Matheus Uribe, jugador de Atlético Nacional, viajó a Chocó para llevar ayudas y jugar con los niños tras el terremoto

El exjugador de la selección Colombia disfrutó con los jóvenes de La Molano en medio de su visita con ayudas para los damnificados - crédito Instagram

Guardar

Matheus Uribe viajó con su familia a La Molana para entregar ayudas a comunidades afectadas por el sismo del 10 de agosto en Chocó, en una visita que también incluyó un partido de fútbol con niños del corregimiento en medio de la emergencia que golpea a varias zonas de Colombia.

Uribe dejó por unas horas la rutina del club antioqueño y se desplazó hasta esa zona del Pacífico colombiano, una de las afectadas por el movimiento telúrico. El futbolista estuvo acompañado por su familia durante la entrega de insumos básicos y ayudas humanitarias.

Uno de los residentes de la zona agradeció el gesto de la familia de Matheus Uribe: “Es de mucho orgullo para nosotros que usted haya venido aquí personalmente a acogernos de la forma que nos está acogiendo. La verdad es que yo me siento muy, muy complacido con esta visita, porque hasta los nervios se me ponen de punta, porque no había sido [ríe] real y ya lo es. Gracias por venir. ¿Y qué más? Apóyenos con lo que pueda".

PUBLICIDAD

El jugador de Atlético Nacional dejó los entrenamientos por un día para acompañar a los damnificados por el sismo del 10 de agosto - crédito Instagram

La visita no se limitó a la asistencia material. Según mostró la esposa del futbolista, el jugador también compartió tiempo con los habitantes del lugar y jugó al fútbol con los niños de la comunidad.

Con 13 fallecidos, 309 heridos y 29 municipios afectados, el sismo en Chocó llevó al Gobierno de Abelardo de la Espriella a activar una declaratoria de desastre nacional ya vigente y a preparar una emergencia económica para acelerar la financiación, la contratación y la reconstrucción durante los próximos meses.

El balance con el que la Gobernación del Chocó cerró su sala de crisis también reportó 0 desaparecidos, 10.971 familias damnificadas, 8.388 familias afectadas, 19.208 personas damnificadas y 41.287 personas afectadas. A eso se suman 2.647 viviendas destruidas, 13.076 viviendas averiadas y 10 puentes vehiculares afectados.

PUBLICIDAD

En balsas llegaron el futbolista y su esposa al corregimiento de La Molana en el Chocó - crédito Instagram

La medida central ya adoptada por la administración nacional es la declaratoria de desastre nacional, que quedó formalizada la noche del 11 de agosto por el Departamento Administrativo de la Presidencia mediante el Decreto 1171. Esa figura habilita instrumentos extraordinarios de coordinación, financiación y contratación para atender la emergencia y ejecutar después la recuperación y la reconstrucción.

La declaratoria regirá durante 12 meses en los departamentos más golpeados. El decreto no suspende derechos ni concede al presidente facultades legislativas extraordinarias.

Cuándo volverá a jugar Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional vivió el terremoto en Cali porque había jugado contra América y después se vería con el Deportivo Cali - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 apenas ha disputado dos partidos en cuatro fechas desarrolladas, por lo que está por fuera de los ocho mejores en el puesto 12 con tres puntos. Su única victoria fue ante Jaguares de Córdoba como visitante y perdió por la mínima diferencia ante América de Cali en el Pascual Guerrero.

PUBLICIDAD

El duelo de la fecha 5 fue aplazado por culpa del sismo y luego del diálogo de los presidentes de los clubes para priorizar las labores de rescate y darles tiempo a los jugadores que se vieron afectados directa o indirectamente por el fenómeno natural. Esto mismo sucedió con el duelo contra Deportivo Cali por los octavos de final de la Copa Colombia.

Justamente, este sería el primer partido en la reanudación del fútbol en Colombia, el jueves 20 de agosto en el estadio Atanasio Girardot. En la fecha 6 su rival será Fortaleza CEIF, el domingo 23 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a las 2:00 p. m. El duelo de la fecha 3 ante Junior FC es el único con horario confirmado, para el 30 de septiembre en el Atanasio Girardot.

PUBLICIDAD

Lucas González ha aprovechado estos días sin fútbol para integrar en la dinámica del equipo a Andres Reyes y Ian Poveda, los dos últimos fichajes de Atlético Nacional.