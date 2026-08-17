Amenazas contra Jaminton Campaz llegaron hasta el jefe de inteligencia de la Policía: “Tenemos un antecedente muy doloroso”

Jaminton Campaz marcó un gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

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Jaminton Campaz recibió amenazas de muerte tras la eliminación de Colombia ante Suiza en el Mundial 2026, una situación que lo llevó a no regresar al país en su periodo de descanso y que ya es seguida por las autoridades, según relataron su familia y distintos medios que citaron la entrevista concedida al programa Los Informantes de Caracol Televisión.

El episodio que desató la ola de intimidaciones ocurrió el 7 de julio en Vancouver, Canadá. Allí, en el minuto 114 del tiempo suplementario del cruce de octavos de final, el mediocampista no logró concretar una opción de gol frente a Suiza.

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Su hermano Mike Campaz contó en Los Informantes de Caracol TV que las amenazas superaron el terreno de la crítica deportiva y alcanzaron al entorno íntimo del futbolista. La familia decidió entonces que el jugador no viajara a Colombia y que se trasladara directamente a Argentina para reincorporarse a Rosario Central.

Jaminton Campaz, de la selccción de Colombia, se lamenta tras la derrota en penales ante Suiza en el Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Vancouver, Canadá - crédito Lindsey Wasson/AP Foto

“Nosotros no nos vemos metidos en problemas, ni altercados. Ver mensajes de gente acá en Ibagué discriminándolo como si fuera un criminal duele mucho. Quienes somos del fútbol sabemos que existen críticas y comentarios sobre si un jugador es malo o no, y Jaminton está preparado para eso. Pero que se le metan con la familia, eso no tiene derecho”, dijo Mike Campaz en la entrevista.

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El exfutbolista también describió el costo emocional de impedir el reencuentro familiar durante los días de descanso. “Tener que decirle que no viniera fue muy duro porque era la fecha en la que nos podíamos ver. Ya tendremos tiempo para compartir y darle un abrazo”.

La respuesta directa al caso fue acudir a las autoridades en Colombia. Según explicó Mike Campaz, la familia cuenta con acompañamiento de la Inteligencia de la Policía Nacional para seguir las llamadas y los mensajes recibidos.

Jaminton Campaz ha jugado 13 partidos con la selección Colombia - crédito Albert Gea/REUTERS

“Tenemos al jefe de inteligencia de la Policía para que lleve nuestro caso, para estar pendiente de nosotros”, afirmó, citado por el medio. Esa intervención busca proteger tanto al futbolista como a sus familiares.

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Mike Campaz, con pasado en clubes como Deportes Tolima, habló además del temor que se instaló en la familia por antecedentes violentos ligados al fútbol colombiano. “El más grande temor fue ese, que tenemos un antecedente muy doloroso y que nosotros no sabemos”.

Jaminton Campaz se solidarizó con los afectados del sismo e incendios

El jugador de Rosario Central en sus redes sociales envió un mensaje no solo a las víctimas del terremoto de 7,4 que afectó a Colombia el 10 de agosto, sino que también habló de los incendios forestales que afectan en gran medida al departamento del Tolima, en especial al municipio de San Luis.

Post de Jaminton Campaz sobre las víctimas del sismo y los incendios - crédito Instagram

“Hoy quiero enviar un abrazo muy grande y toda mi solidaridad a las familias que están atravesando momentos tan difíciles por el terremoto que golpeó a nuestro país.

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Colombia nos necesita. Y creo que hoy más que nunca tenemos que ponernos la mano en el corazón y entender que cualquier aporte, por pequeño que parezca, puede hacer la diferencia. Cuando nos unimos y cada uno aporta desde sus posibilidades, todo suma.

También quiero que no olvidemos al Tolima. San Luis está viviendo una situación muy difícil por los incendios forestales que han afectado a nuestro departamento y muchas familias también necesitan de nuestra ayuda y solidaridad".

El futbolista, en medio de una entrevista en Caracol Noticias al alcalde de Sipí, Chocó, se contactó con la producción para hablar con el mandatario y gestionar las primeras ayudas para el municipio que ha sido epicentro de varias réplicas, según el Servicio Geológico Colombiano.

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“Hoy Colombia necesita de nosotros. Pongámonos la mano en el corazón, ayudemos desde donde podamos y, sobre todo, no dejemos solos a quienes están pasando por este momento”, concluyó su mensaje en redes sociales.