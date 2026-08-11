Juan Fernando Quintero fue anunciado como nuevo jugador del Independiente Medellín: “Vuelve a su casa”

El volante firmó contrato con el Poderoso después de salir de River Plate y quedar como agente libre, en su cuarta vuelta al fútbol colombiano - crédito DIM

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Juan Fernando Quintero fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín. El club confirmó este martes 11 de agosto de 2026 el regreso del mediocampista, quien vuelve a vestir la camiseta del equipo de su ciudad después de una trayectoria que lo llevó por distintos clubes de Colombia, Europa, China y Argentina.

El vínculo será por un año y el futbolista se integrará desde este miércoles 12 de agosto a los entrenamientos del plantel profesional bajo las órdenes del técnico Luis Amaranto Perea.

El regreso de Quintero se concretó después de varias semanas en las que su futuro generó interés en diferentes equipos del continente. “Tras el esfuerzo conjunto del club, el jugador y una hinchada que volvió a demostrar su pasión, con cerca de 17.000 abonados que acompañaron y respaldaron este proceso, Juanfer regresa a casa para escribir un nuevo capítulo de su historia con el Poderoso”, informó el DIM en su comunicado oficial.

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Con esta foto, fue anunciado Juan Fernando Quintero como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM

Las estadísticas de Juan Fernando Quintero en su primera etapa con el DIM

36 partidos disputados.

14 goles.

8 asistencias.

El mediocampista llega al DIM después de haber pasado recientemente por América de Cali, equipo con el que disputó 21 partidos, anotó tres goles y entregó cuatro asistencias. Antes de esa etapa también defendió las camisetas de Junior de Barranquilla y Racing Club, club argentino con el que consiguió la Copa Sudamericana en 2024.

Precisamente, el título continental obtenido con Racing forma parte de un palmarés internacional que también tiene como principal referencia su paso por River Plate. Con el conjunto argentino, Quintero fue campeón de la Copa Libertadores de 2018 y marcó uno de los goles más recordados en la historia de las finales del torneo, cuando anotó en el tiempo extra frente a Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

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El colombiano también ganó con River la Recopa Sudamericana, la Copa Argentina y la Supercopa Argentina. Su recorrido internacional incluyó además experiencias en Pescara de Italia, Porto de Portugal, Stade Rennais de Francia y Shenzhen de China.

A lo largo de su carrera profesional, Quintero ha disputado 386 partidos oficiales y alcanza los 86 goles y las 78 asistencias entre sus diferentes clubes. Su principal característica ha sido la capacidad para generar juego y marcar diferencia con su zurda, especialmente en escenarios de alta exigencia.

Juan Fernando Quintero jugó con el DIM durante todo el 2017 - crédito Vizzorimage

Trayectoria de Juan Fernando Quintero

Así están distribuidos esos números con los clubes donde ha jugado, y este es el orden de su trayectoria:

Envigado: 43 partidos, 5 goles y 4 asistencias.

Atlético Nacional: 28 partidos, 4 goles y 3 asistencias.

Pescara: 17 partidos, 1 gol y 2 asistencias.

Porto: 64 partidos, 7 goles y 11 asistencias.

Stade Rennais: 14 partidos, 1 gol y 2 asistencias.

Independiente Medellín: 36 partidos, 14 goles y 8 asistencias.

River Plate: 137 partidos, 24 goles y 22 asistencias.

Shenzhen FC: 21 partidos, 1 gol y 7 asistencias.

Junior: 7 partidos y 1 gol.

Racing Club: 50 partidos, 13 goles y 8 asistencias.

América de Cali: 21 partidos, 3 goles y 4 asistencias.

Juan Fernando Quintero tiene el récord con la selección Colombia de marcar en dos mundiales distintos - crédito Colprensa

Su etapa con la selección Colombia

Con la Tricolor también construyó una parte importante de su trayectoria. Quintero ha representado al país en tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Canadá, México y Estados Unidos 2026. En los dos primeros certámenes dejó goles que hicieron parte de la historia reciente del combinado nacional y se convirtió en el primer futbolista colombiano en marcar en dos Mundiales diferentes.

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El DIM destacó precisamente esa trayectoria al anunciar su regreso y señaló que se trata de “un futbolista de clase mundial” que ha llevado el nombre de Colombia a diferentes escenarios internacionales.

43 partidos oficiales.

5 goles.

9 asistencias.

Tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Récord: primer colombiano en marcar en dos Mundiales diferentes.

Pálmares de Juan Fernando Quintero

Copa Libertadores 2018: campeón con River Plate.

Recopa Sudamericana 2019: campeón con River Plate.

Copa Argentina: campeón con River Plate.

Supercopa Argentina: campeón con River Plate.

Copa Sudamericana 2024: campeón con Racing Club.

Sudamericano Sub-20 2013: campeón con la Selección Colombia.