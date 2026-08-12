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Entidades del Estado invitaron a sus funcionarios a donar un día de salario para ayudar a los afectados por el terremoto: “Un día de alivio”

Miles de personas en Chocó, Risaralda, Caldas, Armenia, Valle del Cauca y otros departamentos están sufriendo por la pérdida de familiares, viviendas y salud como consecuencia del temblor de 7,4 que se registró el 10 de agosto

Mano de persona sostiene una cartera de cuero marrón que contiene billetes de pesos colombianos de cien mil, veinte mil y diez mil sobre una mesa de madera clara.
Las instituciones aseguraron que los recursos serán enviados a las zonas afectadas en septiembre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews
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Ante la situación que se vive en Colombia por el terremoto que se registró en San José del Palmar, Chocó, el 10 de agosto de 2026, y que afectó a varios municipios en Risaralda, Caldas, Armenia, Valle del Cauca y otros departamentos, distintas entidades e instituciones de Colombia se pronunciaron en solidaridad con las víctimas e hicieron una propuesta para contribuir a la atención de la emergencia.

La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Fundación Pro-Obras Sociales de la Justicia se unieron para respaldar a las personas afectadas, que son miles.

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En un comunicado conjunto, instaron a sus funcionarios a destinar un día de sueldo para ayudar a las víctimas del movimiento telúrico. Aseguraron que, con esa contribución económica, podrían generar un alivio muy grande a las personas que están sufriendo las consecuencias de la tragedia.

Convocamos a nuestros servidores y servidoras que puedan y deseen hacerlo a sumarse voluntariamente a esta iniciativa mediante la donación de un día de salario, como una expresión concreta de solidaridad con quienes hoy lo necesitan. Un día de salario puede significar mucho para quien lo necesita: puede convertirse en un día de alivio, o en un primer paso para comenzar de nuevo”, expresaron en la comunicación oficial.

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Miles de personas resultaron heridas por el terremoto en Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters
Miles de personas resultaron heridas por el terremoto en Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

Las entidades e instituciones informaron que los servidores públicos que quieran y estén en la capacidad de aportar deben solicitar un formato de autorización de descuento del pago de agosto ante la entidad en la que trabajan.

El recaudo efectuado será entregado por las entidades los primeros días del mes de septiembre a las regiones más afectadas”, explicaron.

El presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, también expuso esa misma propuesta. A través de una publicación en su cuenta de X, instó a a los legisladores a donar un día de salario para que esos recursos sean utilizados para ayudar a las personas afectadas por el terremoto. Adicionalmente, informó que el Congreso hará seguimiento a la situación.

“Como Presidente del @SenadoGovCo, invito a todos los congresistas a sumarse a la iniciativa de donar un salario para apoyar a las miles de familias damnificadas del terremoto. Además, el día miércoles conformaremos una comisión bicameral de seguimiento y acompañamiento a esta tragedia. ¡Colombia nos necesita unidos!”, escribió Henríquez en la red social.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, solicitó a los congresistas donar un día de salario para ayudar a las personas afectadas por el terremoto - crédito @honohenriquez/X
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, solicitó a los congresistas donar un día de salario para ayudar a las personas afectadas por el terremoto - crédito @honohenriquez/X

Ayuda humanitaria para Colombia: contribuciones internacionales

Por otro lado, el vicepresidente José Manuel Restrepo informó que distintos organismos multilaterales han dado a conocer propuestas económicas para ayudar a Colombia en medio de la tragedia que enfrenta. Los recursos que anunciaron que allegarán ya superan los USD1.300 millones.

En medio de la tragedia que estamos viviendo en el país, es importante decir que la comunidad internacional se ha pronunciado y muy positivamente con Colombia. El canciller de la República viene liderando esta tarea”, indicó el vicemandatario en declaraciones públicas.

El vicepresidente José Manuel Restrepo indicó que el país recibirá ayuda en especie y económica - crédito @ViceColombia/X

Además, aseguró que más de 12 países del mundo han anunciado su apoyo a Colombia para atender la emergencia. Destacó el respaldo de Estados Unidos, que destinará entre USD15 millones y USD16 millones para esos fines.

“Países del mundo se han pronunciado. Es así como, por ejemplo, Suecia, Turquía, los Estados Unidos, El Salvador, Japón, México, Ecuador, Brasil, Suiza, Suecia, entre otros, han señalado su disposición a apoyarnos en equipos internacionales de apoyo para manejar la tragedia, pero también en ayuda humanitaria, en ayuda en dinero y en ayuda en especie”, dijo Restrepo.

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