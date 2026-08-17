Equipo de Churo Díaz entregó balance de su salud tras su caída de una tarima: será sometido a un procedimiento quirúrgico

Durante su actuación, el artista cayó de la tarima y tuvo que ser trasladado en los brazos de los presentes ante la falta de protocolos para atender la situación - crédito Carlos Lopez / Facebook

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Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido como Churo Díaz, se cayó de la tarima en medio de su presentación en el Festival de Música Vallenata en Guitarras que se llevó a cabo en el municipio Agustín Codazzi (Cesar) entre la noche del sábado 15 y la madrugada del domingo 16 de agosto.

Más allá de la preocupación y el golpe inmediato, el hecho le causó varias fracturas que requieren atención médica especializada. Así lo informó el equipo del artista que publicó un comunicado oficial sobre el estado de salud del cantante en la tarde del domingo, en el que indicó que permanece estable, bajo atención médica y en observación en la Clínica Cardiovascular de Valledupar.

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La organización indicó que el accidente ocurrió durante su show en Codazzi, que su equipo activó el protocolo de atención y que los médicos ya están trabajando para su recuperación: “De acuerdo con la valoración médica, es necesario esperar un periodo aproximado de cuatro a ocho días para permitir la desinflamación de la zona afectada y, posteriormente, realizar el procedimiento quirúrgico requerido para estabilizar las fracturas”.

También señaló que Díaz está acompañado por sus seres queridos: “Churo está bien, rodeado de su familia y de su equipo de trabajo, con toda la actitud y disposición para afrontar este proceso de recuperación. Por ahora, necesita descanso, tranquilidad y mucho cariño”.

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Churo Díaz se recupera tras fuerte accidente - crédito @churo_diaz/Instagram

El entorno del artista también pidió respeto por su proceso de recuperación. Según el comunicado, permanece bajo observación médica y centrado en su restablecimiento para en un futuro volver a los escenarios y cumplir con las presentaciones que tanto emocionan a su público.

“Agradecemos a Dios que el accidente no haya generado consecuencias de mayor gravedad y, especialmente, a todos los seguidores, amigos y medios de comunicación que han expresado su preocupación, cariño y buenos deseos por la pronta recuperación del artista”, puntualizó el reporte.

Cómo ocurrió la caída del Churo Díaz

El accidente ocurrió durante una presentación y en los videos que circulan a través de las redes sociales, se aprecia cómo Díaz cayó desde la tarima en pleno show mientras caminaba de espaldas sobre el escenario cuando perdió el límite de la estructura y terminó golpeándose fuertemente.

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La tarima tenía casi dos metros de altura, de acuerdo con el diario local El Pilón, por lo que el artista se lastimó, y eso lo dejó ver el video en el que se revuelca de dolor tras el golpe.

Comunicado oficial del equipo del Churo Díaz sobre su caída - crédito Churo Díaz / Instagram

Traslado médico y cancelación de conciertos

Tras la caída, el equipo del cantante lo trasladó a la Clínica Cardiovascular de Valledupar, donde recibió valoración y atención médica. Después de los exámenes, los especialistas confirmaron que primero debe disminuir la inflamación en la zona afectada. Después realizarán la intervención necesaria para estabilizar las fracturas.

A raíz de la contingencia, la agrupación canceló los conciertos previstos para ese domingo en Mahates y San Cristóbal, en Bolívar.

El artista es reconocido en la costa colombiana - crédito @churo_diaz/Instagram

Reacciones de los seguidores del Churo Díaz

Algunos de sus fanáticos se mostraron agradecidos porque la situación no fue mucho peor: “Gracias a Dios estaba ese señor abajo y el golpe de la cabeza no fue directo al piso sino que la pierna le frenó el golpe de la cabeza, espero que se recupere”, “Se ha podido fracturar la cadera, de ahora en adelante sufrirá dolores de espalda” y “Uffff ojalá le hagan estudios en la columna. Fue fuerte ese totazo”.

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Entre tanto, otros aseguraron que es necesario que los equipos de los artistas realicen las verificaciones correspondientes antes de que ellos se suban a la tarima y que ellos mismos tengan precaución y eviten maniobras que puedan ponerlos en riesgo: “Muchos de esos artistas no hacen una revisión previa de las condiciones del escenario”.