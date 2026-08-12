Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: un año tras el crimen que enlutó a todo un país; así ha sido el largo camino de la justicia

El exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se convirtió en una víctima más de la violencia política que por décadas ha azotado a Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Colombia aún clama justicia tras el cruento atentado que puso fin a la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El ataque, perpetrado contra el joven político el 7 de junio de 2025, derivó en uno de los sucesos más tristes de la historia reciente del país: su muerte, consumada 64 días después, el 11 de agosto de 2025. Desde entonces, sus seres queridos atravesaron un tortuoso proceso.

Con solo 39 años, el bogotano, padre de Alejandro y esposo de María Claudia Tarazona, no solo dejó huérfano a su pequeño y viuda a su compañera de vida. También causó un profundo vacío en el país político que se refrescaba con su propuesta de transformación del Estado, sobre la cual basó su naciente carrera presidencial. La misma que truncaron dos disparos en su cabeza y uno más en su pierna izquierda.

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Desde entonces, si bien el expediente judicial ha tenido avances en la desarticulación de la red operativa, todavía se aguarda por la captura de los autores intelectuales, señalados como miembros de la disidencia armada Segunda Marquetalia. A la par, la familia de Uribe Turbay mantiene encendida la memoria y el legado del joven excongresista y sus palabras resuenan como testimonio de la ausencia.

El recuerdo de Miguel Uribe Turbay aún permanece en los que vieron su intensa carrera política - crédito suministrada a Infobae Colombia

El ataque en el barrio Modelia de Bogotá: el día que la política se tiñó de luto

La tarde del 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, se encontraba en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá, en el que lideraba uno de sus encuentros políticos como firme aspirante al primer cargo de la nación; y en el que su tema central era el cuidado de la salud mental y la importancia de la seguridad ciudadana.

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Sin embargo, en medio de las decenas de personas que acompañaban al congresista, un adolescente de 14 años logró abrirse paso, acercarse a la improvisada tarima en la que se encontraba el político y desenfundar su arma. Eran las 5:25 p. m. y fueron tres impactos, propinados con una pistola Glock 9 milímetros, los que silenciaron para siempre una voz que clamaba respuestas al actual Gobierno.

El atacante fue detenido en flagrancia por el esquema de seguridad de Uribe Turbay, apoyado por algunos de presentes. El resto de la banda de apoyo emprendió la huida utilizando rutas planeadas, aunque la Policía activó un plan candado en la zona. La vulnerabilidad quedó expuesta: al menos fueron 40 solicitudes de refuerzo que no habrían sido atendidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Miguel Uribe tenía 39 años al momento de su muerte, en un hecho que enlutó a toda una nación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Agonía y desenlace: dos meses de lucha y despedida

Tras el atentado, Miguel Uribe Turbay fue auxiliado y trasladado de inmediato al centro asistencial más cercano: Medicentro Fontibón, en donde trataron de estabilizarlo. Posteriormente, y ante la gravedad de su estado, fue remitido de urgencia a la Fundación Santa Fe, en donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, con la esperanza de avanzar en la neurorehabilitación.

Pero dos meses y cuatro días después, una recaída derivó en una hemorragia en su cráneo de la que no se pudo recuperar. Cuando el reloj marcó la 1:56 a. m. de aquel 11 de agosto, su vida se apagó, pese a que todo un país estuvo en cadena de oración constante. María Claudia Tarazona, su esposa, comunicó la noticia que paralizó a la sociedad y que removió amargos recuerdos en la memoria colectiva.

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Dos días después, la plaza de Bolívar se convirtió en epicentro de los que acompañaron desde el corazón el dolor de una familia que, una vez más, fue blanco de la infamia. Así como en febrero de 1991 las balas le arrebataron a Miguel a su madre, la periodista Diana Turbay, en esta ocasión fue él la víctima de la intolerancia y de que Alejandro, su hijo, crezca solo con un recuerdo. Ambos tenían tres años.

