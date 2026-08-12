Feid, Silvestre Dangond y Piso 21 cantarán por los damnificados de Colombia y Venezuela junto a otros artistas internacionales

Feid y Silvestre Dangond será uno de los artistas colombianos que participará en la jornada solidaria prevista en Miami - crédito @feid/ Instagram

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Silvestre Dangond, Feid y Piso 21 estarán entre los artistas colombianos que participarán en un concierto benéfico en Miami, Estados Unidos una jornada que cambió su propósito inicial para incluir a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026.

La presentación se realizará el próximo domingo 16 de agosto en el Kaseya Center y ahora llevará por nombre “Unidos por los nuestros”. La iniciativa fue anunciada como “Unidos por Venezuela”, con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados por el terremoto ocurrido en ese país el 24 de junio, pero los organizadores decidieron ampliar la ayuda después de la tragedia registrada en territorio nacional.

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Piso 21 hace parte del cartel de artistas que se presentará durante el evento benéfico - crédito cortesía Piso 21

Entre las figuras nacionales convocadas aparecen Feid, Piso 21 y Silvestre Dangond, quienes compartirán escenario con artistas de distintos países.

El cartel incluye además a Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner, Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Jay Wheeler, Elena Rose, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón y Lasso. La programación también contará con SanLuis, Corina Smith, Joaquina, Nella, Micro TDH, Jonathan Moly, Jorge Luis Chacín, Jerry Di, Isadora, Manu Manzo, Noreh, Alleh, Zhamira y Free Cover. El concierto comenzará a las 18:00 hora local y será transmitido por TelevisaUnivision e iHeart Latino.

La organización explicó que el cambio responde a la necesidad de atender a las personas afectadas por los recientes terremotos en ambos países.

“Los fondos recaudados a través del concierto benéfico y teletón serán destinados a apoyar a las comunidades afectadas tanto en Venezuela como en Colombia”, señaló ‘Unidos por los nuestros’ en un comunicado divulgado el martes 11 de agosto. La incorporación de Colombia ocurre después del sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto. El desastre dejó, según los reportes conocidos por las autoridades colombianas en las últimas horas, 190 personas fallecidas.

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El espectáculo será una parte de la campaña. La iniciativa contempla además un teletón internacional y una estrategia global de recaudación que busca financiar diferentes programas destinados a las comunidades afectadas. Entre los frentes previstos están la alimentación, la atención médica, la entrega de medicamentos y los refugios temporales.

La campaña también contempla soluciones de vivienda, protección infantil, atención en salud mental, reunificación familiar y procesos de reconstrucción.

El concierto también contará con figuras internacionales y será acompañado por un teletón de recaudación -crédito Marco Bello/REUTERS

La propuesta fue impulsada inicialmente por CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment. A la organización se sumaron iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment. El objetivo original estaba concentrado en Venezuela. Los organizadores lo describieron como un esfuerzo para “movilizar a la comunidad hispana mundial en apoyo a las víctimas de los terremotos en Venezuela”. Con la modificación anunciada esta semana, ese propósito se amplía a Colombia y a las comunidades afectadas por el sismo.

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Miami fue escogida como sede de la jornada en un contexto por la presencia de comunidades de ambos países en Florida. El estado concentra una parte importante de las diásporas colombiana y venezolana que viven en Estados Unidos, según los datos citados en la información de la campaña. Las cifras del Pew Research Center señalan que el 31% de los colombianos y más del 40% de los venezolanos residentes en Estados Unidos viven en Florida. Esta concentración convierte a Miami en un punto de encuentro para la convocatoria solidaria que ahora reúne a las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela y Colombia.

El evento se desarrollará en Miami debido a la gran afluencia de colombianos y venezolanos -crédito Cipriani Residences Miami

La jornada busca extender la ayuda más allá de la presentación musical. El teletón y la campaña de donaciones acompañarán el concierto para financiar necesidades que incluyen alimentación, salud, vivienda y protección de las familias. De esta manera, “Unidos por los nuestros” reunirá el domingo en Miami a artistas latinoamericanos y colombianos alrededor de una causa que abarca a dos países que sufrieron tragedias relativamente similares.

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