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Sebastián Villa ‘le resolvió la vida’ a Boca Juniors en Copa Sudamericana: así fueron sus dos asistencias ante Recoleta

El colombiano ingresó en el segundo tiempo y solo necesitó dos minutos para remontar el marcador en Buenos Aires, donde Álvaro Montero volvió a recibir gol

Sebastián Villa
Sebastián Villa fue la figura de Boca Juniors para que remontara frente a Recoleta por Copa Sudamericana - crédito Conmebol
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A Boca Juniors se le complicó el partido antes de lo esperado frente a Recoleta de Paraguay, un equipo modesto que debutó en la Copa Sudamericana, alcanzó los octavos de final y abrió el marcador en Buenos Aires, lo que generó preocupación entre los aficionados.

Sin embargo, Sebastián Villa apareció en el segundo tiempo para ayudar al Xeneize y remontar el compromiso en solo dos minutos, en una presentación más que impresionante por parte del colombiano que, desde su regreso al club, no venía en buena forma y fue relegado al banco.

De otro lado, Álvaro Montero volvió a quedar en el ojo del huracán por las anotaciones que le vienen haciendo en los últimos compromisos, pues el tanto de los paraguayos tuvo una parte de responsabilidad por parte del guardameta, que llegará en medio de dudas a la convocatoria de la selección Colombia en septiembre.

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Las asistencias de Sebastián Villa

En el primer tiempo, el conjunto argentino tuvo muchos problemas al inicio y eso le costó la anotación en contra y, pese a responder y estar cerca del empate antes del descanso, no le alcanzó el tiempo y se fue a los camerinos en medio de la preocupación porque el arco no se abría.

Por suerte, el técnico Rodolfo Arruabarrena metió a Sebastián Villa y le bastó tres minutos para definir el partido, pues a los 49′ hizo el pase para Santiago Ascacibar, que mandó el esférico hacia el palo izquierdo del portero Nelson Ferreira y conseguir el empate en el Tomás Ducó de Buenos Aires.

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El colombiano ingresó desde el banco de suplente en el segundo tiempo y necesitó tres minutos para hacer el pase del empate de Santiago Ascacibar - crédito Espn

En ese momento, Boca Juniors tomó el control del partido, no bajó el pie del acelerador y continuó con su arremetida en campo contrario, gracias a las acciones del cafetero en los costados, pues fue por esas partes de la cancha que le hizo más daño a los paraguayos.

Sobre el minuto 51, apenas dos minutos después del empate, Sebastián Villa realizó el centro para el cabezazo de Milton Delgado, que marcó el segundo de los xeneizes y remontó el marcador sobre Recoleta, que le costó mucho reaccionar en la parte complementaria.

Solo dos minutos después de su primer pase, el cafetero apareció una vez más para participar en la anotación de Milton Delgado y remontar la serie - crédito Espn

El partido se cerró con el golazo de Leonel Flórez, otra de las figuras del partido, con un disparo desde lejos al 62′ y le dio la tranquilidad al conjunto argentino de cara a la vuelta, el martes 18 de agosto en Asunción, donde se espera otra buena presentación de Sebastián Villa.

Montero volvió a armar polémica

La primera anotación de los paraguayos se dio a los cinco minutos de iniciado el compromiso en el Tomás Adolfo Ducó, donde hace de local mientras arreglan la cancha de La Bombonera, y una de las razones del tanto fue por el portero Álvaro Montero, que volvió a ser criticado.

Pedro Ríos sacó el disparo, se desvió en un defensor y el balón entró por el palo derecho, lo que descolocó al guardameta cafetero y no pudo hacer nada ante el gol, que sorprendió a los aficionados y generó muchos comentarios porque no es la primera vez que ven mal al arquero.

Álvaro Montero ha jugado cinco partidos y en dos ocasiones sacó su arco en cero - crédito Boca Juniors
Álvaro Montero venía de ser el héroe de Boca en los playoffs contra O'Higgins, al atajar un penal en la tanda en Chile - crédito Boca Juniors

De los seis partidos en los que Montero apareció con Boca Juniors, le marcaron siete goles y dejó su portería en cero dos veces, cifras que provocaron que un sector de la afición cuestione su rendimiento y si era el fichaje ideal para la portería de un club que lleva años sin alguien confiable bajo los tres palos.

Pese al gol, Montero recibió una calificación de 6,7 por la plataforma Sofascore, producto de dos paradas en el primer tiempo que evitaron una situación peor para los argentinos, mientras que en el segundo tiempo participó muy poco.

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Sebastián VillaBoca vs RecoletaSebastián Villa asistenciaCopa SudamericanaÁlvaro MonteroColombia-Deportes

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