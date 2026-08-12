Prosperidad Social suspendió la atención presencial en ocho regiones tras el terremoto: así puede realizar trámites si su sede no está operando

Las sedes de Caldas, Cauca, Chocó, Meta, Quindío, Risaralda, Urabá y Valle del Cauca atienden desde el 11 de agosto solo por canales virtuales - crédito Prosperidad Social

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Prosperidad Social anunció la suspensión de la atención presencial en ocho de sus gerencias regionales —Caldas, Cauca, Chocó, Meta, Quindío, Risaralda, Urabá y Valle del Cauca— debido a los daños estructurales causados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, con saldo preliminar de 190 muertos y más de 1.679 heridos.

Desde el martes 11 de agosto, la atención al público en estas sedes se realizará exclusivamente a través de canales virtuales, hasta que se evalúen y garanticen las condiciones de seguridad y funcionalidad en cada una de las oficinas.

Las sedes de Prosperidad Social afectadas prestan servicios de información personalizada, trámites y gestión de programas sociales como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Devolución del IVA, Iraca, ReSA y Familias en su Tierra.

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Prosperidad Social aseguró que la suspensión presencial no interrumpe trámites ni consultas de programas sociales como Renta Ciudadana, Renta Joven y Colombia Mayor - crédito Prosperidad Social

La entidad, que cuenta con 35 gerencias regionales en todo el país, aseguró que la suspensión de actividades presenciales no afectará la continuidad de los servicios, ya que los usuarios podrán acceder a los trámites y consultas a través de plataformas digitales y otros medios remotos.

Para la atención virtual, Prosperidad Social dispuso una variedad de canales de comunicación. Los ciudadanos pueden consultar la oferta institucional, verificar el estado de sus subsidios, radicar pqrsdf (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones), actualizar datos y recibir orientación a través de los siguientes medios:

Correo electrónico por sede:

caldas@prosperidadsocial.gov.co

cauca@prosperidadsocial.gov.co

choco@prosperidadsocial.gov.co

meta@prosperidadsocial.gov.co

quindio@prosperidadsocial.gov.co

Andres.Tamayo@ProsperidadSocial.gov.co (Risaralda)

uraba@prosperidadsocial.gov.co

valle@prosperidadsocial.gov.co.

La atención virtual de Prosperidad Social permite consultar subsidios, radicar pqrsdf, actualizar datos y recibir orientación por web, WhatsApp, chat y correo electrónico - crédito Prosperidad Social

Otros medios oficiales y de atención:

Página web: www.prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.

Canal de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

Formulario web pqrsdf: https://onx.la/delta1.

Videollamada en Lengua de Señas Colombiana: https://onx.la/Videols.

Chat web: https://onx.la/chatbot.

Página de canales de atención: https://onx.la/canal.

La entidad recomendó a los ciudadanos utilizar estos canales para acceder a la información de sus programas, realizar consultas o adelantar trámites mientras se restablecen los servicios presenciales en las sedes afectadas. La atención se mantendrá sin interrupciones, priorizando la seguridad de usuarios y funcionarios.

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Apoyo y coordinación para la atención a la emergencia

Prosperidad Social manifestó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por el terremoto, especialmente en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, donde se registran los mayores daños materiales y humanos. La entidad reiteró el compromiso del Gobierno nacional con la atención a las personas vulnerables y la continuidad de los programas sociales en las zonas impactadas.

El cierre temporal de las sedes responde a la necesidad de evaluar las condiciones de seguridad, estabilidad y funcionalidad de las infraestructuras, tras los daños ocasionados por el movimiento telúrico. Equipos técnicos trabajan en el levantamiento de información y la verificación de riesgos para determinar los pasos a seguir y reanudar la atención presencial tan pronto como sea posible.

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Prosperidad Social expresó su apoyo a las familias afectadas, con especial impacto en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero - crédito Prosperidad Social

Prosperidad Social subrayó que las 35 gerencias regionales de la entidad, incluyendo Bogotá D.C., Magdalena Medio, Urabá y una en cada departamento, seguirán gestionando e implementando políticas públicas orientadas a la superación de la pobreza y la desigualdad, especialmente en momentos de crisis.

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía, reiteró su apoyo a quienes resultaron afectados y recordó que toda la información sobre los servicios y la atención remota está disponible en sus canales oficiales.

Apoyo internacional y coordinación interinstitucional

Tras la emergencia, el Gobierno nacional, en coordinación con entidades departamentales y distritales, activó planes de atención y respuesta a la crisis. El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamado a la comunidad internacional para canalizar ayuda y contrarrestar los puntos críticos de mayor afectación. Un puesto de mando de cooperación internacional, liderado por el canciller Omar Bula, solicitó apoyo urgente a los organismos de cada gobierno acreditado en Colombia.

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La Cancillería está trabajando junto a la Coordinadora Residente de la ONU, Agencias, Fondos y Programas del Sistema de Naciones Unidas, así como con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ochoa Colombia), para analizar necesidades y coordinar la respuesta. También se solicitó al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) apoyo en el uso de imágenes satelitales y drones para medir el nivel de daño en las regiones más impactadas.

La Cancillería activó la coordinación interinstitucional y pidió ayuda internacional para atender la emergencia causada por el terremoto en Colombia - crédito Cancillería

Una vez consolidada la información sobre necesidades específicas, la Cancillería remitirá a la comunidad internacional un listado detallado de recursos y acciones requeridas, facilitando la canalización de la ayuda y la recuperación de las zonas afectadas.

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