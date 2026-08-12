Denuncian desde el Concejo récord de extorsiones en Bogotá: la ciudad superó los 2.000 casos anuales

El análisis presentado en el Concejo advierte que transportadores, comerciantes y ciudadanos viven bajo presión mientras la ciudad acumula más de 5.800 denuncias en dos años y medio - crédito Secretaría de Seguridad

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La concejala Diana Diago (Centro Democrático) denunció que Bogotá alcanzó sus niveles más altos de extorsión en la última década, según cifras oficiales de la Policía Nacional y un análisis presentado en el Concejo de la capital.

Con corte al 1 de julio de 2026, la ciudad suma 1.007 denuncias de extorsión solo en el presente año, acumulando 5.866 casos en los dos años y medio de la actual administración, con un panorama que mantiene en alerta a comerciantes, emprendedores, transportadores y ciudadanos.

La concejal alertó que, lejos de reducirse, la extorsión mantiene a Bogotá en los registros anuales más altos de la última década. Durante el periodo de Enrique Peñalosa, las denuncias por este delito oscilaron entre 430 y 916 casos por año; en el gobierno de Claudia López, entre 1.336 y 1.721.

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La ciudad suma 1.007 denuncias de extorsión en 2026 y acumula 5.866 casos en dos años y medio de la actual administración - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

Bajo la administración de Galán, la ciudad superó por primera vez los 2.000 casos anuales, con 2.642 extorsiones denunciadas en 2024 y 2.217 en 2025. El acumulado en dos años y medio supera ampliamente los registros de administraciones anteriores, cuando aún resta un año y medio de gestión.

Para Diago, las cifras reflejan una realidad cotidiana que afecta especialmente a quienes trabajan, emprenden o prestan servicios en la capital. “Hoy trabajar y emprender en Bogotá también significa enfrentarse al riesgo de ser víctima de la extorsión”, advirtió la cabildante, quien cuestionó que se haya normalizado superar los 2.000 casos anuales sin una respuesta contundente de las autoridades.

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Asimismo, Bogotá registró los picos más altos de extorsión en diez años, con más de 5.800 denuncias acumuladas en apenas dos años y medio de gobierno. Las cifras contrastan con administraciones anteriores y generan preocupación en sectores productivos y ciudadanos, que ven en el delito una amenaza creciente y persistente en la ciudad.

Críticas a la estrategia de seguridad y llamado a resultados

Diana Diago cuestionó la estrategia de seguridad de Bogotá y pidió medir su impacto por la reducción de la extorsión y no por operativos y capturas - crédito Concejo de Bogotá

La concejala Diago criticó la efectividad de las acciones lideradas por la Secretaría de Seguridad, asegurando que los resultados deben medirse por la reducción de delitos y no solo por el número de operativos y capturas. “Los bogotanos no necesitan más anuncios sobre seguridad; necesitan resultados que les permitan trabajar sin miedo a ser extorsionados”, enfatizó al exigir un fortalecimiento de la prevención, inteligencia y articulación con el Gaula de la Policía Nacional.

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Diago insistió en que la seguridad ciudadana no puede quedar reducida a cifras o comunicados oficiales y reclamó una política integral que devuelva la tranquilidad a quienes enfrentan amenazas y cobros ilegales por parte de estructuras criminales. “Lo verdaderamente grave es que en Bogotá nos quieran hacer creer que convivir con la extorsión es normal”, añadió la concejal, pidiendo una reacción firme y sostenida para combatir el fenómeno.

La cabildante exigió que la administración distrital evalúe el impacto real de sus estrategias y que la reducción efectiva de la extorsión sea el principal indicador de éxito en materia de seguridad pública. También pidió medidas de protección y atención para las víctimas, así como campañas de denuncia y prevención que fortalezcan la confianza en las instituciones.

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Récord en delitos sexuales: más de 22.400 casos en la administración Galán

En 2024 y 2025 se denunciaron 9.668 y 8.939 delitos sexuales en Bogotá, los dos registros anuales más altos de los últimos diez años - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

La concejal también denunció que Bogotá vive el mayor pico de delitos sexuales de la última década, con más de 22.400 casos reportados en dos años y medio del actual gobierno. Según el análisis, esta cifra supera en 3.608 casos los registros de la administración de Enrique Peñalosa (18.792 en cuatro años) y se acerca peligrosamente a igualar los 24.687 reportados durante los cuatro años de Claudia López, pese a que la alcaldía de Galán aún tiene año y medio de mandato.

En 2024 se denunciaron 9.668 delitos sexuales, y en 2025 otros 8.939, los dos registros anuales más altos de los últimos diez años. En lo corrido de 2026, con corte al 3 de julio, ya se contabilizan 3.793 casos, manteniendo una tendencia preocupante para la seguridad y la integridad de los ciudadanos, especialmente de las mujeres, que representan cerca de tres de cada cuatro víctimas.

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La cabildante subrayó que, detrás de cada número, hay una víctima, una familia y una vida marcada por la violencia. “No podemos permitir que estos números se vuelvan paisaje para la ciudad”, afirmó, y pidió una revisión urgente de las estrategias de prevención y atención implementadas por la administración distrital.

Bogotá también registra el mayor pico de delitos sexuales de la última década, con más de 22.400 casos reportados en la administración Galán - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

Diago reiteró la necesidad de fortalecer la articulación institucional y la capacidad de respuesta ante delitos que afectan la convivencia y el bienestar en Bogotá. Pese al despliegue de la Estrategia Mujeres y otras acciones orientadas a combatir las violencias basadas en género, la ciudad sigue enfrentando cifras históricas en delitos sexuales y extorsión.

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La concejal concluyó que la seguridad no puede medirse solo en anuncios, sino en resultados tangibles que permitan a los ciudadanos trabajar, emprender y vivir sin miedo a ser víctimas de la delincuencia, y exigió a la administración mejorar la prevención, la inteligencia y la atención integral a quienes sufren las consecuencias de la violencia en la capital.