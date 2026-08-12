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La Gobernación de Cundinamarca habilitó dos centros de acopio tras el terremoto en Colombia: dónde y qué puede donar

La recolección de ayudas humanitarias arrancó el 11 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 23 del mismo mes, con recepción de alimentos, ropa, insumos médicos y artículos de higiene para familias damnificadas

La Plazoleta de La Paz, en la Gobernación de Cundinamarca, se convierte en centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el sismo del 10 de agosto - crédito Jorge Emilio Rey/X
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La Gobernación de Cundinamarca habilitó dos centros de acopio para recibir ayudas humanitarias tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026. La campaña, que inició el 11 de agosto y se extenderá hasta el 23 del mismo mes, busca reunir alimentos, ropa, insumos médicos y artículos de higiene para asistir a las comunidades más afectadas, según informó la administración departamental.

El terremoto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, dejó más de 180 fallecidos y alrededor de 1.300 heridos en distintas regiones del país, según cifras oficiales. Aunque Cundinamarca no figura entre los departamentos más golpeados, la sacudida sí generó daños en viviendas y edificaciones de varios municipios, lo que llevó a la Gobierno departamental a activar una respuesta inmediata.

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De acuerdo con la administración encabezada por Jorge Emilio Rey Ángel, la campaña de recolección de ayudas está dirigida a ciudadanos, empresas, entidades públicas y privadas, así como organizaciones sociales que deseen colaborar con las familias damnificadas. La recolección se realiza en coordinación con el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo, bajo criterios de organización y pertinencia.

Dónde donar: puntos habilitados y horarios

La campaña de donaciones en Cundinamarca estará activa del 11 al 23 de agosto para reunir alimentos, ropa, insumos médicos y artículos de higiene - crédito @CundinamarcaGob / X
La campaña de donaciones en Cundinamarca estará activa del 11 al 23 de agosto para reunir alimentos, ropa, insumos médicos y artículos de higiene - crédito @CundinamarcaGob / X

Para facilitar la entrega de donaciones, la Gobernación de Cundinamarca dispuso dos centros de acopio:

  • Gobernación de Cundinamarca – Plaza de la Paz (Calle 26 No. 51-53, Bogotá, junto al sector del CAN), abierto de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Empresa de Licores de Cundinamarca (Autopista Medellín, km 3.8, vía Siberia–Cota), con horario de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

La administración departamental subrayó la importancia de entregar exclusivamente los elementos solicitados y en las condiciones requeridas, para facilitar la clasificación y distribución en los territorios que presentan mayor necesidad.

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Qué se puede donar: insumos prioritarios y condiciones

La campaña prioriza la recepción de alimentos no perecederos, botellas o botellones de agua potable, productos de higiene personal y limpieza, ropa nueva, medicamentos, insumos básicos para atención y cuidado en salud, así como alimentos y elementos de cuidado para perros y gatos.

Entre los productos recomendados sobresalen:

  • Arroz, pasta, enlatados de fácil apertura, granos como fríjol y lentejas, harina, panela, leche en polvo y chocolate en polvo.
  • Cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos.
  • Tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina, guantes quirúrgicos y de látex.
  • Jabón, shampoo, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para niños y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis y biberones.
La Gobernación de Cundinamarca habilitó dos centros de acopio para recibir ayudas humanitarias tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia - crédito Gobernación de Cundinamarca / API
La Gobernación de Cundinamarca habilitó dos centros de acopio para recibir ayudas humanitarias tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia - crédito Gobernación de Cundinamarca / API

Todos los artículos donados deben estar en buen estado, limpios y debidamente sellados. En el caso de alimentos, medicamentos o productos sujetos a vencimiento, la fecha debe encontrarse vigente, según recalcó la Gobernación de Cundinamarca.

Coordinación y destino de las ayudas

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel subrayó que la iniciativa busca fortalecer la respuesta humanitaria en los departamentos de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Quindío y Caldas, señalados como los más afectados por la actividad sísmica. Las donaciones serán clasificadas y enviadas a las zonas donde se identifique una necesidad real, puntualizó la administración.

La campaña también incluye recomendaciones para evitar la entrega de artículos que no puedan ser utilizados o que lleguen en malas condiciones, con el objetivo de asegurar que cada aporte represente una ayuda efectiva. “En momentos como este, la solidaridad se convierte en una herramienta fundamental para acompañar a quienes atraviesan una emergencia”, afirmó la Gobernación de Cundinamarca.

Donaciones de sangre y apoyo en salud

En el Palacio de los Deportes, la Cruz Roja coordina la recolección de ayudas humanitarias para apoyar a las comunidades más afectadas por el sismo del 10 de agosto - crédito cruzrojabogota / Instagram
La Cruz Roja Colombiana y el Idcbis convocaron a donar sangre en Bogotá y Cundinamarca, con énfasis en los tipos O+ y O- ante la emergencia - crédito cruzrojabogota / Instagram

Ante la emergencia, la Cruz Roja Colombiana y el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (Idcbis) invitaron a la ciudadanía a acercarse a sus sedes en Bogotá y Cundinamarca para donar sangre, con énfasis en los tipos O+ y O-, aunque todos los tipos son necesarios.

Entre los puntos de donación figuran el Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja (avenida carrera 68 #68B-31, Bogotá), la sede administrativa de la Cruz Roja (carrera 24 #73-38) y el Banco Distrital de Sangre (contacto vía WhatsApp al 324 502 7640 o 324 502 7663 para horarios y campañas).

Llamado a la solidaridad

La jornada de recolección ofrece una oportunidad para que los habitantes de Cundinamarca acompañen a las comunidades afectadas y contribuyan a su recuperación durante la emergencia.

“Invitamos a los cundinamarqueses a sumarse y a realizar sus donaciones de manera organizada, teniendo en cuenta las necesidades reales de las comunidades afectadas”, reiteró la Gobernación de Cundinamarca.

La campaña permanecerá activa hasta el 23 de agosto, fecha en la que se prevé completar la entrega de los insumos recolectados a las familias damnificadas por el sismo.

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