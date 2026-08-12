Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Denuncian desde el Concejo récord de extorsiones en Bogotá: la ciudad superó los 2.000 casos anuales

Las cifras oficiales de la Policía Nacional registran 1.007 reportes en lo corrido de 2026, y un acumulado de 5.866 en dos años y medio, en un escenario que mantiene en alerta a varios sectores

El análisis presentado en el Concejo advierte que transportadores, comerciantes y ciudadanos viven bajo presión mientras la ciudad acumula más de 5.800 denuncias en dos años y medio - crédito Secretaría de Seguridad
El análisis presentado en el Concejo advierte que transportadores, comerciantes y ciudadanos viven bajo presión mientras la ciudad acumula más de 5.800 denuncias en dos años y medio - crédito Secretaría de Seguridad
Guardar

La concejala Diana Diago (Centro Democrático) denunció que Bogotá alcanzó sus niveles más altos de extorsión en la última década, según cifras oficiales de la Policía Nacional y un análisis presentado en el Concejo de la capital.

Con corte al 1 de julio de 2026, la ciudad suma 1.007 denuncias de extorsión solo en el presente año, acumulando 5.866 casos en los dos años y medio de la actual administración, con un panorama que mantiene en alerta a comerciantes, emprendedores, transportadores y ciudadanos.

La concejal alertó que, lejos de reducirse, la extorsión mantiene a Bogotá en los registros anuales más altos de la última década. Durante el periodo de Enrique Peñalosa, las denuncias por este delito oscilaron entre 430 y 916 casos por año; en el gobierno de Claudia López, entre 1.336 y 1.721.

PUBLICIDAD

La ciudad suma 1.007 denuncias de extorsión en 2026 y acumula 5.866 casos en dos años y medio de la actual administración - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá
La ciudad suma 1.007 denuncias de extorsión en 2026 y acumula 5.866 casos en dos años y medio de la actual administración - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

Bajo la administración de Galán, la ciudad superó por primera vez los 2.000 casos anuales, con 2.642 extorsiones denunciadas en 2024 y 2.217 en 2025. El acumulado en dos años y medio supera ampliamente los registros de administraciones anteriores, cuando aún resta un año y medio de gestión.

Para Diago, las cifras reflejan una realidad cotidiana que afecta especialmente a quienes trabajan, emprenden o prestan servicios en la capital. “Hoy trabajar y emprender en Bogotá también significa enfrentarse al riesgo de ser víctima de la extorsión”, advirtió la cabildante, quien cuestionó que se haya normalizado superar los 2.000 casos anuales sin una respuesta contundente de las autoridades.

PUBLICIDAD

Asimismo, Bogotá registró los picos más altos de extorsión en diez años, con más de 5.800 denuncias acumuladas en apenas dos años y medio de gobierno. Las cifras contrastan con administraciones anteriores y generan preocupación en sectores productivos y ciudadanos, que ven en el delito una amenaza creciente y persistente en la ciudad.

Críticas a la estrategia de seguridad y llamado a resultados

Diana Diago afirmó que el recaudo de las cámaras de fotodetección muestra una alta concentración en pocos corredores estratégicos de la ciudad - crédito Concejo de Bogotá
Diana Diago cuestionó la estrategia de seguridad de Bogotá y pidió medir su impacto por la reducción de la extorsión y no por operativos y capturas - crédito Concejo de Bogotá

La concejala Diago criticó la efectividad de las acciones lideradas por la Secretaría de Seguridad, asegurando que los resultados deben medirse por la reducción de delitos y no solo por el número de operativos y capturas. “Los bogotanos no necesitan más anuncios sobre seguridad; necesitan resultados que les permitan trabajar sin miedo a ser extorsionados”, enfatizó al exigir un fortalecimiento de la prevención, inteligencia y articulación con el Gaula de la Policía Nacional.

Diago insistió en que la seguridad ciudadana no puede quedar reducida a cifras o comunicados oficiales y reclamó una política integral que devuelva la tranquilidad a quienes enfrentan amenazas y cobros ilegales por parte de estructuras criminales. “Lo verdaderamente grave es que en Bogotá nos quieran hacer creer que convivir con la extorsión es normal”, añadió la concejal, pidiendo una reacción firme y sostenida para combatir el fenómeno.

