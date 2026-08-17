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Este será el dinero que recibirá Deportivo Cali tras oficialización de Jhon Lucumí a la Juventus

El colombiano deja la Bologna después de cuatro temporadas para ser defensor central del equipo con más títulos en la historia de la Serie A, de la Copa de Italia y la Supercopa de Italia

El central aterriza en Turín después de sumar 152 apariciones en cuatro cursos con el conjunto rossoblù y estrenar su cuenta europea en la Champions League, con un vínculo que se extiende hasta junio de 2030 - crédito Juventus
El central aterriza en Turín después de sumar 152 apariciones en cuatro cursos con el conjunto rossoblù y estrenar su cuenta europea en la Champions League, con un vínculo que se extiende hasta junio de 2030 - crédito Juventus
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Juventus cerró el fichaje del defensor colombiano Jhon Janer Lucumí Bonilla tras alcanzar un acuerdo con Bologna FC 1909 por 19,5 millones de euros y firmó con el jugador un contrato hasta el 30 de junio de 2030, según informó el club en un comunicado fechado este 17 de agosto de 2026.

La operación contempla pagos en tres cuotas, además de gastos administrativos por 600.000 euros y premios por objetivos deportivos por un monto que no superará los 2 millones. Lucumí llega a Turín para sumarse al plantel que dirige Luciano Spalletti. La entidad indicó que el futbolista se incorpora de cara al inicio de la temporada.

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El club detalló que el zaguero se formó en las divisiones juveniles de Deportivo Cali y debutó como profesional a los 17 años. En 2018 pasó a Genk, donde se consolidó como titular y se ubicó entre los defensores destacados del torneo belga.

Desde 2022 jugó en Bologna, con un total de 152 presencias en las últimas cuatro temporadas. También debutó en la Champions League y marcó uno de los dos goles que registró durante su etapa en el equipo italiano.

Calculadora de recompensa por formación del Deportivo Cali por Jhon Lucumí - crédito FIFA
Calculadora de recompensa por formación del Deportivo Cali por Jhon Lucumí - crédito FIFA

Este movimiento cae bien al Deportivo Cali, que recibirá una suma de dinero importante por el Mecanismo de Solidaridad de la FIFA. Según la calculadora de recompensas por formación de la entidad, al cuadro azucarero ingresarán 585.000 euros (2.124 millones de pesos colombianos, aproximadamente).

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¿Qué es el Mecanismo de Solidaridad de la FIFA?

La FIFA establece que el 5 % de toda transferencia pagada por un jugador profesional, salvo la indemnización por formación, debe retenerse y repartirse entre los clubes que lo formaron entre los 12 y los 23 años, un mecanismo que busca financiar el desarrollo juvenil y que se aplica tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

El colombiano, formado en el Deportivo Cali y curtido en el Genk, llega en plena madurez futbolística tras consolidarse en el Bologna y se incorpora al proyecto de Luciano Spalletti para el arranque de temporada - crédito Juventus
El colombiano, formado en el Deportivo Cali y curtido en el Genk, llega en plena madurez futbolística tras consolidarse en el Bologna y se incorpora al proyecto de Luciano Spalletti para el arranque de temporada - crédito Juventus

Ese esquema también contempla qué ocurre con el dinero que no se asigna a clubes formadores: si la contribución de solidaridad adeudada es inferior a ese 5 % retenido, la diferencia se considera un pago complementario para el club anterior como parte de la indemnización de transferencia. La regla evita que el nuevo club termine pagando menos de lo que se pactó originalmente por el pase.

La contribución de solidaridad se activa cada vez que un jugador profesional es transferido mediante pago, ya sea de forma permanente o a préstamo, entre clubes afiliados a federaciones distintas o entre clubes de una misma federación cuando existe una dimensión internacional. Esa dimensión aparece si al menos uno de los clubes formadores pertenece a otra federación miembro.

El mecanismo no depende de la edad del futbolista en el momento de la transferencia y puede activarse varias veces a lo largo de su carrera. También alcanza cualquier pago del nuevo club al anterior, aunque no se lo etiquete formalmente como parte del traspaso.

La regla también prevé qué ocurre cuando un club formador ya no existe o dejó de pertenecer a una federación miembro. En ese caso, el derecho pasa a la federación a la que estaba afiliado y los fondos deben destinarse a programas de desarrollo del fútbol juvenil.

Todos los clubes formadores reciben el mismo trato, participen o no en la transferencia. Por eso, si el club anterior también formó al jugador durante el período reconocido, tiene derecho a beneficiarse de la contribución de solidaridad.

Cuando eso sucede, el club de origen debe recibir del nuevo club el 95 % de la indemnización de transferencia acordada, más la parte de solidaridad que le corresponda. Esa porción se calcula en la orden de asignación a partir de la determinación del EPP y se distribuye exclusivamente a través de la FIFA Clearing House.

El central colombiano llega desde el Bologna por 19,5 millones de euros, con variables de hasta 2 millones, y se pone a las órdenes de Luciano Spalletti para reforzar la defensa de cara al inicio de curso - crédito Juventus
El central colombiano llega desde el Bologna por 19,5 millones de euros, con variables de hasta 2 millones, y se pone a las órdenes de Luciano Spalletti para reforzar la defensa de cara al inicio de curso - crédito Juventus

Si los clubes acuerdan que la contribución correspondiente al club anterior ya está incluida dentro de la indemnización de transferencia, el nuevo club debe cargar el acuerdo de transferencia o de préstamo durante el proceso de revisión del EPP. Ese documento se incorpora en la sección de renuncias de la inscripción del jugador en el club anterior.

El cálculo de la contribución se hace como porcentaje de la indemnización de transferencia acordada. El máximo que puede deducirse es el 5% del pago al club anterior, excluida la indemnización por formación.

La distribución depende de cuántos años estuvo inscrito el jugador en cada club entre los 12 y los 23 años. Para los años naturales de los 12, 13, 14 y 15 cumpleaños, corresponde el 5% de ese 5% retenido; para los años naturales de los 16 a los 23 cumpleaños, corresponde el 10% de ese mismo fondo.

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