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La Dimayor tomó una decisión final sobre el caso Yhormar Hurtado, jugador de América de Cali

Inter de Bogotá y Boyacá Chicó denunciaron al conjunto “Escarlata” por la presunta alineación indebida del lateral derecho de 26 años, porque jugó con tres equipos distintos en una misma temporada

Yhormar Hurtado
Yhormar Hurtado fue acusado de ser inscrito en tres equipos en la misma temporada, lo que viola el estatuto del jugador internacional - crédito América de Cali
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El Comité Disciplinario de la Dimayor tomó una decisión sobre el caso de Yhormar David Hurtado Torres y determinó que América de Cali no incurrió en una infracción al inscribir y utilizar al jugador durante las primeras jornadas de la Liga BetPlay II-2026.

De esta manera, el conjunto escarlata conserva los seis puntos obtenidos frente a Inter de Bogotá y Boyacá Chicó, mientras que las denuncias presentadas por ambos clubes fueron desestimadas.

La controversia comenzó después del debut del América en el campeonato. El 26 de julio de 2026, el equipo dirigido por David González visitó a Inter de Bogotá en el estadio El Campín, en partido correspondiente a la primera fecha. El conjunto vallecaucano se impuso 2-0 con goles de Jhon Tilman Palacios y Yeison Guzmán.

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Esta fue la resolución de la División Mayor del Fútbol Colombiano, con la que desestimó otorgar los puntos a Inter de Bogotá y Boyacá Chicó, por el partido ante América de Cali - crédito Dimayor
Esta fue la resolución de la División Mayor del Fútbol Colombiano, con la que desestimó otorgar los puntos a Inter de Bogotá y Boyacá Chicó, por el partido ante América de Cali - crédito Dimayor

La denuncia de Inter de Bogotá contra América de Cali

En ese encuentro, Yhormar Hurtado fue titular como lateral derecho y permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 86, cuando fue reemplazado por Mateo Castillo. Sin embargo, después del compromiso surgió una reclamación de Inter de Bogotá por la inscripción del futbolista.

El argumento del equipo bogotano estaba relacionado con el número de clubes en los que Hurtado había estado inscrito durante la temporada. La denuncia señalaba que el defensor había pasado previamente por Always Ready, de Bolivia, y Deportes Tolima, por lo que su llegada al América podía representar su tercer club en el mismo periodo.

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Lo que dicta la FIFA en el reglamento

La discusión se apoyaba en el artículo 5 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. Según la interpretación planteada en la reclamación, los futbolistas pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes durante una temporada, pero solamente pueden disputar partidos oficiales con dos de ellos, salvo determinadas excepciones relacionadas con temporadas que se cruzan entre diferentes asociaciones.

La situación llevó al Comité Disciplinario de la Dimayor a abrir el proceso correspondiente. Posteriormente, Boyacá Chicó también presentó una denuncia por el partido de la segunda fecha, disputado entre el conjunto boyacense y América de Cali. La reclamación fue presentada el 4 de agosto de 2026, dentro del término establecido por el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

Un hombre con camisa roja y reloj sostiene un bolígrafo sobre un papel. Detrás, logos de Dimayor y de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales.
El jugador Yhormar Hurtado se sienta a la mesa mientras sostiene un bolígrafo, junto a los logos de Dimayor y Acolfutpro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dimayor suspendió a Yhormar Hurtado

En medio del proceso, el Comité Disciplinario había ordenado una suspensión provisional de siete días para Hurtado mediante la Resolución No. 071 del 4 de agosto. Por esa razón, América no convocó al futbolista para el compromiso frente a Once Caldas y en su lugar incluyó a Marcos Mina.

El América, entretanto, defendió desde el comienzo la legalidad de su actuación. El club aseguró que había cumplido los procedimientos establecidos para la inscripción y habilitación del jugador, y anunció que presentaría sus argumentos ante las autoridades deportivas.

Finalmente, el Comité Disciplinario se pronunció y avaló la posición del conjunto escarlata. En la síntesis de su decisión, el organismo estableció que “el Club América de Cali S.A. no incurrió en las infracciones previstas en los literales b) y d) del artículo 83 del CDU de la FCF” y confirmó que “el jugador Yhormar David Hurtado Torres se encontraba habilitado para actuar en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026”.

América de Cali
Este fue el pronunciamiento del América sobre la suspensión de Yhormar Hurtado, mientras se estudia su inscripción - crédito América de Cali

La respuesta final de la Dimayor

La resolución también fue clara respecto al resultado del partido contra Inter de Bogotá. En su primer punto, el Comité decidió “desestimar la denuncia de partido formulada por el Club IDBDC Albinegro S.A.”. Posteriormente, estableció que América no cometió las infracciones señaladas y que Hurtado estaba habilitado para jugar.

Uno de los aspectos centrales de la determinación fue la conservación del resultado deportivo. El Comité resolvió “mantener incólume el resultado obtenido en el terreno de juego” y, además, determinó “abstenerse de imponer sanción alguna al Club América de Cali S.A. y al jugador Yhormar David Hurtado Torres”.

La decisión representa que América mantiene los tres puntos conseguidos contra Inter de Bogotá y los tres obtenidos ante Boyacá Chicó, por lo que conserva seis unidades en la Liga BetPlay II-2026.

Aunque la determinación favorece al América y mantiene sus resultados, el proceso todavía contempla recursos. La propia resolución establece que contra la decisión procede el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, de acuerdo con los artículos 171, 172 y 173 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

Por ahora, sin embargo, la determinación del Comité Disciplinario es clara: no hubo alineación indebida, Hurtado estaba habilitado y América de Cali conserva los seis puntos obtenidos en las dos primeras jornadas del campeonato.

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