Estos son los puntos de acopio que siguen recibiendo ayudas para los damnificados del terremoto en Bogotá

El Palacio de los Deportes es el único punto que continúa recibiendo donaciones en Bogotá - crédito @GobiernoBTA / X

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La suspensión temporal de seis puntos de acopio en Bogotá, anunciada desde el mediodía del lunes 17 de agosto de 2026, ha generado ajustes significativos en la logística de la ayuda humanitaria tras el terremoto del 10 de agosto.

La Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá informaron que el proceso responde a la prioridad de reorganizar la recepción y distribución de donaciones, así como a la actualización de las necesidades reales de las comunidades afectadas.

La única sede que mantiene su operación ininterrumpida es el Palacio de los Deportes en la avenida Calle 63 con Transversal 47. Este punto funciona de 8:00 a. m. a 8:00 a. m. y es el lugar designado para la centralización de las ayudas destinadas a Chocó.

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Para los que deseen donar, todavía pueden hacerlo mediante la llave de Bre-B de la Cruz Roja - crédito @GobiernoBTA / X

Cierre de puntos de acopio: ubicaciones y motivos

Desde el mediodía del lunes 17 de agosto, los siguientes puntos suspendieron la recepción de ayudas:

Sede administrativa de la Cruz Roja Seccional Bogotá-Cundinamarca, carrera 24 #73-38.

Universidad Jorge Tadeo Lozano, carrera Cuarta #22-61.

Usaquén, calle 161A #F-55.

Centro Comercial Unicentro, avenida carrera 15 #124-30.

Estadio El Campín, carrera 30 con calle 57.

Razones detrás del cierre temporal

El motivo principal detrás del cierre preventivo es el proceso de transición en la respuesta humanitaria. Tras el envío de más de 1.300 toneladas de ayuda hasta el domingo 16 de agosto, la prioridad pasó a ser la adaptación de la logística y el análisis de las nuevas necesidades de las comunidades damnificadas en departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío.

Las autoridades explicaron que la enorme solidaridad ciudadana permitió recolectar una cantidad suficiente de recursos, lo que hace necesario pausar momentáneamente la recepción en puntos físicos para reorganizar los inventarios y definir los siguientes pasos en la entrega. La decisión no significa el fin de la ayuda, sino una etapa de ajuste y optimización en el ciclo de respuesta a la emergencia.

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Para los que deseen donar, todavía pueden hacerlo mediante la llave de Bre-B de la Cruz Roja - crédito @GobiernoBTA / X

La ciudadanía puede consultar el mapa y el estado actualizado de los puntos a través de los canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Tanto la Alcaldía como la Cruz Roja recalcaron que la reapertura de los centros suspendidos será informada oportunamente, una vez se concluya el proceso de reorganización interna.

Alternativas para seguir colaborando

Ante la suspensión de los centros físicos, la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca habilitó una cuenta bancaria para donaciones económicas. Esta modalidad facilita la atención a municipios y zonas rurales afectadas, permitiendo compras directas y rápidas según las prioridades de cada comunidad. Los interesados pueden hacer aportes utilizando la llave @8600703011 desde la aplicación Bre-B.

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En la etapa actual, la ayuda se concentra en la entrega de artículos nuevos de hábitat, descanso, como cobijas limpias, juegos de sábanas, colchonetas y toldillos. Además, los kits alimentarios, de aseo personal, así como insumos médicos, elementos básicos para mascotas, son altamente requeridos.

Hasta la fecha, la ciudad de Bogotá movilizó más de 1.300 toneladas de ayuda humanitaria - crédito Cruz Roja Bogotá

Varias personas también han hecho un llamado para aumentar la donación de insumos para niños como: ropa, crema antipañalitis, leche de fórmula, zapatos y juguetes.

La organización recordó que no se aceptan ropa usada, alimentos perecederos o abiertos, ni medicamentos vencidos, siguiendo normas internacionales de higiene y seguridad.

Balance de la ayuda y próximas acciones

Hasta la fecha de suspensión, la ciudad de Bogotá movilizó más de 1.300 toneladas de ayuda humanitaria, destinadas a la atención de más de 185.000 personas afectadas por el terremoto de 7.6 grados. La respuesta ciudadana ha sido reconocida por las autoridades como un factor clave para sostener las labores en las fases de emergencia y recuperación.

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La invitación a la solidaridad se mantiene, especialmente mediante donaciones económicas y la entrega de insumos nuevos, en línea con las prioridades definidas por las autoridades humanitarias.