustavo Petro del país: “Convicción democrática”

La senadora de la colectividad Julia Correa afirmó que la decisión no obedeció a acuerdos políticos con el “petrismo”

La senadora del Centro Democrático defendió la posición de la colectividad en el Senado de la República que autorizó los viajes del expresidente Petro - crédito prensa Julia Correa

Guardar

El respaldo que otorgó el Centro Democrático en el Senado para que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país continúa generando críticas, por lo que Julia Correa, senadora de esa colectividad se pronunció y defendió públicamente al partido por la decisión.

La congresista señaló que su voto respondió a una convicción democrática y no a acuerdos políticos con el “petrismo”.

Julia Correa indicó que la autorización aprobada por el Senado quedó acompañada de una proposición impulsada por el Centro Democrático para que, antes de cada viaje, Gustavo Petro informe la fecha, el lugar y el motivo de su visita, una condición que, según la congresista, permite fortalecer la transparencia frente a los desplazamientos del expresidente.

PUBLICIDAD

Julia Correa - crédito prensa Julia Correa
Julia Correa indicó que la autorización aprobada por el Senado quedó acompañada de una proposición impulsada por el Centro Democrático para que, antes de cada viaje, Gustavo Petro informe la fecha, el lugar y el motivo de su visita - crédito prensa Julia Correa

“Me siento muy orgullosa de mi voto y del voto de la bancada del Centro Democrático. No podemos tomar decisiones como congresistas pensando en qué será más aplaudido en redes sociales, sino en lo que consideramos correcto” , afirmó Correa.

La senadora cuestionó a aquellos que han interpretado la decisión como una supuesta alianza entre el “uribismo” y el “petrismo”, razón por la cual los invitó a debatir con argumentos antes de recurrir a insultos o descalificaciones.

“¿La firmeza en nuestros principios se mide por votar siempre en contra del petrismo o por tomar decisiones que protejan la democracia? Yo creo firmemente en lo segundo” , señaló la senadora del Centro Democrático.

PUBLICIDAD

Julia Correa también rechazó los ataques personales que ha recibido después de conocerse la decisión del Senado de la República referente a los viajes del expresidente Petro y advirtió sobre lo que considera una estrategia de desinformación dirigida contra el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe.

La congresista aseguró que respeta la diversidad de opiniones y el derecho a disentir, pero hizo un llamado a que la discusión política se dé con argumentos y con información verificable.

“Por encima de todo trabajamos por defender la democracia y la libertad”, aseveró Julia Correa, senadora del Centro Democrático.

Julia Correa - crédito prensa Julia Correa
Julia Correa aseguró que respeta la diversidad de opiniones y el derecho a disentir, pero hizo un llamado a que la discusión política se dé con argumentos y con información verificable - crédito prensa Julia Correa

Pronunciamiento de Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó públicamente su respaldo a la decisión del Centro Democrático de autorizar la salida del país al exmandatario Gustavo Petro. Esta determinación generó opiniones encontradas dentro del partido y motivó comentarios críticos en redes sociales por parte de sectores cercanos al actual presidente, Abelardo de la Espriella.

Uribe compartió un video en su cuenta oficial de X para exponer su perspectiva. Allí mencionó la preocupación de algunos miembros del partido, quienes manifestaron sentirse amenazados, especialmente tras cumplirse un año del fallecimiento del doctor Miguel Uribe Turbay. Además, detalló las razones por las que consideró que los senadores de su bancada no podían rechazar la petición presentada por Petro.

El exmandatario afirmó que la inquietud principal de los militantes estaba relacionada con las acusaciones lanzadas contra el Centro Democrático.

El expresidente se dirigió a sus seguidores para aclarar las razones por las cuales su partido votó a favor de concederle el permiso para salir de Colombia a su contradictor político, al argumentar el respeto por la institucionalidad y los derechos fundamentales - crédito @alvarouribevel/X

En palabras de Uribe: “A todos los expresidentes le han dado ese permiso. Inclusive, si ustedes revisan, a expresidentes que lo pidieron por un año abierto y le concedieron el permiso. Yo he informado en cada caso, pero me concedieron el permiso”. Explicó que la solicitud inicial de Petro planteaba una autorización abierta por un año, lo que llevó al partido a establecer condiciones específicas.

