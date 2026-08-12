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Sismo en Colombia: la Onic reportó 68.583 indígenas afectados, pidió atención por deslizamientos y habilitó centro de acopio en Bogotá

La organización de los pueblos originarios advirtió que la emergencia golpeó con fuerza a comunidades de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, y pidió medidas diferenciales mientras siguen las evaluaciones en resguardos

La Onic advirtió sobre deslizamientos en Risaralda, Caldas y Valle del Cauca como riesgos secundarios para los resguardos indígenas - crédito @marthaperaltae/X

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Los pueblos indígenas de Colombia se vieron gravemente afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, según el primer reporte oficial de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), que advierte sobre daños extensos en comunidades originarias y riesgos secundarios críticos como deslizamientos.

El movimiento telúrico, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó al menos 190 personas fallecidas y más de 1.679 heridas en todo el territorio nacional, según informes de Asocapitales. Los organismos de emergencia permanecen desplegados en el centro y occidente del país.

El reporte de la Onic señaló que 46 comunidades indígenas sufrieron un impacto sísmico de grado VI en la escala de Mercalli - crédito @marthaperaltae/X
El reporte de la Onic señaló que 46 comunidades indígenas sufrieron un impacto sísmico de grado VI en la escala de Mercalli - crédito @marthaperaltae/X

Impacto sobre la población indígena: cifras y zonas críticas

La Onic consolidó información clave, con corte a las primeras horas del martes, alertando sobre la gravedad de la emergencia en los departamentos de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Según el informe, al menos 68.583 indígenas fueron directamente afectados por el sismo, de los cuales 191.000 pertenecen a la macro región Occidente y 43.000 a la macro región Centro-Oriente, áreas donde numerosas comunidades experimentaron sacudidas de intensidad muy fuerte.

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El nivel de afectación, medido en la escala de Mercalli, muestra que aproximadamente 46 comunidades vivieron un impacto sísmico de grado VI (muy fuerte). El reporte de la Onic detalla que 5.954 personas resultaron directamente impactadas en este nivel, con daños severos en 2.581 viviendas indígenas. En la categoría de afectación fuerte, se registran 227.499 personas y 47.166 viviendas con daños; la afectación moderada involucra a 255.837 personas y 13.208 viviendas, mientras que la afectación ligera incluye a 251.955 personas y 5.628 viviendas.

La Onic informó que al menos 68.583 indígenas fueron afectados de manera directa por el terremoto en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca - crédito @marthaperaltae/X
La Onic informó que al menos 68.583 indígenas fueron afectados de manera directa por el terremoto en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca - crédito @marthaperaltae/X

En total, la Onic estimó que 2.396.620 personas en el ámbito indígena han sido evaluadas tras el terremoto, con un impacto probable de más de 68.000 indígenas afectados de manera directa. Las organizaciones filiales en alerta crítica incluyen a Cridec (Caldas, 74.075 personas), Crir (Risaralda, 35.349 personas), Orivac (Valle, 31.388 personas) y Asorewa (Chocó, 24.705 personas).

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Alertas secundarias y respuesta organizativa

El Consejo Mayor de Gobierno de la Onic advirió sobre amenazas secundarias como deslizamientos de laderas en Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, que podrían agravar la situación de los resguardos indígenas localizados en zonas de alta pendiente o vulnerabilidad geológica. La organización ha recomendado activar protocolos de evaluación de daños con enfoque étnico, realizar censos de vivienda rural indígena y fortalecer el monitoreo de réplicas durante las próximas 72 horas.

Los daños del terremoto en comunidades indígenas incluyeron 2.581 viviendas con afectación severa y miles de personas impactadas en zonas de alta intensidad - crédito @marthaperaltae/X
Los daños del terremoto en comunidades indígenas incluyeron 2.581 viviendas con afectación severa y miles de personas impactadas en zonas de alta intensidad - crédito @marthaperaltae/X

La Guardia Indígena se mantiene como primera línea de información y atención en los territorios, coordinando reportes inmediatos de afectaciones y alertas humanitarias dirigidas a las autoridades nacionales, departamentales y municipales. La Onic insiste en la necesidad de establecer mecanismos de diálogo directo con el Gobierno nacional para garantizar una respuesta integral a las familias indígenas damnificadas.

Solidaridad y centros de apoyo

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) manifestó su solidaridad con las comunidades indígenas de Colombia, sumándose a los mensajes de aliento y acompañamiento difundidos desde la Onic. En Bogotá, se ha habilitado un centro de acopio para recibir contribuciones y apoyar a las familias afectadas: Auditorio Kimy Pernía – Onic, calle 12B #4-38.

Bogotá habilitó un centro de acopio en el Auditorio Kimy Pernía de la Onic para apoyar a las comunidades indígenas afectadas por el terremoto - crédito Onic/Instagram
Bogotá habilitó un centro de acopio en el Auditorio Kimy Pernía de la Onic para apoyar a las comunidades indígenas afectadas por el terremoto - crédito Onic/Instagram

La Onic insiste en mantener viva la esperanza de encontrar sobrevivientes, subrayando la fortaleza y la unidad de los pueblos indígenas para superar el dolor y la incertidumbre que deja la emergencia. “Como colombianos, sostenemos viva la esperanza de que, unidos, sabremos superar este momento difícil”, expresó el Consejo de Gobierno de la Onic en su primer boletín tras el sismo.

Las autoridades indígenas y los organismos de emergencia continúan evaluando los daños y necesidades específicas de las comunidades originarias. Se recomienda mantener la vigilancia ante posibles réplicas y riesgos de deslizamientos, así como asegurar la atención prioritaria con enfoque diferencial en los resguardos indígenas afectados.

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