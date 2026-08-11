“El estadio Pascual Guerrero no está disponible para un partido de fútbol”, dijo la Secretaría del Deporte en Cali

Alexander Camacho, secretario del Deporte en Cali, aseguró que el estadio Pascual Guerrero no está apto para recibir fútbol en la actualidad - crédito Zona Libre de Humo/YouTube

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Colombia continúa atendiendo las consecuencias del sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto de 2026 y que tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El movimiento telúrico provocó afectaciones en diferentes regiones, entre ellas Cali, donde las autoridades mantienen activados los protocolos de atención y evaluación de posibles daños en infraestructura.

En medio de esta situación, la realización de eventos deportivos también quedó condicionada a las revisiones que adelanten las autoridades. En Cali, uno de los escenarios que genera atención es el estadio Pascual Guerrero, que presentó afectaciones tras el movimiento sísmico y que, por ahora, no se encuentra habilitado para recibir partidos de fútbol.

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Alex Camacho, secretario del Deporte de Cali, se refirió a la situación del escenario y a la posibilidad de que pueda albergar próximamente un encuentro entre América de Cali y Fortaleza. En declaraciones entregadas a Zona Libre de Humo, el funcionario explicó que la prioridad de las autoridades actualmente está centrada en la emergencia que atraviesa la ciudad.

Alexander Camacho es el secretario del Deporte en Cali durante la administración del alcalde Alejandro Eder - crédito Pascual Guerrero/DRA

¿Está disponible el estadio Pascual Guerrero para fútbol?

“En este momento hay calamidad pública en Cali, todos los entes estamos atentos a la situación que vive Cali, enfocados en atender la emergencia y la tragedia que viven los caleños”, manifestó Camacho.

El secretario del Deporte señaló que antes de determinar si el Pascual Guerrero puede volver a recibir público y actividades deportivas será necesario completar una evaluación de la infraestructura. Según explicó, la revisión no se limitará al principal estadio de la capital del Valle del Cauca, sino que abarcará los diferentes escenarios deportivos de alto rendimiento de la ciudad.

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“Debemos hacer un análisis de las infraestructuras deportivas en la ciudad y que no tengan afectaciones. Por el momento el Pascual no está habilitado para jugar”, aseguró Camacho en conversación con ese medio caleño.

Este es el mural pintado en homenaje a Adrián Ramos, que padeció importante afectación por el terremoto en Colombia - crédito América

Ningún escenario deportivo en Cali está disponible para su uso

La situación significa que, al menos de momento, no existe autorización para utilizar el estadio. El funcionario explicó que se adelanta una primera inspección para conocer el estado de los escenarios y que posteriormente será necesario realizar estudios técnicos que permitan establecer con mayor precisión si existen daños que puedan comprometer su funcionamiento.

“En este momento los escenarios de alto rendimiento en la ciudad no se encuentran habilitados para su uso. Estamos haciendo una revisión inicial y luego un análisis más técnico”, explicó el secretario del Deporte de Cali.

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Esta evaluación será determinante para establecer qué medidas deberán adoptarse en cada escenario. En el caso específico del Pascual Guerrero, las autoridades deberán definir si las condiciones de la infraestructura permiten su reapertura o si será necesario realizar trabajos antes de autorizar nuevamente la realización de partidos.

Camacho también dejó en claro que todavía no existe una decisión definitiva sobre el encuentro entre América de Cali y Fortaleza. El partido, que está programado para este domingo 16 de agosto a las 6:05 p.m, no está completamente descartado en el escenario caleño, pero su realización dependerá de los resultados de la evaluación técnica que se adelanta durante estos días.

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“Sobre si está completamente descartado o no el estadio para el partido entre América de Cali y Fortaleza, no sabemos. Por el momento no está habilitado y se deberá hacer un análisis técnico con nuestros equipos de infraestructura deportiva”, afirmó en Zona Libre de Humo.

Así se ve el estadio Pascual Guerrero para el duelo América vs. Macará por la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

Cali permanece bajo calamidad pública

El funcionario insistió en que las decisiones relacionadas con los escenarios deportivos deben tomarse en el marco de la emergencia que vive Cali. La ciudad permanece bajo declaratoria de calamidad pública, por lo que la atención de las personas afectadas y las labores de rescate continúan siendo la prioridad de las autoridades.

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“Hay que recordar que la ciudad tiene calamidad pública y esto el jueves o viernes determinaremos a dónde llegaremos”, explicó Camacho.

De esta manera, América de Cali todavía no tiene certeza sobre si podrá disputar su próximo compromiso en el Pascual Guerrero. La definición dependerá de las inspecciones y del análisis técnico que realicen las autoridades. Mientras tanto, el escenario permanece sin habilitación y la prioridad en Cali continúa siendo la atención de la emergencia provocada por el sismo.