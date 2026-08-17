La ANI respondió a las denuncias de supuestas multas a transportadores por sobrepeso de ayuda humanitaria

La ANI respondió a las denuncias sobre supuestos partes para los transportadores de donaciones a las víctimas del terremoto en Colombia - crédito EFE/Pereiraelige

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mantiene un monitoreo permanente de los corredores viales concesionados para garantizar el desplazamiento de maquinaria amarilla, equipos de emergencia y vehículos que transportan ayudas humanitarias hacia las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026. La medida se mantiene en coordinación con el Ministerio de Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), las concesiones y las autoridades encargadas de atender la emergencia.

El sismo, del pasado lunes 10 de agosto con epicentro de 7,4 en San José de Palmar, afectó principalmente a los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y Chocó, donde se han presentado diferentes afectaciones en la infraestructura y dificultades para la movilidad. Ante este escenario, la ANI informó este domingo 16 de agosto que continúa haciendo seguimiento a los corredores bajo su administración para evitar cobros indebidos y facilitar el traslado de los recursos necesarios para la atención de los damnificados.

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La ANI mantiene permanente monitoreo de corredores viales concesionados para garantizar movilización de maquinaria amarilla y ayudas humanitarias a damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto - crédito ANI

Los vehículos que están transportando donaciones no están pagando peajes

De acuerdo con el comunicado de la entidad, las concesiones mantienen disponible el personal operativo requerido para permitir el paso por los peajes de la maquinaria amarilla y de los vehículos que movilizan asistencia humanitaria. La medida de no cobro está vigente en los corredores Buga-Buenaventura, Malla Vial del Valle, Armenia-Pereira-Manizales, Tercer Carril Bogotá-Girardot y Girardot-Ibagué-Cajamarca.

La ANI también aclaró que los vehículos destinados a estas labores no están siendo objeto de cobro de peajes y que la DITRA no está imponiendo multas por exceso de carga a los transportadores que movilizan maquinaria, equipos de emergencia y ayudas humanitarias. Según explicó Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI, la prioridad es que estos elementos puedan llegar rápidamente a los municipios afectados. “Se requiere que los equipos y la maquinaria lleguen prontamente a las zonas afectadas por el sismo”, señaló Ayerbe, según el comunicado de la entidad.

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La denuncia de un conductor de grúa que expone fue multado por sobrepeso de ayuda humanitaria en el Eje Cafetero - crédito Pereira Elige

La denuncia sobre el comparendo a vehículos que transportan donaciones

La precisión de la ANI se conoce después de que durante el fin de semana se difundieran denuncias relacionadas con el traslado de donaciones hacia el Eje Cafetero. Uno de los casos ocurrió este domingo 16 de agosto, cuando un camión que hacía parte de una caravana de ayuda humanitaria hacia Pereira recibió un comparendo luego de registrar un exceso de 60 kilogramos en una báscula ubicada antes del descenso a Cajamarca.

Según el relato difundido por los voluntarios, el vehículo transportaba colchonetas y mercados para los damnificados. Otro camión de la misma caravana pasó por el control con 9.880 kilogramos y no fue sancionado. El conductor del vehículo señalado habría recibido un comparendo por $1.200.000 y los integrantes de la caravana manifestaron su intención de apelar la decisión.

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“Estamos viajando desde anoche y pues con ganas de llegar a ayudar lo que se pueda a los damnificados en el Eje Cafetero y aquí estamos parados”, manifestó uno de los denunciantes en un video que circuló en redes sociales.

El episodio generó cuestionamientos sobre la aplicación de las normas de transporte durante una emergencia. Sin embargo, la ANI reiteró que existe una medida específica para permitir el paso libre de maquinaria amarilla y vehículos con ayudas humanitarias, siempre que previamente exista coordinación con las entidades responsables de la atención de la emergencia.

Rescatistas realizan este domingo labores de búsqueda en los escombros del edificio Torres del Limonar, destruido por el terremoto del pasado lunes, en Cali - crédito Mario Baos/EFE

Ese requisito busca identificar los vehículos que efectivamente hacen parte de las labores de respuesta y permitir que la exención pueda aplicarse en los puntos de cobro. La entidad señaló que las concesiones continuarán trabajando junto con las autoridades territoriales, organismos de socorro y fuerza pública para mantener habilitados los corredores estratégicos.

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La vigilancia también estará concentrada en los sectores donde se han registrado deslizamientos y otras afectaciones relacionadas con el terremoto y sus réplicas. Las concesiones, según la ANI, mantendrán disponibles sus equipos para responder ante nuevos daños en las vías o situaciones que puedan comprometer la movilidad.

“Esta medida busca facilitar y agilizar el ingreso de maquinaria, equipos y ayudas hacia las zonas que más lo necesitan, contribuyendo desde la infraestructura vial a la respuesta integral del Estado frente a la emergencia”, afirmó Ayerbe.