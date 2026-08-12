Parque de Bogotá en el que Miguel Uribe Turbay sufrió atentado cambió de nombre: develaron busto en homenaje al líder asesinado

El busto de Miguel Uribe Turbay fue develado en el antiguo parque El Golfito de Bogotá, que ahora llevará su nombre; en el acto estuvo el expresidente Álvaro Uribe - crédito @cedemocratico/X

Guardar

El antiguo parque El Golfito, escenario del atentado que acabó con la vida del senador Miguel Uribe Turbay, ahora llevará el nombre del político. El martes 11 de agosto de 2026 se conmemoró un año de la muerte del joven político, que sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 del cual no se pudo recuperar, pese a estar durante 64 días internado en la Fundación Santa Fe en Bogotá, por graves heridas en su cráneo.

Familiares, congresistas y ciudadanos se congregaron en el renovado Parque Miguel Uribe Turbay, en el barrio Modelia, en el occidente de la ciudad, para rendir tributo al precandidato presidencial asesinado, en un acto que incluyó la develación de un busto en honor a su memoria. Allí, líderes políticos destacaron la importancia de preservar la memoria de quienes han trabajado por la democracia en Colombia.

PUBLICIDAD

En el acto que se efectuó en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón acudieron personalidades políticas que fueron cercanas al asesinado excongresista - crédito @cedemocratico/X

A la misa efectuada la Catedral Primada de Bogotá, convocada por su viuda, María Claudia Tarazona, esposa del exsenador, se sumó esta solemne ceremonia. “Ha pasado un año desde que Miguel partió, y queremos conmemorar su vida, agradecer por el regalo de haberlo tenido y elevar juntos una oración por su eterno descanso”, expresó Tarazona en sus redes sociales, en referencia a su esposo.

Durante la inauguración de la estatua en el parque rebautizado -en la que también estuvo su padre, Miguel Uribe Londoño- el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, insistió en la necesidad de avanzar hacia una sociedad más tolerante. Y es que, a su juicio, no deja de causar dolor que haya sido un joven de 15 años el que disparó contra el exparlamentario, con el que compartió en el legislativo.

PUBLICIDAD

“Los colombianos tenemos que aprender a madurar, a ser respetuosos con quienes piensan diferente. Tenemos que aprender que la vida es invaluable y que no puede ser cegada por alguien que luche por principios y por ideales”, afirmó el titular del legislativo, en declaraciones recogidas por NS Noticias, que además destacó las virtudes del bogotano, que ocupó una silla en el Senado durante tres años.

El busto de Miguel Uribe Turbay está hecho en bronce, ubicado justo en el lugar en el que empezó a apagarse su existencia por cuenta de la violencia - crédito @honohenriquez/X

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también asistió al acto y expresó su pesar por la desaparición del congresista capitalino. “Hace un año murió una esperanza, Miguel Uribe Turbay”, se leyó previamente en su perfil de X, en honor a uno de sus pupilos.

PUBLICIDAD

Así se llevó el acto en homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay

El evento también contó con la participación del senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe, impulsor de la Ley de Honores destinada a mantener vigente la memoria de Miguel Uribe Turbay en el Congreso y ante la ciudadanía. El congresista reiteró la importancia de que mandatarios y actores políticos garanticen la protección de los que defienden la democracia.

La jornada conmemorativa incluyó la proyección de un video sobre la vida y el legado del congresista, en la que se destacó su compromiso con la construcción de un país diferente desde su juventud, pues además de senador de la República fue concejal de Bogotá y secretario de Gobierno de la capital de la República; este último cargo durante la administración de Enrique Peñalosa (2016-2019).

PUBLICIDAD

El político bogotano Miguel Uribe Turbay fue asesinado cuando tenía 39 años, en medio de lo que era su naciente aspiración presidencial - crédito @cedemocratico/X

De esta manera, la memoria de Miguel Uribe Turbay queda plasmada en el nuevo nombre y monumento del parque, así como en el llamado de sus allegados y colegas a no olvidar el valor de la democracia y la necesidad de proteger a sus defensores. En el acto, cabe destacar, también estuvo el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán y la exsenadora Paloma Valencia, entre otros.

“Recordamos su valentía, sus convicciones y su incansable defensa de Colombia. Su legado permanece; su lucha por la democracia no será olvidada”, expresó el Centro Democrático, partido en el que militó Uribe Turbay y en el que se ganó el aprecio de su líder político, Uribe Vélez, a tal punto de ser considerado como uno de los fuertes aspirantes a la nominación como candidato presidencial.

PUBLICIDAD