Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Matheus Uribe, jugador de Atlético Nacional, viajó a Chocó para llevar ayudas y jugar con los niños tras el terremoto

El volante que hizo parte de la selección Colombia viajó junto a su esposa a uno de los departamentos afectados por el sismo de 7,4 grados

El exjugador de la selección Colombia disfrutó con los jóvenes de La Molano en medio de su visita con ayudas para los damnificados - crédito Instagram

Guardar

Matheus Uribe viajó con su familia a La Molana para entregar ayudas a comunidades afectadas por el sismo del 10 de agosto en Chocó, en una visita que también incluyó un partido de fútbol con niños del corregimiento en medio de la emergencia que golpea a varias zonas de Colombia.

Uribe dejó por unas horas la rutina del club antioqueño y se desplazó hasta esa zona del Pacífico colombiano, una de las afectadas por el movimiento telúrico. El futbolista estuvo acompañado por su familia durante la entrega de insumos básicos y ayudas humanitarias.

Uno de los residentes de la zona agradeció el gesto de la familia de Matheus Uribe: “Es de mucho orgullo para nosotros que usted haya venido aquí personalmente a acogernos de la forma que nos está acogiendo. La verdad es que yo me siento muy, muy complacido con esta visita, porque hasta los nervios se me ponen de punta, porque no había sido [ríe] real y ya lo es. Gracias por venir. ¿Y qué más? Apóyenos con lo que pueda".

PUBLICIDAD

El jugador de Atlético Nacional dejó los entrenamientos por un día para acompañar a los damnificados por el sismo del 10 de agosto - crédito Instagram

La visita no se limitó a la asistencia material. Según mostró la esposa del futbolista, el jugador también compartió tiempo con los habitantes del lugar y jugó al fútbol con los niños de la comunidad.

Con 13 fallecidos, 309 heridos y 29 municipios afectados, el sismo en Chocó llevó al Gobierno de Abelardo de la Espriella a activar una declaratoria de desastre nacional ya vigente y a preparar una emergencia económica para acelerar la financiación, la contratación y la reconstrucción durante los próximos meses.

El balance con el que la Gobernación del Chocó cerró su sala de crisis también reportó 0 desaparecidos, 10.971 familias damnificadas, 8.388 familias afectadas, 19.208 personas damnificadas y 41.287 personas afectadas. A eso se suman 2.647 viviendas destruidas, 13.076 viviendas averiadas y 10 puentes vehiculares afectados.

PUBLICIDAD

En balsas llegaron el futbolista y su esposa al corregimiento de La Molana en el Chocó - crédito Instagram

La medida central ya adoptada por la administración nacional es la declaratoria de desastre nacional, que quedó formalizada la noche del 11 de agosto por el Departamento Administrativo de la Presidencia mediante el Decreto 1171. Esa figura habilita instrumentos extraordinarios de coordinación, financiación y contratación para atender la emergencia y ejecutar después la recuperación y la reconstrucción.

La declaratoria regirá durante 12 meses en los departamentos más golpeados. El decreto no suspende derechos ni concede al presidente facultades legislativas extraordinarias.

Cuándo volverá a jugar Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional
Atlético Nacional vivió el terremoto en Cali porque había jugado contra América y después se vería con el Deportivo Cali - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 apenas ha disputado dos partidos en cuatro fechas desarrolladas, por lo que está por fuera de los ocho mejores en el puesto 12 con tres puntos. Su única victoria fue ante Jaguares de Córdoba como visitante y perdió por la mínima diferencia ante América de Cali en el Pascual Guerrero.

El duelo de la fecha 5 fue aplazado por culpa del sismo y luego del diálogo de los presidentes de los clubes para priorizar las labores de rescate y darles tiempo a los jugadores que se vieron afectados directa o indirectamente por el fenómeno natural. Esto mismo sucedió con el duelo contra Deportivo Cali por los octavos de final de la Copa Colombia.