María Claudia Tarazona fue la encargada de liderar las plegarias para la recuperación de Miguel Uribe, que finalmente murió el 11 de agosto de 2025 - crédito Luisa González/REUTERS

¿Qué ha pasado con los responsables del crimen?

Las investigaciones de la Fiscalía permitieron reconstruir la estructura criminal y capturar a la mayoría de sus integrantes. Al menos nueve personas están tras las rejas, siete de ellas ya condenadas vía preacuerdos por su participación en la planeación y ejecución del crimen del excongresista; un escenario macabro que no ocurría desde hace 30 años, cuando asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado.

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El menor de 15 años, autor material, recibió una sanción de 7 años en un centro de reclusión juvenil, la pena máxima aplicable para adolescentes, en un sistema que no permite que se hable de condenas para los que no superan los 18 años. Tras su detención, algunos de los partícipes de este crimen empezaron a caer en manos de la justicia, uno a uno, en un entramado que empezó a clarificarse.

Élder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, coordinador logístico, recibió 26 años de prisión, luego de llegar a un trato con el ente acusador; mientras que Katerine Andrea Martínez, más conocida como Gabriela, y que fue responsable de entregar el arma y coordinar detalles en el sur de Bogotá, fue condenada a 21 años. Dos actores claves del magnicidio se encuentras purgando sus condenas.

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Al menos nueve personas han sido vinculadas al proceso por el asesinato del exsenador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay - crédito Jesús Avilés/Infobae

Por su parte, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, intermediario clave y confesor del pacto criminal, recibió 22 años de cárcel. Aligual que los anteriores casos, recibió el beneficio dispuesto en la ley por aceptar su responsabilidad en el hecho; en tanto que Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, encargado de la logística de escape, recibió una pena de 20 años por este suceso.

En lo que respecta a William Fernando González Cruz y Harold Daniel Barragán, que participaron en la vigilancia y huida posterior, fueron sentenciados a condenas de 21 años de prisión. Mientras que Cristian Camilo González Ardila y Brian Ferney Cruz Castillo, capturados recientemente, enfrentan la etapa final de su proceso judicial; siendo el primero de ellos localizado en Buenos Aires y extraditado vía Interpol.

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En el desarrollo de las investigaciones, el ente acusador ha dado a conocer que el crimen fue contratado bajo la modalidad de outsourcing criminal, con pagos superiores a 1.000 millones de pesos por el asesinato y otros 600 millones para asegurar la impunidad y la fuga de la red que estuvo tras el asesinato del joven líder político, que empezaba a puntear en las encuestas.

Alias Iván Márquez habría sido uno de los determinadores del crimen de Miguel Uribe Turbay, según la investigación de la Fiscalía - crédito Europa Press

Los autores intelectuales y la huella de la Segunda Marquetalia

Pero más allá de estas capturas, la investigación judicial también apuntó a la Segunda Marquetalia; una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), como la principal fuerza determinadora del crimen. En marzo de 2026, la Fiscalía emitió órdenes de captura internacionales, entre ellas para José Manuel Sierra alias Zarco Aldinever, y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

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Aunque sería copiosa la evidencia en contra de ellos, como también de Géner García Molina, alias Jhon 40, ninguno de ellos ha sido capturado. Los reportes de inteligencia sugieren que estos cabecillas se refugian en la frontera con Venezuela, bajo protección de autoridades locales; por lo que de parte de la justicia serían juzgados bajo la figura de la “persona ausente”, para avanzar con sus condenas.

La voz de la familia: dolor, memoria y resiliencia

En este primer aniversario, el dolor estuvo presente en cada mensaje: como el de su padre, Miguel Uribe Londoño, que trató de tomar sus banderas y llevarlas a la Casa de Nariño, pero las dinámicas políticas le impidieron tener mayor éxito. En sus redes sociales, el veterano político antioqueño abrió su corazón frente a lo que representa el legado de su hijo, del que dijo está presente en cada acto.

