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Activan plan para cubrir el 100% de daños en viviendas afectadas por el terremoto: cómo se reclama en el Fondo Nacional del Ahorro

Ante los efectos del sismo del 10 de agosto de 2026, el FNA indicó que ampliará su atención en las zonas donde aparezcan nuevos reportes de afectación

Hasta ahora se reportan 8.357 viviendas averiadas debido al terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Christian Escobar Mora/Reuters
Hasta ahora se reportan 8.357 viviendas averiadas debido al terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Christian Escobar Mora/Reuters
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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) activó la atención a sus afiliados en Cali, Manizales y Pereira para recibir reportes sobre posibles daños en viviendas financiadas por la entidad debido al terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 y que tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó.

La entidad informó que las viviendas financiadas tienen cobertura del 100% frente a terremotos, temblores o maremotos, incluidos daños por caída de escombros, muros, rocas u otras estructuras.

En esas tres ciudades, las firmas ajustadoras Ábaco, Ajustadores de Occidente e Ingetech evalúan los inmuebles afectados en coordinación con la aseguradora HDI. El proceso busca determinar las condiciones de las viviendas y establecer el alcance de las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico.

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“Los inmuebles financiados por el FNA cuentan con una cobertura del 100 % frente a eventos como terremotos, temblores o maremotos”, informó. La protección también contempla daños por la caída de escombros, muros, rocas u otras estructuras como consecuencia del sismo.

FNA aseguró que esta iniciativa está diseñada para facilitar el acceso a la vivienda propia con condiciones financieras óptimas - crédito FNA
El fin principal del FNA es transformar los ahorros y el ahorro voluntario de los colombianos en créditos para comprar vivienda o educación- crédito FNA

Cómo reclamar por daños en viviendas financiadas por el FNA

Para presentar la reclamación, el afiliado debe:

  • Diligenciar el formulario de seguros dispuesto por la entidad. Ese paso formaliza el reporte y da inicio al proceso de evaluación.
  • Reunir un oficio, la cédula de ciudadanía, la cotización de reparación, fotografías de los daños ocasionados por el sismo y el reporte de la autoridad competente. Esos documentos permiten analizar la reclamación y establecer las condiciones del inmueble afectado.
  • La solicitud puede enviarse al correo reclamacionseguros@fna.gov.co o radicarse de forma presencial en cualquiera de los puntos de atención del FNA.
  • La entidad también habilitó la línea nacional 01 8000 52 7070 y la línea celular #224 para reclamaciones, consultas sobre el estado de la solicitud e inquietudes sobre la cobertura.

El FNA recordó que “los afiliados cuentan con un plazo de dos años, contados a partir de la ocurrencia del siniestro, para presentar la reclamación correspondiente”. Ese plazo corre desde la fecha del terremoto.

La evaluación de los casos seguirá con apoyo de las firmas ajustadoras y de las aseguradoras encargadas de definir el alcance de los daños - crédito Leonardo Muñoz/EFE
La evaluación de los casos seguirá con apoyo de las firmas ajustadoras y de las aseguradoras encargadas de definir el alcance de los daños - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Balance nacional de viviendas afectadas tras el terremoto

El balance preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a la mañana del 11 de agosto, registró:

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  • 181 fallecidos.
  • 2.595 heridos.
  • 195 desaparecidos.
  • 35 rescatadas.
  • 8.357 viviendas averiadas.
  • 1.136 viviendas destruidas.
  • 48 edificios colapsados en 357 municipios.

La entidad advirtiró que “estas cifras todavía estaban en proceso de consolidación por parte de los entes territoriales y las entidades operativas”. Ese consolidado corresponde a 14 departamentos.

El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, a 96 kilómetros de profundidad. En ese departamento persistían dificultades de comunicación, sobre todo en zonas rurales, lo que impedía consolidar todos los datos.

El terremoto del 10 de agosto afectó viviendas en Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y Chocó, entre otros departamentos - crédito Stringer/Reuters
El terremoto del 10 de agosto afectó viviendas en Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y Chocó, entre otros departamentos - crédito Stringer/Reuters

Dónde se concentran los daños en vivienda

Por departamentos, Chocó registra la mayor cantidad de viviendas destruidas, con 715, además de 1.832 averiadas. Le siguen:

  • Quindío: 2.144 viviendas averiadas y tres destruidas.
  • Caldas: suma 1.959 averiadas y 156 destruidas.
  • Valle del Cauca: el balance departamental reporta 1.073 viviendas averiadas y 256 destruidas.
  • Risaralda: registra 40 viviendas averiadas y ninguna destruida en ese corte.
  • Antioquia: suma 857 viviendas averiadas
  • Tolima: 234 averiadas y seis destruidas.
  • Cundinamarca: 89 averiadas.
  • Sucre: 56 averidadas.
  • Huila: 52 averidadas.
  • Cauca: 5 averiadas.
  • Norte de Santander: 5 averiadas,
  • Bolívar: una averiada.

En las capitales, los reportes corresponden a otra base estadística y a un corte distinto, fijado a las 4:00 p. m. del 11 de agosto. El reporte es el siguiente:

  • Pereira: 26 viviendas averiadas, 92 edificios colapsados y 60 centros educativos comprometidos.
  • Cali: 93 viviendas averiadas y 56 estructuras colapsadas.
  • Quibdó: 862 viviendas averiadas y 23 viviendas colapsadas, así como 9 infraestructuras totalmente colapsadas, entre ellas edificios municipales, educativos y de salud.
  • Manizales: 23 viviendas colapsadas.
  • Armenia: 1.400 estructuras averiadas, una categoría distinta a la de viviendas.

Cinco de las 32 capitales estaban en alerta roja en ese corte: Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia. La separación entre las cifras de departamentos y las de capitales evita mezclar categorías y momentos de reporte distintos.

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