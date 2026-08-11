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Así quedó la nueva programación de la fecha 5 de la Liga BetPlay: el terremoto dejó sin partidos de fútbol a tres ciudades

La Dimayor dio a conocer tanto las fechas de los compromisos del fin de semana festivo del 17 de agosto, como de los encuentros de Copa Colombia en octavos de final

Once Caldas vs. Atlético Nacional
Pese al terremoto del 10 de agosto, la Liga BetPlay y Copa Colombia cuentan con nueva programación para los próximos días - crédito Atlético Nacional
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El fútbol colombiano trata de volver a la normalidad después del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que se presentó en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, en Chocó, que dejó hasta el momento 190 muertos en las regiones del Pacífico y el Eje Cafetero.

En medio de la situación, la Dimayor dio a conocer la nueva programación de partidos en la Liga BetPlay y Copa Colombia, los certámenes que debieron parar tras el movimiento telúrico, en acuerdo con los clubes, para prestar su apoyo a las familias damnificadas por el sismo.

De otro lado, se confirmó si habrá fútbol en las ciudades de Cali, Manizales y Pereira, las cuales fueron las más afectadas por el terremoto y había dudas con respecto al estado de sus estadios, pues el domingo 16 de agosto había partidos programados en esos escenarios deportivos.

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¿Cómo se jugará la Liga BetPlay?

El lunes 10 de agosto, lo que parecía un día normal para continuar con la cuarta jornada de la Liga BetPlay, terminó en nada por el terremoto en Chocó, pues los clubes acordaron aplazar todos los encuentros de la semana para ponerse las manos a la obra para ayudar a los damnificados.

Una de las medidas de la Dimayor fue confirmar que se aplazaron los partidos de América vs. Fortaleza, Once Caldas vs. Alianza y Pereira vs. Jaguares, todos ellos pactados para el domingo 16 de agosto, como parte de las modificaciones de la quinta jornada del campeonato.

Dimayor
Así fue como la Dimayor confirmó el aplazamiento de los partidos en Cali, Manizales y Pereira por el terremoto - crédito Dimayor

La decisión se debe a que esos tres encuentros eran en las ciudades más afectadas por el terremoto, por lo que fue necesario reprogramarlos y esperar a que las autoridades vuelvan a habilitar los escenarios del Pascual Guerrero de Cali, el Palogrande de Manizales y el recién remodelado Hernán Ramírez de Pereira.

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De otro lado, se ratificó que el fútbol colombiano volverá el viernes 14 de agosto, cuyo encuentro de la Liga BetPlay será el de Llaneros frente al Deportes Tolima en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, donde los ibaguereños llegan tras el aplazamiento de su juego en Copa Libertadores frente a Independiente del Valle.

Dimayor
La quinta fecha de la Liga BetPlay solo tendrá siete de los 10 partidos en el puente festivo del 17 de agosto - crédito Dimayor

Finalmente, el compromiso del Internacional de Bogotá ante el Independiente Medellín, que fue programado para el lunes 17 de agosto, se adelantó un día antes y cuyo horario será el de las 4:05 p. m., siendo el único encuentro ese día por el campeonato de primera división.

Así quedó la Copa Colombia

De otro lado, los octavos de final de la Copa Colombia también se vieron afectados por el temblor en Chocó, pues la Dimayor debió reprogramar casi toda la ida de los octavos de final, así como la mitad de los encuentros de la vuelta, lo que cambiaría por completo su calendario.

Siete de los ocho juegos de ida fueron modificados, de los cuales, tres se aplazaron por falta de espacio para darles un horario que no se cruzara con la Liga BetPlay y para aquellos que disputan torneo internacional, lo que apretará más el espacio en el segundo semestre de 2026.

Dimayor
Esta es la nueva programación de la ida de los octavos de final de la Copa Colombia - crédito Dimayor

El único juego que se mantuvo firme fue el de Millonarios vs. Barranquilla FC, que sigue el viernes 14 de agosto a las 8:10 p. m. en El Campín, debido a que la Dimayor no encontró razón para moverlo, además de que tampoco hubo novedades para la vuelta, el 30 de septiembre en el Romelio Martínez.

Cabe recordar que aún no se define una llave de octavos de final, pues Fortaleza espera por el ganador de la serie entre Santa Fe y Unión Magdalena, de la primera fase, y va 2-0 a favor de los cardenales, que esperan el horario para la vuelta.

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