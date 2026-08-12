Así funciona la herramienta de Asocapitales para ubicar personas desaparecidas tras el terremoto en Colombia

Las autoridades buscan sobrevivientes entre los escombros mientras que los ciudadanos reportan a sus seres queridos en las plataformas digitales - crédito Sergio Acero/REUTERS

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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) habilitó el martes 11 de agosto de 2026 una herramienta digital de emergencia para reportar y buscar personas desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia que ocurrió en la mañana del lunes.

El balance nacional (con corte a las 6:00 p. m. del martes) que fue presentado más de 24 horas después del fuerte sismo llegó a 190 fallecidos y más de 1.679 heridos. La gravedad de la situación llevó a que el Gobierno nacional declarara la situación de desastre nacional, y la entidad concentrara su acompañamiento en las ciudades bajo alerta roja.

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La plataforma para reportar a las personas de las que no se tiene ningún tipo de noticia se encuentra disponible en el siguiente enlace: asocapitales.co/terremoto-colombia.html

Cabe mencionar que el sistema permite registrar ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) datos como nombre completo, cédula, edad, ciudad capital y última ubicación conocida del ciudadano que se está buscando, junto con el contacto de quien realiza el reporte.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la entidad, el envío se hace por correo electrónico a la línea de reportes de Asocapitales.

La Cruz Roja Colombiana, las alcaldías y el Ejército activaron canales de búsqueda y líneas de WhatsApp para recibir datos sobre personas desaparecidas tras el terremoto - crédito @cruzrojacol/X

Cabe mencionar que la herramienta digital también ofrece un mapa por ciudad según el nivel de personas por localizar y un buscador por nombre o por código de Colombia Te Busca, con indicadores de personas registradas, encontradas y por localizar.

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La plataforma incluye una muestra parcial y no oficial de reportes recientes de Colombia Te Busca, filtrable por ciudad, y un mapa con información oficial y actualizada sobre necesidades de ayuda humanitaria y centros de acopio en ciudades capitales.

Para casos urgentes, la entidad dispuso la línea telefónica 300 761 6647 y señaló que el tratamiento de datos personales se ajusta a la Ley 1581 de 2012 para fines de búsqueda y atención de las personas reportadas ante el PMU.

Así se ven los reportes recientes que quedan consignados en la página - crédito Asocapitales

Paso a paso para reportar a una persona desaparecida por el terremoto

Ingrese a la página web asocapitales.co/terremoto-colombia.html Allí podrá revisar el mapa de reporte general por ciudad que muestra los registros en cada lugar crítico, alto, moderado o sin registros. Más abajo podrá ver los reportes de Colombia Te Busca, en los que hay personas que ya encontraron y otras de las que aún no se tienen noticias. Para reportar a una persona desaparecida debe bajar hasta el tercer apartado de la página que es un formulario en el que debe registrar los datos. Los primeros datos que le piden son: nombre de la persona desaparecida, cédula, edad, ciudad, última ubicación conocida y la foto más reciente de la persona. Además, la persona que reporta también debe escribir su nombre y teléfono de contacto, para ser contactado en dado caso de que se tenga un reporte sobre la persona a la que busca. Si continúa deslizando, en el apartado número 5 de la página encontrará el buscador, que puede utilizar después de realizar el registro.

En el buscador puede consultar el nombre o caso de la persona que está buscando - crédito Asocapitales

Cuántas personas murieron por el terremoto en Colombia

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) informó que el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó deja un balance preliminar de 190 personas fallecidas, 1.679 heridas y 243 estructuras colapsadas en ciudades capitales, según su Informe Consolidado del 11 de agosto.

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El reporte ubicó el mayor daño estructural en Pereira (92 colapsos), Armenia (69) y Cali (56), seguido de Manizales (17) y Quibdó (nueve). Asocapitales señaló que la afectación también alcanza hospitales, establecimientos educativos, vías, aeropuertos, acueductos y redes de telecomunicaciones.

La asociación indicó que la emergencia continúa concentrada en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, las cinco capitales que permanecen en alerta roja. Las autoridades territoriales avanzan con la Evaluación de Daños y Necesidades (Edan).

El reporte fue elaborado con información oficial de alcaldías, el Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, gobernaciones y organismos de respuesta.

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