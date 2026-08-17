Ministerio de Ambiente impulsa el “desarrollo regenerativo” para destrabar proyectos clave en Colombia: ministro Arjona hizo sumario de planes

El ministro Fabio Arjona impulsa proyectos clave y defiende desarrollo regenerativo sin sacrificar ecosistemas - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

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En los primeros 10 días de mando de la administración de Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo la dirección de Fabio Arjona, ha presentado una nueva orientación en la gestión ambiental del país.

A través de un mensaje en la red social X, el ministro sostuvo que las decisiones previas en materia ambiental “estuvieron enceguecidas por la desinformación, la ideología y decisiones sin suficiente sustento técnico y científico, que terminaron afectando al país y a sus comunidades”.

Para Arjona, el enfoque actual se basa en el rigor técnico y la toma de medidas con impacto real sobre el territorio y la vida de los colombianos.

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Durante este periodo, el Ministerio no solo acompañó a las poblaciones afectadas por el terremoto, sino que también adoptó determinaciones orientadas a destrabar proyectos estratégicos considerados clave para el desarrollo económico y la seguridad energética nacional.

Ministerio de Ambiente autoriza ampliación de Spec LNG y plantea agenda ABC para bienestar sostenible - crédito @fabio_arjona/X

“En la #PatriaMilagro, en lugar de dar discursos sobre el Fenómeno de El Niño, estamos tomando decisiones para enfrentarlo”, subrayó el funcionario, reafirmando la prioridad de la gestión activa sobre la retórica.

Entre los avances destacados, el ministro mencionó la reactivación del instrumento ambiental necesario para el Canal del Dique, una obra de infraestructura esencial para la regulación hídrica y el control de inundaciones en la región Caribe.

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Con esta decisión, el Gobierno asegura la continuidad de las intervenciones en un ecosistema de alto valor ecológico, garantizando el cumplimiento de las obligaciones ambientales y la protección de comunidades aledañas.

En la ciudad de Bogotá, el Ministerio de Ambiente certificó el cumplimiento de la condición ambiental que permite avanzar en la Autopista Norte, un proyecto vial considerado fundamental para la movilidad y el desarrollo urbano de la capital.

“Acreditamos el cumplimiento de la condición ambiental necesaria para continuar con un proyecto fundamental para la movilidad de Bogotá, manteniendo las obligaciones de protección de los humedales Torca y Guaymaral”, precisó Arjona, en alusión a la importancia de compatibilizar infraestructura con la preservación de ecosistemas estratégicos.

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Fabio Arjona rompe con la ideología, prioriza el rigor técnico y destraba obras fundamentales para el país - crédito @fabio_arjona/X

La seguridad energética también ocupó un lugar destacado en las primeras acciones del Gobierno, con la autorización de la ampliación de la planta Spec LNG. Esta medida permitirá incorporar nueva capacidad de gas natural al sistema nacional, un paso que, según el ministro, contribuye al bienestar de los colombianos y fortalece la resiliencia del país frente a eventuales crisis energéticas.

“Autorizamos la ampliación de Spec LNG, que permitirá incorporar nueva capacidad de gas al sistema nacional”, puntualizó.

Arjona fue enfático al señalar que “proteger el ambiente y hacer posible el desarrollo no son objetivos contradictorios”. Según su visión, la gestión ambiental debe “proteger nuestros ecosistemas, y también debe ser capaz de aplicar la ley con rigor, tomar decisiones oportunas y contribuir al bienestar de los colombianos”.

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La administración actual impulsa lo que denomina “desarrollo regenerativo”, basado en una agenda que prioriza el agua, la biodiversidad y las comunidades (ABC), con el objetivo de generar prosperidad respetando la naturaleza y dejando territorios mejor preparados para el futuro.

Posesión de Fabio Arjona como ministro de Ambiente - crédito X

La gestión del Ministerio de Ambiente durante este arranque gubernamental también enfatizó la necesidad de actuar “sin politiquería” y sin renunciar a los compromisos de protección ambiental. El titular de la cartera recalcó que las medidas adoptadas han sido fruto de análisis técnicos y científicos, sin dejar de lado la participación de las comunidades y el cumplimiento de la normatividad vigente.

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El mensaje de Fabio Arjona plantea un cambio de paradigma en la política ambiental colombiana, caracterizándose por la búsqueda de equilibrio entre desarrollo económico, protección de recursos naturales y bienestar social.

“Ese es el desarrollo regenerativo que estamos impulsando desde la agenda ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades; un desarrollo que genere bienestar, respete la naturaleza y deje mejores territorios de los que encontró”, remarcó el ministro, quien cerró su intervención recordando que “llevamos diez días”.

En este contexto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca demostrar que es posible avanzar en proyectos productivos y de infraestructura con responsabilidad ambiental, dejando atrás enfoques marcados por la fragmentación y la confrontación ideológica.

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