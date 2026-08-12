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Avianca reforzará la conectividad con zonas afectadas por el terremoto en Colombia: habrá más vuelos hacia Cali, Armenia y Quibdó

El sismo de magnitud 7,4 que se registró en Chocó ya deja más de 190 muertos y 1.679 personas heridas. Hay más de 200 personas desaparecidas y muchas familias esperando información sobre sus seres queridos

Aeropuerto de Rionegro
Varias aerolíneas permitirán la reprogramar sus vuelos sin costo alguno debido a la emergencia en Colombia - crédito Colprensa
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El más reciente informe de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) indica que 190 personas han sido reportadas como fallecidas en Pereira, Manizales, Cali y Quibdó por el terremoto de 7,4 de magnitud que se registró en San José del Palmar, Chocó, el 10 de agosto de 2026. Además, hay 1.679 personas heridas en Armenia, Cali, Quibdó, Manizales y Pereira.

La situación es crítica. Lor organismos de rescate siguen buscando personas desaparecidas (222) entre los escombros y muchas familias siguen esperando respuestas y ayudas para reconstruir sus vidas.

En medio de la tragedia, la aerolínea Avianca anunció medidas especiales para sostener la conectividad y el traslado de ayuda humanitaria. Así lo dio a conocer en un comunicado emitido el 11 de agosto, el cual fue compartido por Caracol Radio. “Desde el primer momento de la emergencia, hemos desplegado nuestra infraestructura y equipo humano para garantizar la conectividad de los colombianos y asegurar el transporte oportuno de asistencia humanitaria donde más se necesita. Adicionalmente, durante el día del evento sísmico habilitamos medidas de flexibilización para todos los vuelos Nacionales”, indicó.

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Entre el 11 y el 13 de agosto, Avianca sumará cerca de 2.500 sillas para reforzar la conectividad - crédito Avianca Europa Press
Entre el 11 y el 13 de agosto, Avianca sumará cerca de 2.500 sillas para reforzar la conectividad - crédito Avianca Europa Press

Por un lado, indicó que entre el 11 y el 13 de agosto, sumará cerca de 2.500 sillas para reforzar la conectividad y tendrá vuelos adicinales hacia Cali, Armenia y Quibdó (algunas de las zonas más afectadas por el sismo). Además, en rutas clave operará un Boeing 787 Dreamliner en reemplazo del Airbus A320.

Para pasajeros con tiquetes programados hasta el 16 de agosto desde y hacia Pereira, Armenia, Cali y Quibdó, la compañía habilitó la reprogramación de fecha hasta 15 días después sin penalidad ni diferencia tarifaria, cambio de ruta a través de puntos comunes en Colombia y reembolso del 100% de los trayectos no utilizados, sujeto a disponibilidad. También recomendó consultar el estado de los vuelos en su aplicación móvil, avianca.com y canales oficiales.

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La aerolínea informó también que coordina un “puente aéreo” con autoridades nacionales y organizaciones sociales para movilizar de manera prioritaria rescatistas, brigadistas, personal médico, insumos de primera necesidad y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas, además del transporte de toneladas de asistencia desde el exterior.

Hay miles de personas heridas y más de 200 desaprecidas por el terremoto - crédito Raquel Cunha/Reuters
Hay miles de personas heridas y más de 200 desaprecidas por el terremoto - crédito Raquel Cunha/Reuters

Por su parte, la aerolínea Wingo también tomó decisiones ante la situación que enfrenta la población por la tragedia. Por medio de un comunicado informó que extendió hasta el 16 de agosto de 2026 sus medidas de flexibilidad para pasajeros con itinerarios hacia y desde Cali y Armenia.

Según informó la compañía, los viajeros podrán cambiar la fecha del vuelo sin cobros por cambios ni diferencia tarifaria y volar hasta 30 días después de lo previsto, solicitar un cambio de ruta a otro destino de su red (sujeto a disponibilidad) o pedir el reembolso del 100 % del valor efectivamente pagado por el tiquete.

Wingo indicó que las gestiones deben realizarse por sus canales de atención en Colombia y que seguirá la evolución de la situación para comunicar actualizaciones en sus canales oficiales. También recomendó consultar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y mantenerse atentos a sus comunicaciones.

Latam Airlines Colombia hizo lo propio. En una comunicación oficial anunció medidas de flexibilidad para pasajeros afectados por el terremoto en el país, con opciones para reprogramar o cancelar viajes sin costo en vuelos previstos entre el 10 y el 16 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia.

Wingo, Latam Airlines Colombia y Avianca generaron alivios para sus viajeros debido a la emergencia derivada del terremoto - crédito Sergio Acero/Reuters
Wingo, Latam Airlines Colombia y Avianca generaron alivios para sus viajeros debido a la emergencia derivada del terremoto - crédito Sergio Acero/Reuters

La aerolínea indicó que los clientes dentro de ese periodo podrán cambiar la fecha o el vuelo sin multa ni diferencia de tarifa, pedir la devolución sin costo adicional o modificar la ruta, sujeto a disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original.

Asimismo, pidió a los viajeros consultar el estado de sus vuelos y gestionar cambios a través de www.latam.com o la aplicación móvil. También habilitó la línea 601 518 5800 y el WhatsApp +56 9 68250850.

La compañía mantiene un seguimiento permanente de la situación y trabaja de manera coordinada con las autoridades y los aeropuertos involucrados para evaluar las condiciones operacionales. Cualquier ajuste en los itinerarios o nueva medida de atención será comunicado directamente a los pasajeros y publicado en los canales oficiales de Latam”, indicó.

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