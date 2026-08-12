Morat habilitará puntos de donación en el Movistar Arena en Bogotá y destinará parte de lo recaudado a reconstruir colegios tras el terremoto

Las ayudas provendrán de la boletería y de puntos de donación en el Movistar Arena - crédito suministrado a Infobae

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La reconocida banda bogotana Morat confirmó dos iniciativas solidarias para apoyar a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Según los datos oficiales, cientos de instituciones educativas resultaron afectadas por el movimiento telúrico. Al menos, en Pereira, Risaralda —la ciudad más golpeada por el terremoto—, se reportaron 60 colegios completamente afectados. En Manizales, por ejemplo, los reportes indican que 24 instituciones quedaron con infraestructuras gravemente afectadas.

Por eso, y con el contexto de seis fechas consecutivas con boletería agotada en el Movistar Arena de Bogotá, la agrupación pondrá en marcha para contribuir al desastre durante el inicio de su gira “Ya Es Mañana World Tour”.

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Juan Pablo Villamil, guitarrista del grupo, comentó que “estos días han sido realmente muy duros para nuestro país, y queríamos empezar por decirles que todo nuestro apoyo y todo nuestro corazón está con la gente del Chocó, del Eje Cafetero, de Antioquia, y del Valle. Además, en particular, esto para nosotros nos toca muy de cerca porque llevamos un buen rato trabajando con comunidades educativas a quienes les mandamos un saludo muy especial y todo nuestro apoyo”.

Los integrantes de Morat anuncian ayudas para los colegios afectados por el terremoto - crédito @morat/Instagram

Juan Pablo Isaza, también musico de la agrupación, lo secundó: “Nos duele mucho los daños que se han generado en los colegios en los que llevamos trabajando desde hace ya bastante tiempo. Sabemos que es difícil saber con qué ayudar, pero nosotros venimos hoy ustedes con dos propuestas que tenemos para esta semana, que además vienen nuestros conciertos”.

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El equipo musical comunicó que durante los conciertos programados para los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, Morat habilitará cuatro puntos de donación en el Movistar Arena y sus alrededores. Los asistentes podrán realizar aportes económicos en la taquilla de TuBoleta y en los tres puntos de venta oficial de merchandising.

En ese sentido, los fondos recaudados serán canalizados a través de Unicef, organización con la que la banda mantiene una relación de colaboración desde hace años. Según el grupo, esta alianza garantiza que las ayudas lleguen de forma efectiva a quienes más lo necesitan durante la emergencia.

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Además, Morat destinará una parte de los ingresos de sus conciertos en Bogotá a la recuperación y reconstrucción de colegios en Chocó, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y Antioquia, regiones especialmente afectadas por el sismo.

Cientos de instituciones educativas quedaron gravemente afectadas por el terremoto de 7,4 del 10 de agosto - crédito Sergio Acero/Reuters

La banda expresó su solidaridad con los damnificados y, en particular, con las comunidades educativas, varias de las cuales forman parte de los proyectos de la Fundación Aprender a Quererte, creada por Morat en 2022 para mejorar la calidad educativa en el país.

“Sabemos que esto igual es simplemente nuestra manera de aportar un granito de arena a toda esta causa. Así que también los invitamos a todos ustedes a que se sumen, a que no dejen de donar, no dejen de darle visibilidad a toda la problemática que estamos viviendo. Y nada, les mandamos mucha fuerza, muchos abrazos y nos vemos pronto”, manifestaron los integrantes de Morat en el anuncio oficial.

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La banda Morat le entregará sus recursos recogidos a la Unicef - crédito suministrada a Infobae

La residencia de la banda en el Movistar Arena aspira a convertirse en un espacio donde el público pueda sumar esfuerzos a la respuesta nacional ante la emergencia. La Fundación Aprender a Quererte ha trabajado con más de 50.000 estudiantes en más de 15 departamentos de Colombia desde su creación.

Con estas acciones, Morat busca involucrar a sus seguidores en la ayuda humanitaria y la reconstrucción educativa, en una coyuntura en la que la solidaridad resulta clave para la recuperación de las zonas más impactadas por el terremoto.