La cabildante exigió que la administración distrital evalúe el impacto real de sus estrategias y que la reducción efectiva de la extorsión sea el principal indicador de éxito en materia de seguridad pública. También pidió medidas de protección y atención para las víctimas, así como campañas de denuncia y prevención que fortalezcan la confianza en las instituciones.

Récord en delitos sexuales: más de 22.400 casos en la administración Galán

En 2024 y 2025 se denunciaron 9.668 y 8.939 delitos sexuales en Bogotá, los dos registros anuales más altos de los últimos diez años - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá
En 2024 y 2025 se denunciaron 9.668 y 8.939 delitos sexuales en Bogotá, los dos registros anuales más altos de los últimos diez años - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

La concejal también denunció que Bogotá vive el mayor pico de delitos sexuales de la última década, con más de 22.400 casos reportados en dos años y medio del actual gobierno. Según el análisis, esta cifra supera en 3.608 casos los registros de la administración de Enrique Peñalosa (18.792 en cuatro años) y se acerca peligrosamente a igualar los 24.687 reportados durante los cuatro años de Claudia López, pese a que la alcaldía de Galán aún tiene año y medio de mandato.

En 2024 se denunciaron 9.668 delitos sexuales, y en 2025 otros 8.939, los dos registros anuales más altos de los últimos diez años. En lo corrido de 2026, con corte al 3 de julio, ya se contabilizan 3.793 casos, manteniendo una tendencia preocupante para la seguridad y la integridad de los ciudadanos, especialmente de las mujeres, que representan cerca de tres de cada cuatro víctimas.

La cabildante subrayó que, detrás de cada número, hay una víctima, una familia y una vida marcada por la violencia. “No podemos permitir que estos números se vuelvan paisaje para la ciudad”, afirmó, y pidió una revisión urgente de las estrategias de prevención y atención implementadas por la administración distrital.

Bogotá también registra el mayor pico de delitos sexuales de la última década, con más de 22.400 casos reportados en la administración Galán - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá
Bogotá también registra el mayor pico de delitos sexuales de la última década, con más de 22.400 casos reportados en la administración Galán - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

Diago reiteró la necesidad de fortalecer la articulación institucional y la capacidad de respuesta ante delitos que afectan la convivencia y el bienestar en Bogotá. Pese al despliegue de la Estrategia Mujeres y otras acciones orientadas a combatir las violencias basadas en género, la ciudad sigue enfrentando cifras históricas en delitos sexuales y extorsión.

La concejal concluyó que la seguridad no puede medirse solo en anuncios, sino en resultados tangibles que permitan a los ciudadanos trabajar, emprender y vivir sin miedo a ser víctimas de la delincuencia, y exigió a la administración mejorar la prevención, la inteligencia y la atención integral a quienes sufren las consecuencias de la violencia en la capital.

Temas Relacionados

Carlos Fernando GalánBogotáExtorsiónDelitos sexualesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el Pico y Placa en Cartagena para este miércoles 12 de agosto

Cuáles son los vehículos que no tienen permitido circular este miércoles, chécalo y evita una multa

Este es el Pico y Placa en Cartagena para este miércoles 12 de agosto

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este miércoles 12 de agosto

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este miércoles 12 de agosto

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para este miércoles 12 de agosto

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cali

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para este miércoles 12 de agosto

Así rotara el pico y placa en Medellín este miércoles 12 de agosto

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy miércoles

Así rotara el pico y placa en Medellín este miércoles 12 de agosto

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Los imitadores que fueron seleccionados en la primera fase tendrán que enfrentarse en esta nueva etapa con el otro doble de su artista favorito para poder avanzar en la competencia

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

Ryan Castro y J Balvin ofrecieron sus aviones privados para transportar ayudas tras el terremoto en Colombia: Feid y Karol G también se sumaron

Famosa modelo colombiana relató cómo vivió el terremoto en Medellín en medio de una cirugía: “Tenía anestesia general”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Deportes

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

Johan Mojica sería el sorpresivo fichaje de un equipo de la liga española: llegaría con nivel a la selección Colombia

Juan Camilo Portilla, volante de la selección, enviará donaciones a Cali para enfrentar el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Así se reforzaron los equipos de la Liga BetPlay 2026-II: estos fueron los mejores fichajes

Richard Páez, técnico saliente del Cúcuta Deportivo, confesó la razón por la que no siguió en el club y denunció amenazas de hinchas