Justamente, este sería el primer partido en la reanudación del fútbol en Colombia, el jueves 20 de agosto en el estadio Atanasio Girardot. En la fecha 6 su rival será Fortaleza CEIF, el domingo 23 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a las 2:00 p. m. El duelo de la fecha 3 ante Junior FC es el único con horario confirmado, para el 30 de septiembre en el Atanasio Girardot.

Lucas González ha aprovechado estos días sin fútbol para integrar en la dinámica del equipo a Andres Reyes y Ian Poveda, los dos últimos fichajes de Atlético Nacional.

Temas Relacionados

Matheus UribeAtlético NacionalSismo en ChocóSismo en ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este será el dinero que recibirá Deportivo Cali tras oficialización de Jhon Lucumí a la Juventus

El colombiano deja la Bologna después de cuatro temporadas para ser defensor central del equipo con más títulos en la historia de la Serie A, de la Copa de Italia y la Supercopa de Italia

Este será el dinero que recibirá Deportivo Cali tras oficialización de Jhon Lucumí a la Juventus

Juan Pablo Montoya confesó cuál es la peligrosa competencia pendiente en su carrera: “Hay una cosa que me movería la aguja”

En el Gran Malecón de Barranquilla, el histórico piloto colombiano mostró que sigue siendo habilidoso, ahora compitiendo contra su hijo, Sebastián

Juan Pablo Montoya confesó cuál es la peligrosa competencia pendiente en su carrera: “Hay una cosa que me movería la aguja”

Jorge Carrascal se luce con Flamengo: gol y dos asistencias en goleada 5-1 ante Mirassol

El colombiano fue protagonista en una nueva victoria del equipo de Río de Janeiro, que llegó a 45 puntos y quedó a tres del líder del Palmeiras, líder del brasileirao

Jorge Carrascal se luce con Flamengo: gol y dos asistencias en goleada 5-1 ante Mirassol

Gustavo Puerta debutó en La Liga de España, con Racing de Santander: terminó ovacionado por la hinchada

El equipo del colombiano igualó 2-2 con Villarreal, en el estadio Sardinero, donde oficia como local Racing

Gustavo Puerta debutó en La Liga de España, con Racing de Santander: terminó ovacionado por la hinchada

Luis Uribe, nadador colombiano, confesó que necesita ayuda psicológica para volver a competir, por las secuelas que le dejó el terremoto

El deportista pereirano contó que Bogotá y Medellín serán las ciudades en las que los atletas de alto rendimiento continúen su preparación para representar a Colombia a nivel internacional

Luis Uribe, nadador colombiano, confesó que necesita ayuda psicológica para volver a competir, por las secuelas que le dejó el terremoto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso denunció que el camión con ayuda humanitaria que iba para Chocó recibió 12 tiros en Antioquia

Luis Alfonso denunció que el camión con ayuda humanitaria que iba para Chocó recibió 12 tiros en Antioquia

Greeicy abrió el concierto de Karol G en Los Ángeles con un llamado a la solidaridad por el terremoto en Colombia

Luisa Fernanda W retoma su actividad en redes tras el terremoto en Colombia: “La vida continúa”

Laura Barjum explotó tras críticas por el lunar de su rostro mientras pedía ayuda por el terremoto: " “Me empezó a hervir la sangre”

Equipo de Churo Díaz entregó balance de su salud tras su caída de una tarima: será sometido a un procedimiento quirúrgico

Deportes

Este será el dinero que recibirá Deportivo Cali tras oficialización de Jhon Lucumí a la Juventus

Este será el dinero que recibirá Deportivo Cali tras oficialización de Jhon Lucumí a la Juventus

Juan Pablo Montoya confesó cuál es la peligrosa competencia pendiente en su carrera: “Hay una cosa que me movería la aguja”

La ANI respondió a las denuncias de supuestas multas a transportadores por sobrepeso de ayuda humanitaria

Jorge Carrascal se luce con Flamengo: gol y dos asistencias en goleada 5-1 ante Mirassol

Luis Uribe, nadador colombiano, confesó que necesita ayuda psicológica para volver a competir, por las secuelas que le dejó el terremoto