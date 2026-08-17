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Abelardo de la Espriella anunció nueva donación de la carbonera internacional Drummond tras sismo de 7,4: “Generoso gesto de solidaridad”

El presidente aseguró que mantuvo conversación con el presidente de la compañía y el dinero será dedicado a la reconstrucción de zonas de desastre en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío

El presidente anunció millonaria donación de Drummond - crédito Reuters/Drummond
El presidente anunció millonaria donación de Drummond - crédito Reuters/Drummond
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El sector privado se sigue sumando en solidaridad con Colombia luego del fuerte sismo de 7,4 que dejó varias ciudades con graves afectaciones y un elevado número de fallecidos desde la mañana del lunes 10 de agosto.

De hecho, durante el lunes 17 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que la empresa internacional de carbón, Drummond, aportará una importante suma de dinero para la reconstrucción de Colombia.

Según indicó el mandatario nacional, el presidente de la compañía carbonera, José Miguel Linares, comunicó personalmente la decisión de entregar 1,5 millones de dólares como aporte solidario ante la emergencia que enfrenta el país por el reciente movimiento telúrico.

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“Hablé por teléfono con José Miguel Linares, presidente de Drummond, y me informó que la compañía ha decidido donar US$1,5 millones como muestra de solidaridad con Colombia en medio de esta tragedia”, señaló De la Espriella.

Drummond donará 1,5 millones de dólares como aporte solidario ante la emergencia causada por el sismo en Colombia - crédito X
Drummond donará 1,5 millones de dólares como aporte solidario ante la emergencia causada por el sismo en Colombia - crédito X

Además, los empleados de Drummond, motivados por su compromiso social, organizaron una colecta interna que permitió reunir 50 millones de pesos. Este monto será dirigido a las acciones de ayuda y reconstrucción, reforzando el esfuerzo institucional con la iniciativa individual.

De la Espriella, en su mensaje público, agradeció tanto a la empresa como a su personal por la solidaridad con el país en medio de la crisis que atraviesa buena parte del territorio nacional.

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Mi profundo agradecimiento a Drummond por este generoso gesto de solidaridad con nuestro país, y a sus empleados, quienes, por iniciativa propia, recogieron 50 millones de pesos. ¡Gracias de corazón!”, señaló el presidente.

La invitación del mandatario se extendió a otras compañías que operan en Colombia, a las que invitó a sumarse a los actos solidarios para recolectar fondos que permitan la reparación de al menos 21.000 viviendas de damnificados, además de varias edificaciones públicas que resultaron destruidas.

“Invito a todas las compañías nacionales y extranjeras con presencia en Colombia a que se pongan la mano en el corazón y donen.Es momento de reconstruir a Colombia entre todos.¡Firme por la Patria!“, concluyó el mandatario.

Nubank también se sumó a la ‘donatón’ promovida por Abelardo de la Espriella

Nubank también hizo millonaria inversión al país para su reconstrucción - crédito Dado Ruvic/Ilustración/Reuters
Nubank también hizo millonaria inversión al país para su reconstrucción - crédito Dado Ruvic/Ilustración/Reuters

El empresario colombiano David Vélez aportó $100.000 millones para las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia, una donación que el presidente Abelardo de la Espriella presentó como uno de los mayores apoyos privados frente a la emergencia y que se destinará a asistir a los damnificados.

La ola de aportes empresariales ya incluye otra cifra de gran escala: la campaña #EmpresasUnidasPorColombia, liderada por la Andi, reunió $201.637 millones para atender la emergencia y reconstruir las zonas afectadas. El anuncio se hizo en el cierre del 11º. Congreso Empresarial Colombiano, realizado en Cartagena.

La noticia sobre Vélez fue divulgada por el mandatario en su cuenta de X. Allí, De la Espriella dijo que habló directamente con el fundador de Nubank, quien le comunicó su decisión de canalizar la ayuda para apoyar a las personas afectadas por el sismo.

El presidente agradeció públicamente el gesto con una frase dirigida al banquero: “Gracias, David, por este inmenso gesto de solidaridad y amor por Colombia”. En el mismo mensaje, sostuvo que la contribución está entre las más grandes del sector privado desde que comenzó la emergencia.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, inauguró el Congreso Empresarial Colombiano y dijo que "renemos que demostrar que cuando Colombia se enfrenta a la adversidad, la historia empresarial está presente para ayudar" - crédito Andi
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, inauguró el Congreso Empresarial Colombiano y dijo que "renemos que demostrar que cuando Colombia se enfrenta a la adversidad, la historia empresarial está presente para ayudar" - crédito Andi

Este aporte se ubica dentro de una cadena de contribuciones de grandes grupos empresariales. Entre ellas figura la de la familia Gilinski, que anunció una donación de $150.000 millones para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali.

“Acabo de hablar telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel. Me informaron de la decisión que han tomado de donar $150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali. En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, comentó el presidente.

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