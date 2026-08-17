Luisa Fernanda W retoma su actividad en redes tras el terremoto en Colombia: “La vida continúa”

Luisa Fernanda W anunció en Instagram que retomará su actividad en redes sociales tras la pausa por el terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito @luisafernandaw/IG

Guardar

Luisa Fernanda W, una de las figuras más influyentes del ecosistema digital colombiano, comunicó a sus más de 18 millones de seguidores que retomará su actividad en redes sociales tras la pausa provocada por el terremoto del 10 de agosto en Colombia.

Este retorno, anunciado a través de sus historias de Instagram, se produce en un momento en el que el país sigue afrontando las consecuencias de una de las emergencias más graves de los últimos años.

En su mensaje, la creadora de contenido enfatizó la importancia de continuar con sus responsabilidades laborales, subrayando que “la vida continúa”, aunque recalcó que la sensibilidad y la empatía ante la situación nacional no deben perderse.

PUBLICIDAD

“Mañana voy a empezar a retomar mi trabajo y mi contenido como de costumbre. La vida continúa, nuestras responsabilidades también, pero eso no significa que dejemos de ser sensibles frente a lo que está pasando”, expresó la influencer paisa.

La influencer Luisa Fernanda W explicó que suspendió su contenido de entretenimiento, moda y eventos por respeto a la emergencia nacional - crédito luisafernandaw / Instagram

El motivo de la pausa y la solidaridad digital

La pausa en la actividad de Luisa Fernanda W surgió del convencimiento de que no resultaba pertinente publicar contenido de entretenimiento, moda o eventos mientras el país vivía momentos de dolor.

“No sentía que fuera el momento de seguir publicando como si nada estuviera pasando”, explicó la influencer, que reconoció que estos días los destinó a la reflexión, la oración y la búsqueda de formas para ayudar a las familias damnificadas.

PUBLICIDAD

La decisión de la empresaria se alinea con la postura de otros creadores de contenido que, durante la emergencia, dedicaron sus plataformas a incentivar donaciones y visibilizar las necesidades de los afectados. Muchos optaron por viajar a las zonas impactadas para dar testimonio directo de la situación y promover iniciativas de apoyo.

Un regreso con propósito y compromiso social

Luisa Fernanda W afirmó que volverá a su trabajo y a su contenido habitual sin dejar de lado la sensibilidad frente a la situación de Colombia - crédito @luisafernandaw/Instagram

El anuncio de Luisa Fernanda W no solo señala la reactivación de su agenda habitual, sino que incorpora el compromiso de mantener el enfoque solidario. “Desde mi lugar voy a seguir buscando formas de aportar, ayudar y utilizar mis redes para sumar cuando sea necesario”, aseguró la creadora en su comunicado. También agradeció a las marcas y aliados por comprender el cese temporal de su actividad y acompañarla durante estos días.

PUBLICIDAD

La influenciadroa recordó que la emergencia continúa y que la solidaridad no puede detenerse. “Seguimos adelante, pero sin ser indiferentes. Colombia sigue necesitando de todos nosotros”, puntualizó en su publicación.

En días recientes, estuvo presente en Medellín, participando en actividades de ayuda solidaria, donde insistió en la necesidad de no bajar la guardia y mantener la colaboración. “No debemos bajar la guardia. Saben que en medio de todo, algo muy bonito es ver cómo los colombianos estamos unidos por levantar a Colombia”, afirmó.

El terremoto y sus repercusiones

El sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar afectó a 15 departamentos y 472 municipios, según la Ungrd -crédito @COL_EJERCITO/X

El sismo de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar (Chocó), provocó una emergencia nacional que afecta a 15 departamentos y 472 municipios, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El reporte oficial indica que 185.996 personas resultaron afectadas, correspondiendo a 120.671 familias. Hasta el 16 de agosto, se contabilizan 289 fallecidos, 4.147 heridos y 194 desaparecidos.

PUBLICIDAD

A nivel material, los daños alcanzan 127.608 viviendas averiadas, 26.392 inmuebles destruidos y 197 edificios colapsados. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reporta, además, 313 réplicas desde el evento principal, veinte de ellas con magnitud superior a 3,0 y dos por encima de 4,0.

Es de mencionar que el presidente Abelardo de la Espriella decretó el desastre de carácter nacional y anunció la declaración de emergencia económica, con el objetivo de facilitar la atención y recuperación de las áreas afectadas.