Hernán Darío Herrera, técnico de Once Caldas, entre lágrimas reclamó: “Cómo me van a pedir que dirija, cuando hay gente con un edificio encima”

Hernán Darío Herrera, director técnico, se negó a dirigir a su equipo si le programan partidos pronto - crédito Once Caldas

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El fútbol colombiano quedó en segundo plano después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto de 2026. El movimiento sísmico, con epicentro en el departamento del Chocó, afectó especialmente a varias zonas del Eje Cafetero y el suroccidente, con reportes de 188 personas fallecidas, 1.677 heridas, viviendas destruidas y edificaciones afectadas.

Pereira, Manizales, Cali y diferentes municipios del Chocó, con nueve ciudadanos muertos y 90 más también afectados, hacen parte de las regiones que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

En medio de esa incertidumbre, Infobae Colombia pudo establecer con el presidente de Unión Magdalena, Alberto Garzón, que la intención de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) era que los clubes regresaran a la acción este viernes 14 de agosto con la continuidad de la quinta fecha, para el caso de la Liga BetPlay 2026-II. Como en efecto lo terminó anunciando la entidad en horas de la tarde de este 11 del mismo

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En ese contexto apareció la postura de Hernán Darío Herrera, director técnico de Once Caldas. El entrenador habló con Win Sports y, entre lágrimas, manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que su equipo vuelva a competir mientras jugadores, familiares y habitantes de las regiones afectadas todavía enfrentan las consecuencias del terremoto.

El programa en el cual el técnico Herrera hizo su anuncio fue Medio Tiempo, de Win Sports - crédito Win Sports

La rivalidad entre Once Caldas y Deportivo Pereira debe pasar a segundo plano

“Si me tengo que ir del Once, me voy, pero viendo tanta gente sufrir, en Manizales, en Cali, que yo viví, que yo vi, en Chocó, en Pereira”, afirmó Herrera durante la conversación con el medio deportivo.

El técnico hizo énfasis en que, en su opinión, la rivalidad deportiva debe quedar a un lado ante una emergencia que afecta a distintas regiones del país. Incluso se refirió a la tradicional competencia entre Once Caldas y Deportivo Pereira para pedir unidad en medio de la tragedia. “Yo creo que ahora tenemos que estar todos unidos y a mí no me pongan a jugar porque no juego, no dirijo”, sostuvo.

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Herrera también habló sobre las necesidades que encontró entre las personas afectadas. Para el entrenador, la emergencia no termina con entregar comida o proporcionar alojamiento durante algunos días, debido a que muchas familias quedaron sin un lugar al cual regresar.

“Esta mañana escuché a la gente: ustedes me pueden dar una comida hoy, pero mañana; una estadía hoy, pero mañana. Ese es el dolor más grande para la gente”, explicó en su entrevista con Win Sports.

Once Caldas marcha noveno de la Liga BetPlay 2026-II con cinco puntos, tras cuatro partidos jugados - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

Las ayudas para las personas damnificadas

El entrenador manifestó que el impacto de la emergencia también llegó al interior del plantel del Once Caldas. Según relató, dos integrantes del equipo perdieron sus viviendas y necesitan ayuda para encontrar un lugar donde permanecer.

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“Tenemos dos compañeros que se les cayó la casa. Entonces yo los voy a llevar a un albergue y después del albergue, ¿para dónde se van? No. Uno tiene es que ayudarles a construir su casa. El Once tiene que ayudarlos, ellos nos han ayudado a nosotros y ahora nos toca a nosotros”, aseguró.

Herrera relató además cómo vivió el terremoto junto con su esposa en Manizales. Aunque ambos lograron salir del lugar donde se encontraban, el entrenador explicó que fue testigo de momentos de angustia y recordó que muchas otras personas no tuvieron la posibilidad de escapar de las estructuras que colapsaron.

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“Yo tengo dónde vivir, pero hay gente que no tiene dónde vivir ahora. Nosotros llegamos a Manizales, pero no hemos visto nada. Yo vi solamente correr a mi señora como un berraco de esa casa con el perro y dele, y llorando todo el mundo”, contó.

El técnico también cuestionó que se piense únicamente en la reanudación de los partidos cuando todavía hay personas que necesitan ayuda. Una de sus frases más fuertes llegó al referirse a la posibilidad de viajar a Valledupar para disputar un compromiso.

"El fútbol puede esperar" es el mensaje de la Dimayor tras los sismos en Colombia - crédito Dimayor

Los jugadores de Once Caldas

“¿Cómo me van a pedir que dirija un juego, cuando hay gente con un edificio encima? No es solo una región, todos nos tenemos que ayudar”, expresó.

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En la misma línea, Herrera aseguró que el estado emocional de sus futbolistas no es el adecuado para competir. “Yo manejo un grupo. Es que no está, el grupo no está. Tengo 22 jugadores y ninguno está anímicamente a jugar”, señaló en la entrevista.

Finalmente, el entrenador hizo un llamado a los diferentes sectores de la sociedad, incluidos los medios de comunicación y los dirigentes políticos, para que la atención permanezca enfocada en las zonas afectadas.

“Win y todo Colombia tiene que encargarse del Chocó, de Cali, porque la gente ¿dónde va a vivir? Eso es lo que tenemos que pensar en Colombia: los políticos, ayúdenle a la gente que está necesitada”, concluyó Herrera.

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