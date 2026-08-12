De la Espriella heredará una histórica deuda, pese a que Petro anunció que la pagarían los árabes: supera los 250.000 millones de dólares

El endeudamiento exteno de Colombia en dólares supera el 50% del PIB del país - crédito Colprensa

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La deuda externa de Colombia es el total de dinero que personas, empresas o el gobierno del país le deben a bancos, gobiernos o entidades de otros países. Este dinero se adquiere en monedas extranjeras, como el dólar, para financiar proyectos, gastos del Estado o actividades privadas. La misma, según el ya expresidente Gustavo Petro, sería pagada en parte por Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con el Banco de la República, cerró marzo de 2026 en USD252.493 millones, equivalentes al 52,7% del Producto Interno Bruto (PIB), luego de aumentar USD8.928 millones frente a diciembre de 2025.

A marzo de 2026, el saldo se repartió entre deuda pública externa por USD156.882 millones, equivalente al 32,7% del PIB, y deuda privada externa por USD95.612 millones, equivalente al 19,9% del PIB. El sector público concentró 62,1% del total y el privado 37,9%.

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Según el banco central, 86,4% del saldo total correspondió a obligaciones con vencimiento original superior a un año y 13,6% a créditos con plazo igual o inferior a un año. Por instrumento, los préstamos representaron 50,0% del total y los títulos de deuda 45,2%. El aumento frente a diciembre de 2025 respondió a un alza de USD8.494 millones en la deuda de largo plazo y de USD434 millones en la de corto plazo. Además, 13,4% del saldo total correspondió a préstamos entre empresas con relación de inversión directa.

El boletín del Banco de la República precisó que la deuda externa bruta abarca pasivos contractuales desembolsados y pendientes de reintegro de residentes frente a no residentes. La estadística incluye préstamos, créditos de proveedores y bonos, y excluye pasivos de corto plazo por inversiones de portafolio en Colombia.

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Cómo se compone la deuda externa pública

La deuda externa del sector público se ubicó en USD156.882 millones al cierre de marzo, equivalente al 32,7% del PIB. Esa cifra superó en USD4.135 millones, o 2,7%, el nivel de diciembre de 2025.

El avance respondió al incremento de USD4.564 millones en las obligaciones de largo plazo y se compensó en parte con una caída de USD429 millones en las de corto plazo. Según el boletin, el principal impulso provino de mayores obligaciones con tenedores de bonos, que aumentaron USD4.739 millones. En sentido contrario, el saldo con organismos internacionales bajó USD430 millones. También descendió la deuda con bancos comerciales y otras instituciones financieras en USD73 millones, y con banca bilateral en USD11 millones.

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Dentro del saldo público, 76,5% correspondió a obligaciones del Gobierno nacional, 14,8% a entidades descentralizadas y 8,7% a otros deudores. Por prestamistas, 66,8% del saldo se concentró en títulos de deuda, 20,3% en préstamos con banca multilateral y 9,6% en créditos con entidades bilaterales, gobiernos e instituciones financieras.

Del total de la deuda pública externa, 95,8% estaba en cabeza de entidades no bancarias y el resto correspondía al sector bancario. En el primer trimestre de 2026, el servicio de la deuda de largo plazo del sector público ascendió a USD 3.589 millones, USD966 millones más que en el mismo periodo de 2025. De ese servicio, USD2.081 millones, equivalentes al 58,0%, correspondieron a amortizaciones. Los intereses sumaron USD1.508 millones, con una participación de 42,0%.

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El costo promedio de la nueva deuda pública externa contratada en mercados internacionales se estimó en 5,0% hasta marzo de 2026. En 2025, esa tasa fue de 6,1%.

Qué muestran las cifras de la deuda externa privada

La deuda externa del sector privado cerró marzo en USD95.612 millones, cifra equivalente al 19,9% del PIB. De ese total:

87,1% correspondió al sector no bancario.

12,9% a instituciones del sector bancario.

En el segmento no bancario, los préstamos con entidades del exterior representaron 85,67% del saldo. El crédito de proveedor aportó 6,68%, mientras 7,65% correspondió a bonos y pasivos de seguros.

Para el sector bancario, el boletín consignó que, a marzo de 2025, 56,6% de las obligaciones externas correspondió a préstamos. Los bonos adquiridos por inversionistas extranjeros representaron 39,2% y los depósitos de no residentes 4,2%.

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El saldo del sector privado no bancario aumentó USD1.084 millones, o 1,3%, frente a diciembre de 2025. El documento atribuyó esa expansión a ingresos netos por préstamos de largo y corto plazo. En el sector bancario privado, el saldo se amplió en USD457 millones, equivalente a 3,9%. El comportamiento obedeció sobre todo al desembolso neto de préstamos de largo plazo y se compensó parcialmente con pagos netos de préstamos de corto plazo, según el documento del Emisor.

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La distribución por actividad económica de los desembolsos informados por las empresas mostró que en 2026 las manufacturas concentraron 22%. Les siguieron:

Auxiliares financieros: 19%.

Transporte y comunicaciones: 7%.

Comercio, incluido en el rubro resto: 20%.

El mismo cuadro reportó desembolsos informados por USD4.911 millones en 2026. En la serie previa, esa cifra fue de:

13.978 millones en 2017.

17.492 millones en 2018.

14.378 millones en 2019.

17.273 millones en 2020.

14.610 millones en 2021.

23.592 millones en 2022.

19.519 millones en 2023.

19.032 millones en 2024.

18.863 millones en 2025.

En los préstamos de largo plazo tomados por el sector privado en el primer trimestre, el plazo promedio ponderado por monto fue cercano a 7,3 años. Para el endeudamiento de corto plazo, excluidos los créditos inferiores a un mes, el plazo fue cercano a seis meses.

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Las nuevas contrataciones privadas mostraron una tasa estimada de 6,68% en el primer trimestre de 2026. Esa tasa fue 0,07 puntos porcentuales menor que la del trimestre inmediatamente anterior y 0,21 puntos porcentuales inferior a la de igual periodo de 2025.