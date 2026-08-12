Reportan hurtos en zonas golpeadas por el terremoto: ladrones se aprovechan de los damnificados para robar sus pertenencias

Las personas hurtan dinero, pertenencias y se meterían en las casas - crédito elpikirey/Instagram

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Vecinos y comerciantes, especialmente de Cali, Valle del Cauca, y Pereira, Risaralda, dos de las ciudades más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sucedió en la mañana del 10 de agosto de 2026, enfrentan una situación de vulnerabilidad tras el reciente sismo que sacudió la ciudad.

En medio de la crisis, se han reportado hurtos y saqueos en áreas devastadas, donde personas aprovechan el caos para apropiarse de pertenencias de los damnificados. El problema se ha hecho visible tanto en espacios públicos como en negocios afectados.

Uno de los casos lo viralizó el creador de contenido Juan Felipe Marín Aponte, conocido como @elpikirey, que desde Cali reportó cómo algunas personas se aprovechan de las circunstancias para agarrar objetos y pertenencias de otros ciudadanos.

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En un video que él difundió en redes sociales, se observa cómo varios vecinos permanecen atentos frente a intentos de robo, discutiendo mecanismos para identificar a quienes buscan aprovecharse de la emergencia.

En Cali, se han reportado hurtos a damnificados - crédito Sergio Acero/Reuters

En la grabación, advirtió: “Ojos vivos porque hay mucho hijueputa tratando de sacar tu pertenencia. Ahorita cogimos a uno llevándose esto (sic)”, mientras otra persona señaló la importancia de alertar y actuar en conjunto.

En Pereira, por ejemplo, durante la noche del 10 de agosto, habitantes y comerciantes permanecieron en vela resguardando lo poco que lograron salvar de sus propiedades.

De acuerdo con un reporte periodístico de Telemedellín, muchos damnificados, como Pedro Guido, han denunciado la presencia de “personas inescrupulosas que siempre son oportunistas” y que, desde la mañana posterior al sismo, han intentado sustraer bienes de los establecimientos dañados.

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Guido relató: “Aquí pasamos la noche y hubo Ejército y Bomberos, todos, tratando de colaborar”.

El canal regional recogió también el testimonio de Steven Ayala, otro damnificado, quien afirmó que los saqueadores ingresaron por la parte posterior de su negocio, donde la estructura quedó parcialmente en pie. “Había gente ahí metida saqueando, celulares, mercancía, computadores y realmente lo poco que quedó se lo llevaron los ladrones”, expresó Ayala.

En Pereira también se han reportado casos de hurtos y el miedo de los ciudadanos para cuidar sus cosas - crédito Juan David Duque/Reuters

La situación de inseguridad se agrava por la incertidumbre que genera la posibilidad de nuevas réplicas del terremoto, obligando a muchas familias a dormir en carpas y mantener vigilancia constante sobre sus pertenencias.

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Yuli Acosta relató la incomodidad de pasar la noche al aire libre, pendiente tanto de sus bienes como de los esfuerzos de rescate para sobrevivientes.

Las autoridades locales han reforzado la presencia de Ejército y Bomberos en las zonas más golpeadas.

Lanzan plataforma digital para reportar desaparecidos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) anunció la puesta en marcha de una plataforma digital para reportar y buscar personas desaparecidas luego del terremoto que sacudió a Colombia.

Según informó Asocapitales mediante un comunicado, el objetivo central es facilitar la localización de víctimas en medio de la emergencia, que ya deja 190 fallecidos, 1.679 heridos y 243 estructuras colapsadas.

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La emergencia golpea principalmente a ciudades como Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, las cuales permanecen en alerta roja. De acuerdo con el reporte, la herramienta digital busca centralizar la información útil para familias, autoridades y equipos de rescate. El acceso se encuentra disponible en asocapitales.co/terremoto-colombia.html.

La plataforma permite registrar en línea a personas desaparecidas, ingresando nombre, cédula, edad, ciudad y última ubicación conocida, además de datos de contacto del reportante.

Esta información llega directamente al Puesto de Mando Unificado (PMU) y a la línea de reportes de Asocapitales. El sistema ofrece además un mapa de reporte general por ciudad, que clasifica las capitales de acuerdo con el nivel de personas por localizar (crítico, alto, moderado o sin registros).

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Así se ven los reportes recientes que quedan consignados en la página - crédito Asocapitales

Entre las funcionalidades, destaca un buscador de personas que permite consultar por nombre o por el código de la plataforma Colombia Te Busca, además de un resumen con los indicadores de personas localizadas y por localizar. También presenta reportes recientes y una visualización de necesidades humanitarias, así como los puntos de acopio habilitados en cada ciudad.

Por su parte, las fotos y la última ubicación conocida son datos fundamentales para agilizar la búsqueda. De hecho, en la plataforma ya pueden verse los rostros de quienes están siendo buscados por sus familiares, lo que facilita los esfuerzos de identificación y localización.

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La entidad habilitó la línea telefónica 300 761 6647 para consultas adicionales y aclaró que todos los datos personales se recolectan bajo los lineamientos de la Ley 1581 de 2012, empleándose exclusivamente para la atención y búsqueda de las personas reportadas.