Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Por qué en Colombia un expresidente debe pedir permiso para salir del país: experto explicó la historia detrás de esta ley

El exjefe de Estado Gustavo Petro envió una misiva al Senado de la República solicitando aval para poder salir del territorio colombiano

Gustavo Petro se despidió de la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, pero deberá pedir permiso para poder salir de Colombia durante, al menos, un año - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia
Gustavo Petro se despidió de la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, pero deberá pedir permiso para poder salir de Colombia durante, al menos, un año - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia
Guardar

En las horas de la tarde del martes 11 de agosto de 2026, el expresidente Gustavo Petro hizo pública una carta con la que solicitó al Senado de la República una “autorización de salida del país”.

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional (...) durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la República”, escribió el anterior mandatario en la carta que dirigió a la Mesa Directiva del Congreso.

PUBLICIDAD

Y es que, en efecto, la Carta Magna de los colombianos establece restricciones para los salientes jefes de Estado que quieran salir del país, a menos que exista la luz verde de la rama legislativa. Por ende, este mecanismo es conocido como “arraigo constitucional”.

El experto explicó que la medida radica en la importancia de garantizar la rendición de cuentas de los expresidentes - crédito Sergio Andrés Morales Barreto/LinkedIn
El experto explicó que la medida radica en la importancia de garantizar la rendición de cuentas de los expresidentes - crédito Sergio Andrés Morales Barreto/LinkedIn

Pero el requisito que obliga a un expresidente de Colombia a solicitar permiso al Senado tiene sus raíces profundas en la historia política y constitucional nacional.

Así lo explicó Sergio Andrés Morales Barreto, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, que en diálogo con Infobae Colombia explicó el origen y el propósito de esta disposición, vigente en el artículo 196 de la Constitución.

PUBLICIDAD

Morales explicó que el antecedente directo de esta regla se remonta al Acto Legislativo 3 de 1910, una de las reformas constitucionales más relevantes de la primera mitad del siglo XX, cuando el país reaccionaba ante el fortalecimiento excesivo del poder presidencial registrado bajo el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909). El artículo 32 de la reforma estableció que el presidente y quien hiciera sus veces no podía abandonar el territorio nacional durante el ejercicio del cargo y durante el año siguiente sin autorización del Senado.

El congresista Julio César Triana cuestionó al expresidente Petro por solicitar al Congreso que se autorice su salida del país - crédito @TrianaCongreso/X
Esta fue la carta de Gustavo Petro en la que pide autorización al Senado para salir del país - crédito @TrianaCongreso/X

“Eso es supremamente importante porque la reforma de 1910 tuvo un sentido político mucho más amplio. Buscó limitar y racionalizar el ejercicio del del poder presidencial”, dijo el académico.

De hecho, la nueva normativa redujo, además, el periodo presidencial, prohibió la reelección inmediata y reforzó la responsabilidad presidencial ante infracciones a la Constitución y las leyes.

“La Constitución de 1886 había diseñado una presidencia considerablemente fuerte y durante el gobierno del general Rafael Reyes, entre 1904 y 1909, se produjo una concentración todavía mayor de poder en el Ejecutivo. En 1905, Reyes incluso llegó a prescindir del Congreso ordinario y gobernó apoyado de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa. Eso llevó a la crisis del modelo que termina en la renuncia de Reyes de 1909 y su salida del país”, agregó.

El arraigo constitucional para expresidentes se hizo vigente a partir del gobierno de Rafael Reyes, de 1904 - 1909 - crédito Banco de la República
El arraigo constitucional para expresidentes se hizo vigente a partir del gobierno de Rafael Reyes, de 1904 - 1909 - crédito Banco de la República

No obstante, con el paso de los años, la exigencia de permiso fue objeto de ajustes. Una reforma de 1977 flexibilizó el requisito para presidentes en ejercicio, reemplazando el permiso del Senado por un aviso previo para cada viaje internacional, pero mantuvo la necesidad de autorización para el año posterior a la terminación del mandato.

La razón de peso para el arraigo constitucional: la rendición de cuentas

Por eso, el profesor de La Sabana aseguró que la importancia de este protocolo radica en garantizar la rendición de cuentas del exmandatario. “Una vez terminado el mandato, quien ejerce la presidencia debe permanecer en el país para responder por eventuales faltas cometidas durante el ejercicio de sus funciones”, explicó Morales.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-151 de 1993, reconoció la continuidad histórica de esta disposición y precisó que, mientras el presidente en ejercicio solo tiene que notificar al Senado antes de viajar, el expresidente sí requiere autorización expresa durante el año siguiente a su mandato.

El artículo 196 de la Constitución Política de Colombia indica que, sin permiso del Senado, el Presidente o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones - crédito Constitución Política de Colombia
El artículo 196 de la Constitución Política de Colombia indica que, sin permiso del Senado, el Presidente o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones - crédito Constitución Política de Colombia

Esto refuerza la lógica de control y responsabilidad política sobre quienes han ejercido la jefatura del Estado.

El académico aclaró que la restricción no constituye una sanción ni implica que exista necesariamente una investigación en curso contra el expresidente; se trata de una regla objetiva, aplicable a cualquier persona que haya ejercido la Presidencia, destinada a asegurar la posibilidad de rendición de cuentas ante el Congreso.

Así, la Constitución de 1991 ratifica una fórmula clara: “Mientras gobierna, aviso. Durante el año posterior a dejar el poder, permiso”, resumió Sergio Morales.

Temas Relacionados

Gustavo PetroSenadoSalir del paísCartaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el Pico y Placa en Cartagena para este miércoles 12 de agosto

Cuáles son los vehículos que no tienen permitido circular este miércoles, chécalo y evita una multa

Este es el Pico y Placa en Cartagena para este miércoles 12 de agosto

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este miércoles 12 de agosto

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este miércoles 12 de agosto

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para este miércoles 12 de agosto

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cali

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para este miércoles 12 de agosto

Así rotara el pico y placa en Medellín este miércoles 12 de agosto

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy miércoles

Así rotara el pico y placa en Medellín este miércoles 12 de agosto

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Los imitadores que fueron seleccionados en la primera fase tendrán que enfrentarse en esta nueva etapa con el otro doble de su artista favorito para poder avanzar en la competencia

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

Ryan Castro y J Balvin ofrecieron sus aviones privados para transportar ayudas tras el terremoto en Colombia: Feid y Karol G también se sumaron

Famosa modelo colombiana relató cómo vivió el terremoto en Medellín en medio de una cirugía: “Tenía anestesia general”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Deportes

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

Johan Mojica sería el sorpresivo fichaje de un equipo de la liga española: llegaría con nivel a la selección Colombia

Juan Camilo Portilla, volante de la selección, enviará donaciones a Cali para enfrentar el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Así se reforzaron los equipos de la Liga BetPlay 2026-II: estos fueron los mejores fichajes

Richard Páez, técnico saliente del Cúcuta Deportivo, confesó la razón por la que no siguió en el club y denunció amenazas de hinchas