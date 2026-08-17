Senadora del Centro Democrático se refirió al voto del partido respecto a las salidas de Gustavo Petro del país: “Convicción democrática”

La senadora del Centro Democrático defendió la posición de la colectividad en el Senado de la República que autorizó los viajes del expresidente Petro - crédito prensa Julia Correa

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El respaldo que otorgó el Centro Democrático en el Senado para que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país continúa generando críticas, por lo que Julia Correa, senadora de esa colectividad se pronunció y defendió públicamente al partido por la decisión.

La congresista señaló que su voto respondió a una convicción democrática y no a acuerdos políticos con el “petrismo”.

Julia Correa indicó que la autorización aprobada por el Senado quedó acompañada de una proposición impulsada por el Centro Democrático para que, antes de cada viaje, Gustavo Petro informe la fecha, el lugar y el motivo de su visita, una condición que, según la congresista, permite fortalecer la transparencia frente a los desplazamientos del expresidente.

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Julia Correa indicó que la autorización aprobada por el Senado quedó acompañada de una proposición impulsada por el Centro Democrático para que, antes de cada viaje, Gustavo Petro informe la fecha, el lugar y el motivo de su visita - crédito prensa Julia Correa

“Me siento muy orgullosa de mi voto y del voto de la bancada del Centro Democrático. No podemos tomar decisiones como congresistas pensando en qué será más aplaudido en redes sociales, sino en lo que consideramos correcto” , afirmó Correa.

La senadora cuestionó a aquellos que han interpretado la decisión como una supuesta alianza entre el “uribismo” y el “petrismo”, razón por la cual los invitó a debatir con argumentos antes de recurrir a insultos o descalificaciones.

“¿La firmeza en nuestros principios se mide por votar siempre en contra del petrismo o por tomar decisiones que protejan la democracia? Yo creo firmemente en lo segundo” , señaló la senadora del Centro Democrático.

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Julia Correa también rechazó los ataques personales que ha recibido después de conocerse la decisión del Senado de la República referente a los viajes del expresidente Petro y advirtió sobre lo que considera una estrategia de desinformación dirigida contra el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe.

La congresista aseguró que respeta la diversidad de opiniones y el derecho a disentir, pero hizo un llamado a que la discusión política se dé con argumentos y con información verificable.

“Por encima de todo trabajamos por defender la democracia y la libertad”, aseveró Julia Correa, senadora del Centro Democrático.

Julia Correa aseguró que respeta la diversidad de opiniones y el derecho a disentir, pero hizo un llamado a que la discusión política se dé con argumentos y con información verificable - crédito prensa Julia Correa

Pronunciamiento de Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó públicamente su respaldo a la decisión del Centro Democrático de autorizar la salida del país al exmandatario Gustavo Petro. Esta determinación generó opiniones encontradas dentro del partido y motivó comentarios críticos en redes sociales por parte de sectores cercanos al actual presidente, Abelardo de la Espriella.

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Uribe compartió un video en su cuenta oficial de X para exponer su perspectiva. Allí mencionó la preocupación de algunos miembros del partido, quienes manifestaron sentirse amenazados, especialmente tras cumplirse un año del fallecimiento del doctor Miguel Uribe Turbay. Además, detalló las razones por las que consideró que los senadores de su bancada no podían rechazar la petición presentada por Petro.

El exmandatario afirmó que la inquietud principal de los militantes estaba relacionada con las acusaciones lanzadas contra el Centro Democrático.

El expresidente se dirigió a sus seguidores para aclarar las razones por las cuales su partido votó a favor de concederle el permiso para salir de Colombia a su contradictor político, al argumentar el respeto por la institucionalidad y los derechos fundamentales - crédito @alvarouribevel/X

En palabras de Uribe: “A todos los expresidentes le han dado ese permiso. Inclusive, si ustedes revisan, a expresidentes que lo pidieron por un año abierto y le concedieron el permiso. Yo he informado en cada caso, pero me concedieron el permiso”. Explicó que la solicitud inicial de Petro planteaba una autorización abierta por un año, lo que llevó al partido a establecer condiciones específicas.

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Durante la sesión del 12 de agosto, el Senado aprobó la autorización para Petro, con 73 votos a favor y 11 en contra. Esta decisión se ajusta al artículo 196 de la Constitución de Colombia, que exige a los expresidentes solicitar permiso para salir del país durante el año posterior a su mandato.

Uribe enfatizó que el permiso no será indefinido, pues Petro deberá informar detalladamente cada uno de sus viajes y el Pacto Histórico aceptó esta condición. El partido reiteró que no se otorgó un permiso sin restricciones y que habrá seguimiento sobre las salidas del exmandatario.