Miguel Uribe Londoño intentó reivindicar la campaña política de su hijo lanzándose él a la presidencia, pero no tuvo éxito - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Hace un año recibí la llamada que ningún padre debería recibir, tu corazón había dejado de latir. En ese instante, mi vida se partió en pedazos. Hoy, un año después, el dolor sigue siendo más profundo, pero el orgullo y el amor de haber sido tu papá me inspiran a seguir de pie. Nos dejaste tus ideas, tus principios, tu valentía y un legado que nadie podrá borrar. A mi nieto Alejandro, le hablaré siempre de ti”.

Antes, en un conmovedor diálogo con Infobae Colombia, María Claudia Tarazona, comparitó cómo ha sido su tránsito por el duelo. “La muerte de una persona que uno ama, de una manera violenta y tan repentina, es muy dolorosa, no solo para mí sino para mis hijos; especialmente para Alejandro, al que todavía le cuesta mucho entender este hecho”, expresó la mujer, al recordar esos amargos instantes.

En su relato contó cómo recurrió a especialistas en duelo infantil para comunicarle a su hijo la verdad sobre la muerte de su padre. “Alejandro me pregunta que si su papá puede volver, que por qué lo mataron, por qué no puede regresar, por qué Dios nos da la vida y después nos la quita”, agregó Tarazona, que confesó que uno de los episodios más difíciles fue ver a su hijo llorar sin consulelo.

María Claudia Tarazona tuvo una relación de 10 años con Miguel Uribe Turbay, antes de su asesinato - crédito @maclaudiat/Instagram

También describió cómo ha debido redefinir su vida como madre y profesional. “Una pareja lo define a uno muchísimo, y además es casi como una vida conjunta. Volverme a redefinir qué soy como mujer, como profesional y como mamá… Es replantearme la vida sin Miguel. Es muy doloroso, pero también es una decisión: el dolor está ahí, no podemos hacer nada, pero lo que decidamos hacer con ese dolor, sí”.

En su experiencia, la mujer reiteró la importancia de mantener la fe y el ejemplo de Miguel como guía de vida para sus hijos. “Lo que hago siempre es pensar cómo vivía Miguel, cómo fue ese gran hombre, ese gran líder, ese gran ser humano, ese esposo maravilloso, ese papá único, y a través de lo que él vivió, darle sentido a mi vida, siendo mejor persona, que transmita paz y coherencia”, reveló Tarazona.

El impacto del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: una curul a la que no pudo volver

El asesinato de Uribe Turbay no solo dolió por su dimensión política, sino por la carga histórica de su familia. En honor a su ejercicio legislativo, que se extendió por tres años, y a su carrera política que lo llevó a ser concejal de Bogotá y secretario de Gobierno, el Congreso concedió de manera póstuma la Orden del Congreso de Colombia en el Grado de Gran Cruz con Placa de Oro, recibida por su viuda.

El parque El Golfito de Bogotá fue el lugar en el que cayó producto del sonar de las balas el exsenador Miguel Uribe Turbay - crédito suministrada a Infobae Colombia

Además, se develó un monumento en el parque donde ocurrió el atentado, siendo este un espacio de memoria y resistencia. Su crimen no pasó inadvertido, pues causó un fuerte debate sobre la seguridad de líderes políticos y cuestionamientos de todo tipo sobre el papel de la UNP en garantizarle su seguridad. Además, el accionar de las disidencias, que tuvieron mesa de diálogo con el Gobierno de Gustavo Petro.

En síntesis, a un año del magnicidio, Colombia recuerda a Miguel Uribe Turbay como símbolo del riesgo y la entrega de quienes participan en la vida pública. Las voces de su familia, la resiliencia en medio del dolor y la exigencia de verdad judicial mantienen viva su memoria; en un país que sigue pendiente del desenlace de un caso que habría puesto en evidencia las deudas del país con sus líderes.