Durante la sesión del 12 de agosto, el Senado aprobó la autorización para Petro, con 73 votos a favor y 11 en contra. Esta decisión se ajusta al artículo 196 de la Constitución de Colombia, que exige a los expresidentes solicitar permiso para salir del país durante el año posterior a su mandato.

Uribe enfatizó que el permiso no será indefinido, pues Petro deberá informar detalladamente cada uno de sus viajes y el Pacto Histórico aceptó esta condición. El partido reiteró que no se otorgó un permiso sin restricciones y que habrá seguimiento sobre las salidas del exmandatario.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoJulia CorreaViajes de Gustavo PetroÁlvaro UribeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mujer sufrió quemaduras graves tras ataque con ácido en Ibagué: trató de detener a unos ladrones en su escape

La agresión ocurrió cuando la víctima intentó impedir que unos sospechosos escaparan tras el hurto. El químico le provocó lesiones en el rostro, el cuello, los brazos y un ojo

Mujer sufrió quemaduras graves tras ataque con ácido en Ibagué: trató de detener a unos ladrones en su escape

Abelardo de la Espriella confirmó a María Consuelo Araújo como embajadora de Colombia en EE. UU.: “Ha llegado el beneplácito”

María Consuelo Araújo asumirá el cargo en reemplazo de Daniel García Peña, que ocupó esa función durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella confirmó a María Consuelo Araújo como embajadora de Colombia en EE. UU.: “Ha llegado el beneplácito”

Luego del terremoto, MÍO ofrece pasajes gratis: así puede recuperar el dinero los viajes en Cali

El transporte masivo activó una devolución total del costo de los tiquetes pagados con su tarjeta débito, con vigencia desde el 13 de agosto y hasta el 13 de septiembre de 2026

Luego del terremoto, MÍO ofrece pasajes gratis: así puede recuperar el dinero los viajes en Cali

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Defensoría del Pueblo advierte sobre necesidades urgentes en zonas afectadas por el sismo

Una semana después de ocurrida la tragedia, las cifras entregadas por la Ungrd sobre personas fallecidas en el terremoto es de 287 y 194 desaparecidos hasta el momento, con información actualizada por Medicina Legal

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Defensoría del Pueblo advierte sobre necesidades urgentes en zonas afectadas por el sismo

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, se pronunció tras polémica por viaje a Santa Marta: “Seguiré siendo padre”

El funcionario explicó que su viaje tuvo motivos familiares debido al periodo de vacaciones de sus hijas y afirmó que en ningún momento descuidó sus funciones como ministro de Vivienda

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, se pronunció tras polémica por viaje a Santa Marta: “Seguiré siendo padre”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso denunció que el camión con ayuda humanitaria que iba para Chocó recibió 12 tiros en Antioquia

Luis Alfonso denunció que el camión con ayuda humanitaria que iba para Chocó recibió 12 tiros en Antioquia

Greeicy abrió el concierto de Karol G en Los Ángeles con un llamado a la solidaridad por el terremoto en Colombia

Luisa Fernanda W retoma su actividad en redes tras el terremoto en Colombia: “La vida continúa”

Laura Barjum explotó tras críticas por el lunar de su rostro mientras pedía ayuda por el terremoto: " “Me empezó a hervir la sangre”

Equipo de Churo Díaz entregó balance de su salud tras su caída de una tarima: será sometido a un procedimiento quirúrgico

Deportes

Amenazas contra Jaminton Campaz llegaron hasta el jefe de inteligencia de la Policía: “Tenemos un antecedente muy doloroso”

Amenazas contra Jaminton Campaz llegaron hasta el jefe de inteligencia de la Policía: “Tenemos un antecedente muy doloroso”

Matheus Uribe, jugador de Atlético Nacional, viajó a Chocó para llevar ayudas y jugar con los niños tras el terremoto

Este será el dinero que recibirá Deportivo Cali tras oficialización de Jhon Lucumí a la Juventus

Juan Pablo Montoya confesó cuál es la peligrosa competencia pendiente en su carrera: “Hay una cosa que me movería la aguja”

La ANI respondió a las denuncias de supuestas multas a transportadores por sobrepeso de ayuda humanitaria