Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Así funciona la herramienta de Asocapitales para ubicar personas desaparecidas tras el terremoto en Colombia

El sistema reúne reportes enviados al PMU, ofrece filtros por ciudad y un buscador por nombre o código, además de una línea telefónica para casos urgentes

Las autoridades buscan sobrevivientes entre los escombros mientras que los ciudadanos reportan a sus seres queridos en las plataformas digitales - crédito Sergio Acero/REUTERS
Las autoridades buscan sobrevivientes entre los escombros mientras que los ciudadanos reportan a sus seres queridos en las plataformas digitales - crédito Sergio Acero/REUTERS
Guardar

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) habilitó el martes 11 de agosto de 2026 una herramienta digital de emergencia para reportar y buscar personas desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia que ocurrió en la mañana del lunes.

El balance nacional (con corte a las 6:00 p. m. del martes) que fue presentado más de 24 horas después del fuerte sismo llegó a 190 fallecidos y más de 1.679 heridos. La gravedad de la situación llevó a que el Gobierno nacional declarara la situación de desastre nacional, y la entidad concentrara su acompañamiento en las ciudades bajo alerta roja.

PUBLICIDAD

La plataforma para reportar a las personas de las que no se tiene ningún tipo de noticia se encuentra disponible en el siguiente enlace: asocapitales.co/terremoto-colombia.html

Cabe mencionar que el sistema permite registrar ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) datos como nombre completo, cédula, edad, ciudad capital y última ubicación conocida del ciudadano que se está buscando, junto con el contacto de quien realiza el reporte.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la entidad, el envío se hace por correo electrónico a la línea de reportes de Asocapitales.

La Cruz Roja Colombiana, las alcaldías y el Ejército activaron canales de búsqueda y líneas de WhatsApp para recibir datos sobre personas desaparecidas tras el terremoto - crédito @cruzrojacol/X
La Cruz Roja Colombiana, las alcaldías y el Ejército activaron canales de búsqueda y líneas de WhatsApp para recibir datos sobre personas desaparecidas tras el terremoto - crédito @cruzrojacol/X

Cabe mencionar que la herramienta digital también ofrece un mapa por ciudad según el nivel de personas por localizar y un buscador por nombre o por código de Colombia Te Busca, con indicadores de personas registradas, encontradas y por localizar.

PUBLICIDAD

La plataforma incluye una muestra parcial y no oficial de reportes recientes de Colombia Te Busca, filtrable por ciudad, y un mapa con información oficial y actualizada sobre necesidades de ayuda humanitaria y centros de acopio en ciudades capitales.

Para casos urgentes, la entidad dispuso la línea telefónica 300 761 6647 y señaló que el tratamiento de datos personales se ajusta a la Ley 1581 de 2012 para fines de búsqueda y atención de las personas reportadas ante el PMU.

Así se ven los reportes recientes que quedan consignados en la página - crédito Asocapitales
Así se ven los reportes recientes que quedan consignados en la página - crédito Asocapitales

Paso a paso para reportar a una persona desaparecida por el terremoto

  1. Ingrese a la página web asocapitales.co/terremoto-colombia.html
  2. Allí podrá revisar el mapa de reporte general por ciudad que muestra los registros en cada lugar crítico, alto, moderado o sin registros. Más abajo podrá ver los reportes de Colombia Te Busca, en los que hay personas que ya encontraron y otras de las que aún no se tienen noticias.
  3. Para reportar a una persona desaparecida debe bajar hasta el tercer apartado de la página que es un formulario en el que debe registrar los datos.
  4. Los primeros datos que le piden son: nombre de la persona desaparecida, cédula, edad, ciudad, última ubicación conocida y la foto más reciente de la persona.
  5. Además, la persona que reporta también debe escribir su nombre y teléfono de contacto, para ser contactado en dado caso de que se tenga un reporte sobre la persona a la que busca.
  6. Si continúa deslizando, en el apartado número 5 de la página encontrará el buscador, que puede utilizar después de realizar el registro.
En el buscador puede consultar el nombre o caso de la persona que está buscando - crédito Asocapitales
En el buscador puede consultar el nombre o caso de la persona que está buscando - crédito Asocapitales

Cuántas personas murieron por el terremoto en Colombia

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) informó que el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó deja un balance preliminar de 190 personas fallecidas, 1.679 heridas y 243 estructuras colapsadas en ciudades capitales, según su Informe Consolidado del 11 de agosto.

El reporte ubicó el mayor daño estructural en Pereira (92 colapsos), Armenia (69) y Cali (56), seguido de Manizales (17) y Quibdó (nueve). Asocapitales señaló que la afectación también alcanza hospitales, establecimientos educativos, vías, aeropuertos, acueductos y redes de telecomunicaciones.

La asociación indicó que la emergencia continúa concentrada en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, las cinco capitales que permanecen en alerta roja. Las autoridades territoriales avanzan con la Evaluación de Daños y Necesidades (Edan).

El reporte fue elaborado con información oficial de alcaldías, el Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, gobernaciones y organismos de respuesta.

Temas Relacionados

TerremotoTemblor en ColombiaSismos en ColombiaDesaparecidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el Pico y Placa en Cartagena para este miércoles 12 de agosto

Cuáles son los vehículos que no tienen permitido circular este miércoles, chécalo y evita una multa

Este es el Pico y Placa en Cartagena para este miércoles 12 de agosto

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este miércoles 12 de agosto

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este miércoles 12 de agosto

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para este miércoles 12 de agosto

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cali

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para este miércoles 12 de agosto

Así rotara el pico y placa en Medellín este miércoles 12 de agosto

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy miércoles

Así rotara el pico y placa en Medellín este miércoles 12 de agosto

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Los imitadores que fueron seleccionados en la primera fase tendrán que enfrentarse en esta nueva etapa con el otro doble de su artista favorito para poder avanzar en la competencia

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

Ryan Castro y J Balvin ofrecieron sus aviones privados para transportar ayudas tras el terremoto en Colombia: Feid y Karol G también se sumaron

Famosa modelo colombiana relató cómo vivió el terremoto en Medellín en medio de una cirugía: “Tenía anestesia general”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Deportes

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

Johan Mojica sería el sorpresivo fichaje de un equipo de la liga española: llegaría con nivel a la selección Colombia

Juan Camilo Portilla, volante de la selección, enviará donaciones a Cali para enfrentar el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Así se reforzaron los equipos de la Liga BetPlay 2026-II: estos fueron los mejores fichajes

Richard Páez, técnico saliente del Cúcuta Deportivo, confesó la razón por la que no siguió en el club y denunció amenazas de hinchas