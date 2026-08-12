Álvaro Uribe llamó a la unidad nacional tras terremoto en Colombia: “Apoyemos los programas que defina el Gobierno”

El exmandatario colombiano manifestó su apoyo a las acciones oficiales para atender a los damnificados y subrayó la urgencia de trabajar juntos ante los graves efectos del reciente sismo - crédito X

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El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez manifestó su respaldo a las iniciativas del Gobierno nacional destinadas a la atención de las víctimas del reciente terremoto.

Durante una atención a medios, el exmandatario subrayó que el Centro Democrático apoyará los programas oficiales para enfrentar las consecuencias del sismo, e hizo un llamado a superar diferencias políticas ante la magnitud de la emergencia.

Uribe y el mensaje de unidad

El exmandatario Uribe Vélez destacó la gravedad de la catástrofe, señalando la dispersión de los daños que afectan tanto a grandes ciudades como a municipios pequeños.

“Qué dolor de tragedia. Con un problema tan disperso. Por ejemplo, van llegando informes de municipios, porque la destrucción de muchas ciudades, eso de Pereira, eso de Cali, eso es bien preocupante, lo de Manizales. Pero hay muchos municipios que están muy destruidos. La dispersión es muy grave, pero si todos ayudamos, salimos adelante”, expresó.

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El Centro Democrático anunció que apoyará los programas oficiales ante el sismo y pidió superar las diferencias políticas por la emergencia - crédito @CeDemocratico / X

El exjefe de Estado insistió en la importancia de la colaboración entre sectores políticos y sociales. “Desde el Centro Democrático ya se está definiendo cómo ayudar. Y confiamos que la dirección va, apoyemos los programas que defina el gobierno y que todos ayudemos”, afirmó.

Uribe remarcó el respaldo de su partido a los esfuerzos liderados especialmente bajo la gestión del presidente Abelardo de la Espriella: “El Centro Democrático está listo para ayudar y apoyar en todo lo que se requiera para atender esta grave emergencia”, reiteró el mismo partido en redes sociales, un mensaje que apunta a la unidad institucional en medio de la crisis.

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El terremoto de mayor magnitud en la última década

Colombia vivió el lunes 10 de agosto el sismo de mayor intensidad de los últimos diez años, según datos del Servicio Geológico Colombiano. El evento, que alcanzó una magnitud de 7,4, tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue percibido en amplias zonas del territorio nacional.

El impacto se extendió a varias ciudades principales, entre ellas Pereira, Cali y Manizales, así como numerosos municipios que resultaron gravemente afectados.

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto fue el sismo de mayor intensidad en Colombia en los últimos diez años - crédito

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas. El Gobierno nacional activó los protocolos de respuesta ante desastres y coordinó la atención de las comunidades damnificadas.

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Un país marcado por la actividad sísmica

El territorio colombiano se encuentra en una región de alta actividad sísmica, debido a la interacción de las placas Nazca, Caribe y Sudamericana. Esta condición geológica explica la frecuencia de los movimientos telúricos en diferentes regiones del país.

El reciente terremoto superó en magnitud a los eventos registrados en 2025 en Paratebueno, Cundinamarca (6,3) y en 2023 en la zona central (6,1), aunque quedó por debajo del sismo de Tumaco en 1979, que alcanzó una magnitud cercana a 8 y produjo un tsunami en la costa del Pacífico.

El Servicio Geológico Colombiano precisó que la profundidad del reciente sismo se ubicó cerca de los 100 kilómetros, un factor que incidió en la forma en que las ondas sísmicas se sintieron en diferentes ciudades. Según los técnicos del organismo, la profundidad, la distancia al epicentro y las condiciones del suelo son claves para determinar el impacto de cada evento.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en la evaluación de daños y en la definición de programas de ayuda y reconstrucción tras el terremoto - crédito Reuters

Preparación y respuesta ante la emergencia

A pesar de la magnitud del terremoto, los expertos advierten que la sismología no permite anticipar con precisión la ocurrencia de nuevos eventos de igual intensidad. Las recomendaciones de las autoridades se centran en mantener las medidas de prevención, conocer las rutas de evacuación y fortalecer los protocolos de emergencia en las comunidades.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella, en coordinación con entidades locales y organismos internacionales, avanza en la evaluación de daños y la definición de los programas de ayuda y reconstrucción. Mientras tanto, el Centro Democrático reiteró su disposición a contribuir en la atención a los damnificados, aunque por el momento no se ha detallado el plan específico de apoyo que implementará el partido.

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